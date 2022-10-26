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Городу 8000 лет, клуб играл в еврокубках, но сейчас внизу таблицы, в руководстве – русские. Куда едет запускать профессиональную карьеру Прокоп?

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Прокоп подписал первый профессиональный контракт с болгарским футбольным клубом «Ботев» из Пловдива. Срок соглашения – три года. А кто-то вообще понимает, куда уезжает Михаил? Сейчас расскажем.

 

«Ботев» базируется в Пловдиве, которому 8000 лет. Клуб назван в честь национального болгарского Героя Христо Ботева

«Ботев» базируется в городе Пловдив – одном из главных городов Болгарии с населением 367 тысяч человек. Город расположен в южной части Болгарии. Считается, что Пловдив основан 8000 лет назад.  

«Ботев» и играет в Первой профессиональной футбольной лиге Болгарии. Клуб назван в честь национального героя страны революционера Христо Ботева. В этом году «Ботеву» исполнилось 110 лет. Домашние матчи клуб временно проводит на стадионе футбольного комплекса «Ботев 1912». Вместимость арены – 2 тысячи зрителей. На основной арене клуба «Христо Ботев» идет реконструкция, открытие планируется в 2023-м. 

 

Основная форма «Ботева» желто-черная. Гостевая форма – черная. Но есть у клуба и форму резервных цветов. Как и положено современному клубу, для презентации пригласили красивую девушку.

Первый чемпионский титул «Ботев» завоевал в 1929 году. Также лучшим в Болгарии клуб становился еще в 1967 году. Дважды в истории клуб становился вторым, а вот третье место занимал аж 10 раз (в том числе в прошлом сезоне).

«Ботев» трижды выигрывал Кубок страны (в сезонах 1961/62, 1980/81, 2016/17), причем команда участвовала в финалах целых 13 раз. А еще один раз клуб завоевал Суперкубок Болгарии (2017).  

В еврокубках «Ботев» доходил до четвертьфинала Кубка обладателей кубков. В 21-м веке клубу долгое время не удавалось добраться даже до квалификационных раундов евротурниров, но в сезонах 2013/14, 2014/15 и 2017/18 «Ботев» доходил до вторых и третьих отборочных раундов Лиги Европы. В сезоне 2022/23 клуб принял участие в квалификации Лиги конференций.
 

«Ботев» идет на 10-м месте в чемпионате Болгарии. Самый дорогой игрок команды стоит 1,3 млн евро. Клуб продал его в «Майнц», а потом вернул свободным агентом

Текущий сезон складывается не так хорошо для «Ботева», как предыдущий. В квалификации Лиги конференций клуб стартовал во 2-м раунде, но на нем и остановился. Сыграл дома 0:0 с «АПОЭЛом», а потом проиграл на выезде – 0:2 и завершил выступление в Европе.

В чемпионате клуб идет на 10-м месте (всего в чемпионате 14 команд). В 15 матчах «Ботев» потерпел 10 поражений.

Главный тренер команды – хорват Желько Копич. Он работал в «Динамо» Загреб и «Хайдуке». Любимая схема тренера – 3-4-1-2.

Лучший бомбардир команды – 22-летний нападающий Антуан Бароан. У него 7 голов и 2 ассиста в 12 матчах чемпионата. 

На позиции атакующего полузащитника играет самый дорогой футболист «Ботева» – Тодор Неделев. Его стоимость по данным transfermarkt составляет 1,3 млн евро. Это 10% от общей трансферной стоимости игроков «Ботева» – 10,65 млн евро.

Тодору Неделеву, кстати, принадлежит и трансферный рекорд клуба. В 2013 году «Ботев» продал его в «Майнц» за 2,8 млн евро. В 2016 «Ботев» вернул Неделева обратно. Сначала игрока взяли в аренду, а потом подписал его как свободного агента. Moneyway.

Самая дорогая покупка – трансфер Хамзы Юнеса из «Петролула» за 750 тыс. евро в августе 2014-го.

 

Как вообще «Ботев» нашел Прокопа? У клуба русское руководство

Как вообще клуба из чемпионата Болгарии нашел Прокопа в команде блогеров, которая даже в первом сезоне Winline Меидиали не участвовала? Здесь есть несколько объяснений.

Во-первых, у клуба русское руководство клуба. Владелец Антон Зингаревич и и президент Герман Чистяков – граждане РФ.

Во-вторых, тесное сотрудничество клуба с футбольным рынком в России. Например, из «Ботева» в «Краснодар» недавно перешли три игрока (в том числе и Олусегун).

Медиадиректор клуба Сергей Расулов рассказал, что за Прокопом «Ботев» следил давно, а успешное выступление «Амкала» в Фонбет Кубке России заставило руководство всерьез задуматься о приглашении Михаила в Болгарию.

 

«Ботев» активно ведет соцсети. У клуба почти 16 тысяч подписчиков в запрещенном в России Инстаграме. На Youtube-канале «Ботева» не так много – 2,8 тысячи подписчиков. Но на Прокопа в клубе рассчитывают не как на блогера, а видят в нем профессионального футболиста, который усилит команду на поле, а не в интернете.

После игры 7-го тура Winline Медиалиги с Reality Михаил вернется в Болгарию, где продолжит тренироваться вместе с «Ботевом». В зимнее трансферное окна клуб сможет дозаявить Прокопа, после его, он сможет принимать участие в официальных играх клуба. 

Фото: соцсети «Ботева».

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