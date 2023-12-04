Фэйк-гол Захаряна за «Сосьедад» – что это было? С трудом прошли команду четвертой лиги
Ждем дальше.
Арсен Захарян отыграл еще один полный матч за «Реал Сосьедад» – в Кубке Испании против «Андрача», клуба из четвертой лиги.
Победили 1:0, первый мяч даже сначала записали на россиянина, но это была просто грубая ошибка телевизионщиков.
Гол забил не Захарян, он просто был неподалеку от момента
На 56-й минуте, при счете 0:0, «Сосьедад» забил. Качество трансляции, свет – не очень, так что на общем плане было не очень понятно, кто именно автор.
Вот момент удара, в центре штрафной.
Титр в трансляции – про гол Захаряна. Первый не только в турнире, но и вообще за испанскую команду.
Правда, быстро стало ясно, что это все же ошибка.
Вероятно, редакторы трансляции перепутали просто по номеру: забил 21-й – Андре Силва, а приписали Арсену, играющему под 12-м. Внешне они, кстати, очень похожи, правда?
Позже еще один повтор все подтвердил: никаких сомнений, что это гол Силвы.
В титрах через несколько минут появилась уже правильная фамилия. Захарян в момент точного удара тоже был в штрафной – но на самом краю, слева.
Португальцу очень нужен этот гол. Из-за травм он мучается с лета, аренда из «Лейпцига» в «Сосьедад» пока не получается яркой. Матч против «Андрача» – всего четвертый в сезоне и первый в старте. Сыграл 69 минут, а до этого с мая – около получаса в общей сложности.
Мяч Силвы в итоге не просто победный, а единственный. «Сосьедад» в концовке немало отбивался от команды четвертой лиги, у нее были опасные моменты и шансы сравнять – но 1:0 сохранили. Соперника по следующему раунду определит новая жеребьевка.
Захарян все еще без голов и ассистов. Больше 500 минут в трех турнирах
Арсен провел второй полный матч за «Сосьедад» – причем второй за неделю.
Согласно статистике Sofascore, выиграл почти все единоборства на земле (шесть из семи), но ни одного в воздухе (из трех). В атаке был заметен мало, не нанес ни одного удара, не сделал ни одной обводки. Зато есть пять отборов – больше, чем у кого-либо.
Всего для Захаряна это был 14-й матч за «Сосьедад», суммарно отыграл 562 минуты. Результативных действий пока нет.
Тренер Иманоль Альгуасиль поддерживает и даже хвалит: «Было ясно, что, когда Арсен наберет форму, он удивит тех, кто его не знает. Очень важно, чтобы он раскрепостился, понимал меня и общался с товарищами. Это очень поможет команде. У него есть способности и необходимые качества, он замечательный футболист».
Захарян сыграл на стадионе для 600 человек
«Андрач» – команда четвертой испанской лиги, идет шестой в своей группе. Она из 11-тысячного городка на острове Мальорка, играет на маленьком стадиончике – там помещаются всего 600 болельщиков.
Зато пейзаж – сказка.
Играли на поле с вот такой лишней желтой разметкой. Очевидно, ее используют для детских тренировок и игры поперек.
А так выглядел тоннель для выхода команд.
Стадион, конечно, был заполнен, но за большим футболом болельщику из «Андрача» не так уж далеко ехать – в 20 километрах есть арена, где соперников по Ла Лиге принимает «Мальорка».
* * *
У «Андрача» дальше сражения с «Форментерой» и «Торрентом», а Захарян и «Сосьедад» на выходных сыграют с «Вильярреалом» в Ла Лиге, потом отправятся в Милан защищать первое место в группе ЛЧ (надо не проиграть «Интеру»).
В Италии будет четвертый подряд гостевой матч «Сосьедада». Дома команда последний раз играла в конце ноября против «Зальцбурга», а следующий матч – только 17 декабря с «Бетисом».
- Дата проведения
- 6 декабря, 18.00, «Camp Municipal Sa Plana»
- Гол:
- 0:1 – 56 Андре Силва.
-
Андрач –
Sabater, Фернандес, Гарсия, Авельданьо, Estevez Más (Gallardo, 15; Fernández, 64), Jaume, Ramis Aguilo (Martínez Alarcón, 84), Джакинто, Bonet, Flaqué (Peñafort Aynat, 64), Castedo Castillejo (Garrido Martínez, 46).
-
Реал Сосьедад –
Марреро, Одриосола (Элустондо, 77), Ле Норман, Пачеко, Муньос, Оласагасти (Субименди, 76), Урко Гонсалес (Мерино, 69), Захарян, Турриентес, Андре Силва (Садик, 69), Dadie Izagirre (Кубо, 69).
- Предупреждения:
- Авельданьо (85), Пачеко (90), Peñafort Aynat (90).