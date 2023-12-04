Фэйк-гол Захаряна за «Сосьедад» – что это было? С трудом прошли команду четвертой лиги

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Арсен Захарян отыграл еще один полный матч за «Реал Сосьедад» – в Кубке Испании против «Андрача», клуба из четвертой лиги.

Победили 1:0, первый мяч даже сначала записали на россиянина, но это была просто грубая ошибка телевизионщиков.

Гол забил не Захарян, он просто был неподалеку от момента

На 56-й минуте, при счете 0:0, «Сосьедад» забил. Качество трансляции, свет – не очень, так что на общем плане было не очень понятно, кто именно автор.

Вот момент удара, в центре штрафной.

Титр в трансляции – про гол Захаряна. Первый не только в турнире, но и вообще за испанскую команду.

Правда, быстро стало ясно, что это все же ошибка.

Вероятно, редакторы трансляции перепутали просто по номеру: забил 21-й – Андре Силва, а приписали Арсену, играющему под 12-м. Внешне они, кстати, очень похожи, правда?

Позже еще один повтор все подтвердил: никаких сомнений, что это гол Силвы.

В титрах через несколько минут появилась уже правильная фамилия. Захарян в момент точного удара тоже был в штрафной – но на самом краю, слева.

Португальцу очень нужен этот гол. Из-за травм он мучается с лета, аренда из «Лейпцига» в «Сосьедад» пока не получается яркой. Матч против «Андрача» – всего четвертый в сезоне и первый в старте. Сыграл 69 минут, а до этого с мая – около получаса в общей сложности.

Мяч Силвы в итоге не просто победный, а единственный. «Сосьедад» в концовке немало отбивался от команды четвертой лиги, у нее были опасные моменты и шансы сравнять – но 1:0 сохранили. Соперника по следующему раунду определит новая жеребьевка.

Захарян все еще без голов и ассистов. Больше 500 минут в трех турнирах

Арсен провел второй полный матч за «Сосьедад» – причем второй за неделю.

Согласно статистике Sofascore, выиграл почти все единоборства на земле (шесть из семи), но ни одного в воздухе (из трех). В атаке был заметен мало, не нанес ни одного удара, не сделал ни одной обводки. Зато есть пять отборов – больше, чем у кого-либо.

Всего для Захаряна это был 14-й матч за «Сосьедад», суммарно отыграл 562 минуты. Результативных действий пока нет.

Тренер Иманоль Альгуасиль поддерживает и даже хвалит: «Было ясно, что, когда Арсен наберет форму, он удивит тех, кто его не знает. Очень важно, чтобы он раскрепостился, понимал меня и общался с товарищами. Это очень поможет команде. У него есть способности и необходимые качества, он замечательный футболист».

Захарян сыграл на стадионе для 600 человек

«Андрач» – команда четвертой испанской лиги, идет шестой в своей группе. Она из 11-тысячного городка на острове Мальорка, играет на маленьком стадиончике – там помещаются всего 600 болельщиков.

Зато пейзаж – сказка.

Играли на поле с вот такой лишней желтой разметкой. Очевидно, ее используют для детских тренировок и игры поперек.

А так выглядел тоннель для выхода команд.

Стадион, конечно, был заполнен, но за большим футболом болельщику из «Андрача» не так уж далеко ехать – в 20 километрах есть арена, где соперников по Ла Лиге принимает «Мальорка».

* * *

У «Андрача» дальше сражения с «Форментерой» и «Торрентом», а Захарян и «Сосьедад» на выходных сыграют с «Вильярреалом» в Ла Лиге, потом отправятся в Милан защищать первое место в группе ЛЧ (надо не проиграть «Интеру»).

В Италии будет четвертый подряд гостевой матч «Сосьедада». Дома команда последний раз играла в конце ноября против «Зальцбурга», а следующий матч – только 17 декабря с «Бетисом».