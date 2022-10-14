Реформа Медиалиги сразу же выстрелила: Tamo Junto забил красным мячом (гол считается за два) и одержал первую победу

5-й тур Winline Медиалиги проходит по новым правилам. «Бей Беги» Соболева и Джикии и бразильцы из Tamo Junto первыми опробовали нововведения.

Матч проходил в формате чистового игрового времени – два тайма по 25 минут. В итоге суммарно команды провели на поле почти 100 минут – 41 минуту в первом тайме и 58 – во втором.

За 5 минут до конца Иракли Геперидзе вывел «Бей Беги» вперед.

Сразу после бразильцы взяли таймаут. Обсудили тактические перестановки, сделали замену и взяли бонусный мяч – гол им засчитывается за два.

И уже через несколько мгновений полузащитник Tamo Junto Игор вывел Дагоберто один на один. Тот пробил Будакова – 0:1 превратилось в 2:1!

Ассистент решил, что был офсайд, но хорошо, что есть ВАР. Дмитрий Жилинский посмотрел повтор и засчитал первый в истории Медиалиги гол, забитый бонусным мячом. «Бей Беги» надо было отыгрываться – они тоже попросили красный мяч.

А дальше мы увидели применение еще одного нового правила. Хаджимуратов срубил соперника в центре поля и получил оранжевую карточку – удаление на 7 минут.

Тем не менее команда Алексея Гуркина продержалась и добыла первую победу в сезоне – спасибо реформе!

После матча Андрей Ещенко прокомментировал введение новых правил во флэш-интервью Winline Media Football League.

– Вы как-то разбирали новые правила? Дополнительно что-то тренировали?

– Вчера буллиты потренировали, а так, мне только накануне сказали. Я вчера тоже спрашивал, за что дается желтая (Андрей оговорился, он имел в виду оранжевую – прим Sports.ru). Никакой формулировки нет. Просто между желтой и красной. А за какой фол? За фол последней надежды? Прыжок ногами вперед? Они сами не знают, эти фонари-судьи. Если они придумали это, пускай напишут – за то или за это [дают карту]. Чтобы люди понимали.

– Вы как профессиональный футболист, наверное, впервые сталкиваетесь с такими правилами. Как вам такой подход?

– Это, конечно, прикольно. И интрига, и развитие игры могут быть совсем другими. Это прикольно. Единственное только, что судьи-фонари не знают правил. Им надо идти больше учиться.

– Вам понравилось?

– Да, мне понравилось. Интрига. Я думаю, всем понравилось, особенно концовка. Удаление, 1:0 ведешь, 1:2 – горишь, мяч красный, желтый.