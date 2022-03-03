Маурисио Почеттино – наиболее подходящий кандидат на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». Он точно найдет общий язык с Рангником

22 февраля на The Athletic подвели итоги опросов среди болельщиков «Юнайтед» о настоящем и будущем любимой команды. Обсудили перспективы Криштиану Роналду (более 55% против его нахождения в клубе), кто заслуживает быть капитаном (большинство за Бруну – 40%) и многое другое.

В опросе о том, кто должен возглавить «Манчестер» в следующем сезоне, подписчики массово проголосовали за Эрика тен Хага. Голландский специалист набрал 58%, в то время как его главный конкурент, Маурисио Почеттино, лишь 25,5%.

Привлекательность Эрика легко объяснить: коуч уже давно перерос Эредивизи и не раз демонстрировал чудеса в Лиге чемпионов. Однако гораздо более опытный и доказавший свою тренерскую состоятельность Почеттино явно не заслужил такого разрыва в процентах.

Объясняю, почему именно Маурисио является наиболее достойным преемником Рангника.

Чтобы понять, почему Почеттино подходит «Юнайтед» больше остальных, нужно вспомнить, как играли его команды в АПЛ. В январе 2013 года, после трех уверенных сезонов в «Эспаньоле», аргентинец возглавил «Саутгемптон» и произвел прессинг-революцию. В каждом матче его команда зажимала соперника высоким давлением, благодаря чему зачастую цепляла очки.

Тогда в Премьер-лиге не было тренда на интенсивный прессинг, оттого такой стиль удивлял соперников. Среди впечатленных был и сэр Алекс.

«Саутгемптон» сыграл на «Олд Траффорд» лучше любого другого соперника в этом сезоне, они высоко прессинговали и совсем не оставляли нам времени на принятие решений. Нам повезло победить в таком матче», – оценил Ферги.

В том сезоне «Саутгемптон» сохранил прописку в АПЛ (14 место), а уже в розыгрыше 2013/14 занял восьмое место. За полтора сезона работы Почеттино помог раскрыться Деяну Ловрену, Садио Мане и Люку Шоу. Это наиболее яркие примеры.

«В «Саутгемптоне» он добился невозможного. Мы были одной из лучших команд в чемпионате. Он заставлял меня почувствовать, что я лучший, и называл меня сыном. Надеюсь, я смогу снова сыграть под его руководством», – с теплотой вспоминал Шоу.

В мае 2014-го Маурисио возглавил «Тоттенхэм» и зажёг там настолько, насколько возможно в этом клубе. Он не завоевал трофеев, но с ним клуб достиг лучшего результата за время существования АПЛ – второе место в сезоне 2016/17.

В ЛЧ 2018/19 аргентинец и вовсе дошел с «Тоттенхэмом» до финала, совершив на пути волшебный камбэк в матче против «Аякса» Эрика тен Хага.

За время, проведенное в Англии, Почеттино показал себя универсальным специалистом без ярко выраженной философии и догм. Он готов экспериментировать со схемами, его команды могут прессинговать высоким/средним/низким блоком, умеют адаптироваться к сопернику.

В сезоне 2019/20 у «шпор» начались проблемы, но в том не было вины аргентинца.

Причинами стали:

Тяжелый сезон 2018/19. «Тоттенхэм» отыграл 58 матчей практически одним составом. 11 игроков еще и играли в плей-офф Лиги Наций, а затем стартовал очередной сезон с кучей клубных матчей. Удерживать форму было нереально. На скамейке не хватало достойных замен лидерам.

Новый стадион. Все деньги и силы Леви тратил на него, поэтому трансферов было мало. Без покупок команда провела 517 дней – с января 2018-го до лета 2019-го.

Как показало время, увольнение Почеттино в ноябре 2019-го стало одной из самых больших ошибок в жизни Леви.

Первый сезон в «ПСЖ» выдался для Маурисио непростым, но сейчас у команды все в порядке. В Лиге 1 снова лидируют с отрывом в 16 очков, а в ЛЧ, благодаря грамотному прессингу, обыграли мадридский «Реал».

Учитывая, что хочет видеть Ральф Рангник в своих командах, Почеттино отлично подходит под это строительство. Один из самых способных учеников Бьелсы с самым влиятельным немецким тренером – что это, если не формула успеха?

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