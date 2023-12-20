Драка, пять красных, удар из карате, полиция на поле – концовка обычного матча в Турции. Да сколько ж можно!

Опять скандал.

Турция – бесперебойный источник трэш-контента. И это мы только про связанное с футболом.

Только что видели, как президент «Анкарагюджю» избил судью, а босс «Истанбулспора» увел команду с поля из-за судейства. Теперь новое: во втором дивизионе матч на 100+ минут закончился дракой, пятью удалениями и вмешательством полиции, которая пыталась защитить игроков друг от друга.

Ладно красные, но каратистский удар и нападение толпой! Полиции пришлось разнимать

Возможно, вы помните, как «Бурсаспор» выигрывал чемпионат Турции и играл в Лиге чемпионов. Теперь команда во второй лиге Турции, до этого тура она шла четвертой с конца. И принимала середняка – «Диярбакырспор».

0:2 к концу матча. Все обострилось после второго гола гостей, его Бюньямин Юрюр отпраздновал обращением к домашней трибуне. Судя по всему, просто расправил руки. И за это получил желтую карточку.

Возмущения были уже тогда, но пресекали их более-менее мирно.

Команды отыграли еще минут десять, после игрок хозяев Чагатай Йылмаз получил вторую желтую. Его это дико разозлило: Йылмаз пошел носиться за соперникми, футбола на поле уже не было.

Помимо Йылмаза удалился и тот самый Юрюр, праздновавший перед трибуной. А вот что творилось сразу после.

Из послематчевых роликов особенно жутко смотрелись два кадра. Первый – вот этот прыжок ногой в чужого игрока. В предыдущем ролике – на 1:01.

На 90+14 и 90+15 судья показал еще три красные карточки: одну – хозяевам, две – гостям. Все пятеро удаленных – действующие игроки, все были на поле. Следом арбитр почти сразу завершил матч.

Второй неприятный кадр – когда на уведенного игрока «Диярбакырспора» напали сразу несколько человек из «Бурсаспора». Отвратительная сцена. Бойня продолжалась уже в подтрибунном помещении. Можно посмотреть на ютубе.

Оставшихся игроков уводили вот таким образом. С трибун летело очень много посторонних предметов.

Президент «Бурсаспора» Реджеп Гюнай заявил, что футболисты не должны отвечать на провокации и заигрывать с фанатами и арбитром. И раскритиковал судей: с ВАР, по его мнению, до такой ситуации не дошли бы.

Еще пострадали как минимум десять фанатов, потому что на трибунах кидались камнями и креслами.

Похоже, есть и политические мотивы. Дело в проблемах с Курдистаном

Стычки, связанные с этими двумя клубами, случались и раньше.

«Диярбакырспор» воспринимают как курдскую команду (Диярбакыр – неофициальная столица Курдистана), так что болельщики «Бурсаспора» в разное время бросали посторонние предметы в игроков, нападали на фанатов «Диярбакырспора», скандировали антикурдские лозунги и вывешивали баннеры против амнистии курдских сепаратистов.

В марте досталось и «Амедспору» – это еще одна команда из Диярбакыра. Ночью перед отелем команды фанаты «Бурсаспора» распевали расистские песни, а во время матча закидывали игроков «Амедспора» бутылками и даже режущими предметами.

Сейчас президенты «Бурсы» Гюнай настроен более дружелюбно: «Президенты всех клубов Турции – наши гости, мы принимаем их так, как они принимают нас. Другими словами, не следует распылять действия одного-двух игроков на весь клуб. Хотел бы поблагодарить президента «Диярбакырспора». Мы видели, как он побил своего 11-го номера в раздевалке, который все это затеял. Потому что тот был неправ. Ну ладно, не побил, но наказал. Были люди, которые все видели».

Турецкий футбол – концентрация безумия.

Фото: dshaber.net