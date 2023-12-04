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Фэйк-гол Захаряна за «Сосьедад» – что это было? С трудом прошли команду четвертой лиги

Арсен Захарян Арсен Захарян
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
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Андрач
Футбол Футбол

Ждем дальше.

Арсен Захарян отыграл еще один полный матч за «Реал Сосьедад» – в Кубке Испании против «Андрача», клуба из четвертой лиги.

Победили 1:0, первый мяч даже сначала записали на россиянина, но это была просто грубая ошибка телевизионщиков.

Гол забил не Захарян, он просто был неподалеку от момента

На 56-й минуте, при счете 0:0, «Сосьедад» забил. Качество трансляции, свет – не очень, так что на общем плане было не очень понятно, кто именно автор.

Вот момент удара, в центре штрафной.

Титр в трансляции – про гол Захаряна. Первый не только в турнире, но и вообще за испанскую команду.

Правда, быстро стало ясно, что это все же ошибка.

Вероятно, редакторы трансляции перепутали просто по номеру: забил 21-й – Андре Силва, а приписали Арсену, играющему под 12-м. Внешне они, кстати, очень похожи, правда?

Позже еще один повтор все подтвердил: никаких сомнений, что это гол Силвы.

В титрах через несколько минут появилась уже правильная фамилия. Захарян в момент точного удара тоже был в штрафной – но на самом краю, слева.

Португальцу очень нужен этот гол. Из-за травм он мучается с лета, аренда из «Лейпцига» в «Сосьедад» пока не получается яркой. Матч против «Андрача» – всего четвертый в сезоне и первый в старте. Сыграл 69 минут, а до этого с мая – около получаса в общей сложности.

Мяч Силвы в итоге не просто победный, а единственный. «Сосьедад» в концовке немало отбивался от команды четвертой лиги, у нее были опасные моменты и шансы сравнять – но 1:0 сохранили. Соперника по следующему раунду определит новая жеребьевка.

Захарян все еще без голов и ассистов. Больше 500 минут в трех турнирах

Арсен провел второй полный матч за «Сосьедад» – причем второй за неделю.

Согласно статистике Sofascore, выиграл почти все единоборства на земле (шесть из семи), но ни одного в воздухе (из трех). В атаке был заметен мало, не нанес ни одного удара, не сделал ни одной обводки. Зато есть пять отборов – больше, чем у кого-либо.

Всего для Захаряна это был 14-й матч за «Сосьедад», суммарно отыграл 562 минуты. Результативных действий пока нет.

Тренер Иманоль Альгуасиль поддерживает и даже хвалит: «Было ясно, что, когда Арсен наберет форму, он удивит тех, кто его не знает. Очень важно, чтобы он раскрепостился, понимал меня и общался с товарищами. Это очень поможет команде. У него есть способности и необходимые качества, он замечательный футболист».

Захарян сыграл на стадионе для 600 человек

«Андрач» – команда четвертой испанской лиги, идет шестой в своей группе. Она из 11-тысячного городка на острове Мальорка, играет на маленьком стадиончике – там помещаются всего 600 болельщиков.

Зато пейзаж – сказка.

Играли на поле с вот такой лишней желтой разметкой. Очевидно, ее используют для детских тренировок и игры поперек.

А так выглядел тоннель для выхода команд.

Стадион, конечно, был заполнен, но за большим футболом болельщику из «Андрача» не так уж далеко ехать – в 20 километрах есть арена, где соперников по Ла Лиге принимает «Мальорка».

* * *

У «Андрача» дальше сражения с «Форментерой» и «Торрентом», а Захарян и «Сосьедад» на выходных сыграют с «Вильярреалом» в Ла Лиге, потом отправятся в Милан защищать первое место в группе ЛЧ (надо не проиграть «Интеру»).

В Италии будет четвертый подряд гостевой матч «Сосьедада». Дома команда последний раз играла в конце ноября против «Зальцбурга», а следующий матч – только 17 декабря с «Бетисом».

Андрач – Реал Сосьедад 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
6 декабря, 18.00, «Camp Municipal Sa Plana»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 56 Андре Силва.
Андрач – Sabater, Фернандес, Гарсия, Авельданьо, Estevez Más (Gallardo, 15; Fernández, 64), Jaume, Ramis Aguilo (Martínez Alarcón, 84), Джакинто, Bonet, Flaqué (Peñafort Aynat, 64), Castedo Castillejo (Garrido Martínez, 46).
Реал СосьедадМарреро, Одриосола (Элустондо, 77), Ле Норман, Пачеко, Муньос, Оласагасти (Субименди, 76), Урко Гонсалес (Мерино, 69), Захарян, Турриентес, Андре Силва (Садик, 69), Dadie Izagirre (Кубо, 69).
Предупреждения:
Авельданьо (85), Пачеко (90), Peñafort Aynat (90).

Первый полный матч Захаряна: очень неудобная роль, слабый партнер по флангу, но много желания

4 комментария
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Андре Силванян.
+13
0
+13
И правда, Силва и Захарян зеркально похожи. Как впрочем, и номера под которыми выступают. Жаль, но Арсенчик опять без результативных действий
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Очень красивое место!
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Удачи Андрачу с Торрентом в будущем матче!
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0
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