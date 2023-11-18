Вау, Личка сыграл за «Динамо»: почти ассист на Тюкавина, шутки про Смолова и респект 2Drots

Вышел на 8 минут.

Субботним вечером горячо не только в матчах сборных – «Динамо» сыграло против 2Drots (2:1) в шоу-матче на «ВТБ Арене».

Когда клубы РПЛ рубятся с медийными, стараются устроить концерт. Год назад «Динамо» пригласило Овечкина и Крида, этой весной ЦСКА выпускал против 2Drots Даниэла Карвальо.

«Динамо» захотело удивить и в этот раз и анонсировало появление на поле тренеров команд – Марцела Лички у «Динамо» и Дмитрия Кузнецова у 2Drots.

Как тренеры готовились? Личка шутил, что заменит Смолова, Кузнецов – что сыграет в центре поля (там, где не сможет навредить)

Ближе к матчу появились первые детали. Личка и Кузнецов договорились сыграть по пять минут в начале. Логично. У обоих футбольное прошлое: тренер 2Drots выигрывал чемпионат СССР с ЦСКА, выступал за «Эспаньол» и «Осасуну», а динамовский коуч мелькал в нетоповых чешских, польских и испанских клубах. Но все же возраст: Кузнецову 58 лет, Личке – 46.

Перед матчем у тренеров спросили о подготовке.

«Нормально, обычно, – рассказал Личка. – Когда есть возможность, играю с парнями в квадрат на тренировке. 10-12 минут, упражнения на пасы. Я уверен, что не нужно травмироваться за эти пять минут. Надо порадовать болельщиков.

Я сыграю восьмерку-десятку. У меня будет свободное движение на поле. Можно сказать, я заменяю Федю Смолова по позиции , хотя он бегает в два раза, да даже в десять раз больше меня».

«Нас уговорили с Марцело, – продолжил Кузнецов. – И мы не можем обмануть ожидания болельщиков. Я никак не готовился. Вчера поиграл в футбол, очень много и энергозатратно. Я себя поставил справа в центре полузащиты, где мне комфортно играть. Где я не смогу навредить команде».

Тренеры сыграли по 8 минут вместо 5: Кузнецов вышел в розовых бутсах и отдал классный пас, Личка здорово обострял

Кузнецов вышел в кислотно-розовых бутсах. Стиль!

Тренеры вывели команды на поле с капитанскими повязками. Предматчевое фото – история.

Первые минуты прошли спокойно. Команды как будто забыли, что играют в шоу-матче, и осторожничали. Самым активным (вау!) был Личка. Он поставил себя центрфорвардом – в пару к Тюкавину.

На 2-й минуте открылся в штрафной, в касание отпасовал Тюкавину, но тот почему-то не ударил, а отдал вдоль ворот.

На 3-й минуте классно принял мяч грудью и тут же отпасовал.

«В каком же порядке Марцел Личка, – радовался комментатор. – Все передачи, которые он делает, пока точные ».

Кузнецов впервые коснулся мяча на 4-й минуте. Попытался начать атаку лонгболлом, но попал в игрока Динамо.

Дмитрий Кузнецов сгенерировал как минимум один хайлайт. На 5-й минуте принял мяч на левом фланге и изящным длинным пасом перевел на противоположный фланг. Вау!

Но уже через 30 секунд Кузнецов ошибся на своей половине поля – отдал неточный пас, Фомин перехватил.

«Очень удобно, кстати, – шутил комментатор. – Когда тренер на бровке, то часто не может докричаться до игроков. А сейчас тренеры на поле, они могут сразу рассказать игрокам как и что нужно делать».

Личка играл очень азартно – постоянно искал мяч и стремился быстро разыграть. Вот он спустился на свою половину поля, чтобы развить атаку «Динамо».

Тренеры так втянулись, что захотели провести на поле немного больше времени. Лишь на 9-й минуте Личка поймал мяч и жестом попросил замену. Марцел с трудом дышал, но улыбался.

Тренеры обнялись и ушли на замену под овации трибун и крик диктора «Браво тренерам».

У Лички такая статистика за восемь минут: 11 касаний, 8 успешный пасов, 3 потери . Усилия Марцела оценили: после матча он получил премию лучшему игроку в составе «Динамо».

У Кузнецова – 6 касаний, 4 успешных паса, 2 потери .

«Вы притягиваете 20 тысяч болельщиков. Большое спасибо». Личка пришел в раздевалку 2Drots

После замены тренеры вели себя по-разному. Кузнецов кайфовал: «Ощущения? Феноменальные! Как будто вернулся. Это просто! Спасибо всем!» Форвард 2Drots Гаучо неожиданно попросил тренера о совместном фото. Логично – не часто увидишь главного тренера в таком виде.

Личка как-будто не мог прийти в себя: «Тяжело. Молодые лучше». Уже во втором тайме он дал больше деталей в интервью Sports.ru:

– Какой задание тренер-Личка дал Личке-игроку?

– Задание? Самому себе? Не травмироваться. Потому что я уже не двигаюсь, как эти парни. Они быстрые. Я хотел коснуться мяча два-три раза и помочь сделать атмосферу.

– Как вам такая атмосфера в товарищеском матче?

– Это супер. Например, мы играли в Братском кубке против ЦСКА, когда на товарищескую игру пришло 18 тысяч. Сегодня 20 тысяч. Такая игра лучше любой тренировки.

– Вы говорили, что видели пару матчей медиафутбола. Как вам сегодняшний уровень 2Drots?

– Вчера я показывал игрокам. Они не думали, что будет легко. 2Drots умеют играть с мячом, любая маленькая ошибка с ними приведет к голу. У них неплохой уровень.

После победы (2:1 в пользу «Динамо») Личка зашел в раздевалку 2Drots и произнес теплую речь: «Ребята, большое спасибо за игру и за все. Вы видите ту работу, которую вы делаете. Вы притягиваете 20 тысяч болельщиков . Большое спасибо!» В ответ игроки 2D скандировали фамилию тренера.

Как вам такой коллаб медийного футбола и профессионального?