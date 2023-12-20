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Драка, пять красных, удар из карате, полиция на поле – концовка обычного матча в Турции. Да сколько ж можно!

Д2 Турция
Диярбакырспор Диярбакырспор
Бурсаспор Бурсаспор
Чагатай Йылмаз Чагатай Йылмаз
происшествия происшествия
Футбол Футбол

Опять скандал.

Турция – бесперебойный источник трэш-контента. И это мы только про связанное с футболом.

Только что видели, как президент «Анкарагюджю» избил судью, а босс «Истанбулспора» увел команду с поля из-за судейства. Теперь новое: во втором дивизионе матч на 100+ минут закончился дракой, пятью удалениями и вмешательством полиции, которая пыталась защитить игроков друг от друга.

Ладно красные, но каратистский удар и нападение толпой! Полиции пришлось разнимать

Возможно, вы помните, как «Бурсаспор» выигрывал чемпионат Турции и играл в Лиге чемпионов. Теперь команда во второй лиге Турции, до этого тура она шла четвертой с конца. И принимала середняка – «Диярбакырспор».

0:2 к концу матча. Все обострилось после второго гола гостей, его Бюньямин Юрюр отпраздновал обращением к домашней трибуне. Судя по всему, просто расправил руки. И за это получил желтую карточку.

Возмущения были уже тогда, но пресекали их более-менее мирно.

Команды отыграли еще минут десять, после игрок хозяев Чагатай Йылмаз получил вторую желтую. Его это дико разозлило: Йылмаз пошел носиться за соперникми, футбола на поле уже не было.

Помимо Йылмаза удалился и тот самый Юрюр, праздновавший перед трибуной. А вот что творилось сразу после.

Из послематчевых роликов особенно жутко смотрелись два кадра. Первый – вот этот прыжок ногой в чужого игрока. В предыдущем ролике – на 1:01.

На 90+14 и 90+15 судья показал еще три красные карточки: одну – хозяевам, две – гостям. Все пятеро удаленных – действующие игроки, все были на поле. Следом арбитр почти сразу завершил матч.

Второй неприятный кадр – когда на уведенного игрока «Диярбакырспора» напали сразу несколько человек из «Бурсаспора». Отвратительная сцена. Бойня продолжалась уже в подтрибунном помещении. Можно посмотреть на ютубе.

Оставшихся игроков уводили вот таким образом. С трибун летело очень много посторонних предметов.

Президент «Бурсаспора» Реджеп Гюнай заявил, что футболисты не должны отвечать на провокации и заигрывать с фанатами и арбитром. И раскритиковал судей: с ВАР, по его мнению, до такой ситуации не дошли бы.

Еще пострадали как минимум десять фанатов, потому что на трибунах кидались камнями и креслами.

Похоже, есть и политические мотивы. Дело в проблемах с Курдистаном

Стычки, связанные с этими двумя клубами, случались и раньше.

«Диярбакырспор» воспринимают как курдскую команду (Диярбакыр – неофициальная столица Курдистана), так что болельщики «Бурсаспора» в разное время бросали посторонние предметы в игроков, нападали на фанатов «Диярбакырспора», скандировали антикурдские лозунги и вывешивали баннеры против амнистии курдских сепаратистов.

В марте досталось и «Амедспору» – это еще одна команда из Диярбакыра. Ночью перед отелем команды фанаты «Бурсаспора» распевали расистские песни, а во время матча закидывали игроков «Амедспора» бутылками и даже режущими предметами.

Сейчас президенты «Бурсы» Гюнай настроен более дружелюбно: «Президенты всех клубов Турции – наши гости, мы принимаем их так, как они принимают нас. Другими словами, не следует распылять действия одного-двух игроков на весь клуб. Хотел бы поблагодарить президента «Диярбакырспора». Мы видели, как он побил своего 11-го номера в раздевалке, который все это затеял. Потому что тот был неправ. Ну ладно, не побил, но наказал. Были люди, которые все видели».

Турецкий футбол – концентрация безумия.

Рикельме выиграл выборы в президенты «Бока Хуниорс». Голосовал даже новый президент Аргентины!

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Фото: dshaber.net

22 комментария
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Ну такими темпами первой в мире убийство игрока прямо во время официального матча на футбольном поле не заставит себя ждать.
+13
0
+13
Ответ Владимир Зюгаев
Ну такими темпами первой в мире убийство игрока прямо во время официального матча на футбольном поле не заставит себя ждать.
У них за такое дисквалифицируют на сезон!
+11
0
+11
В зоопарке все стабильно)
+7
0
+7
Ответ Jan Paskel
Мир реально изменился. Такое ощущение, что мы все, во всём мире, сидим в шахтёрском вагончике, катимся в бездну, временами на фоне мелькают зажжённые факелы, и это всё уже не остановить
Хочешь прикол? Так думали абсолютно все люди, каждое поколение человечества.
+8
-1
+7
Мир реально изменился.

Такое ощущение, что мы все, во всём мире, сидим в шахтёрском вагончике, катимся в бездну, временами на фоне мелькают зажжённые факелы, и это всё уже не остановить
+7
-3
+4
Профессиональная медиа-лига.
+3
0
+3
Всё нормально было пока на поле не набежали какие то левые люди.
+2
0
+2
🤦😔
+1
0
+1
Веселенький чемп - и никакого фануйди!!!!
+1
0
+1
Ответ Real_v_dushe
Комментарий удален модератором
какая-какая - турецкая!
+1
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+1
Ответ QUIKSILVER
Изменился? Относительно какого периода?)
да я взял 2013 год например ради интереса, 10 лет назад. Ничеоо прям таки особенного там не происходило, жили себе равномерно, что в России, что в Индонезии или Перу. Правда Чавес из Венесуэлы тогда умер, но такое бывает со всеми)
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+1
Ответ Jan Paskel
да я взял 2013 год например ради интереса, 10 лет назад. Ничеоо прям таки особенного там не происходило, жили себе равномерно, что в России, что в Индонезии или Перу. Правда Чавес из Венесуэлы тогда умер, но такое бывает со всеми)
Все кто будут тебе говорить, что твои размышления из разряда "раньше трава была зеленее" глупцы без памяти. Взять хотя-бы мой школьный период, фоткать себя было зашкваром, человек так поступающий воспринимался как нарцисс, и что мы видим не прошло и пары десятилетий, как нормы морали так существенно изменились, что никому и в голову не придёт осуждать человека делающего селфи сегодня, это уже давно норма. Публичные личности едва ли когда, могли позволить себе какие либо высказыания в чужой адрес, причем не важно в какой сфере деятельности. Сегодня планка морали упала и теперь уже вплоть до самого высокого уровня можно услышать, ещё не так давно непозволительные оскорбления. Мир нравствено разлагается.
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Ответ Adeen
У них есть свой - турецкий фан-ID.
В пердиве?
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Ответ kutavlik
Веселенький чемп - и никакого фануйди!!!!
У них есть свой - турецкий фан-ID.
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Ответ Евгений Мамыкин
Вот ссылка https://www.interfax.ru/business/283945 23 декабря 2012 года под водой на дне Черного моря горел магистральный оптоволоконный кабель. Представьте себе толщину этого кабеля, и что должно было произойти, чтобы он горел под водой, на километровой глубине. У меня версия, что того мира, который был до декабря 2012 года, уже не существует. Произошел какой-то фундаментальный сдвиг, который земляне парадоксальным образом не заметили. Возможно, нас всех сместило в какое-то параллельное пространство, или что-то в этом роде.
Ещё и мандєлы стали всякие с того момента появляться.
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Ответ Jan Paskel
да я взял 2013 год например ради интереса, 10 лет назад. Ничеоо прям таки особенного там не происходило, жили себе равномерно, что в России, что в Индонезии или Перу. Правда Чавес из Венесуэлы тогда умер, но такое бывает со всеми)
Вот ссылка https://www.interfax.ru/business/283945
23 декабря 2012 года под водой на дне Черного моря горел магистральный оптоволоконный кабель. Представьте себе толщину этого кабеля, и что должно было произойти, чтобы он горел под водой, на километровой глубине.
У меня версия, что того мира, который был до декабря 2012 года, уже не существует. Произошел какой-то фундаментальный сдвиг, который земляне парадоксальным образом не заметили. Возможно, нас всех сместило в какое-то параллельное пространство, или что-то в этом роде.
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Ответ QUIKSILVER
Изменился? Относительно какого периода?)
С 2013-го поперла какая-то дичь. До этого всё было как-то гораздо нормальнее. Кстати, напомню, что было пророчество индейцев майя о конце света в декабре 2012 -го. Мне удалось найти доказательство, что пророчество сбылось.
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Ответ Jan Paskel
Мир реально изменился. Такое ощущение, что мы все, во всём мире, сидим в шахтёрском вагончике, катимся в бездну, временами на фоне мелькают зажжённые факелы, и это всё уже не остановить
Изменился? Относительно какого периода?)
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Ответ Владимир Зюгаев
Ну такими темпами первой в мире убийство игрока прямо во время официального матча на футбольном поле не заставит себя ждать.
Убивали же на поле. В Африке и в Южной Америке, вроде
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Комментарий удален модератором
Нормальные ребята (с)
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