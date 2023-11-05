«Освободите моего папу». Мольба Луиса Диаса после спасения «Ливерпуля» на 95-й 😓

Помогает даже президент Колумбии.

«Ливерпуль» едва не подарил суперсенсацию: чуть не влетел «Лутону» на выезде – проигрывал до 95-й минуты. За гостей забил вингер Луис Диас, для которого этот мяч важнее, чем может показаться.

После гола Диас поднял футболку и показал послание: «Освободите моего папу».

В конце октября в Барранкас похитили родителей Диаса – в их автомобиль на заправочной станции подсели вооруженные люди и увезли в неизвестном направлении.

Новость всколыхнула вся Колумбию, а о спасении мамы сообщил президент страны Густаво Петро. Ее обнаружили на одном из контрольно-пропускных пунктов, поиски отца продолжаются – подключились даже военные.

5 ноября стало известно, что за похищением стоит Армия национального освобождения (ELN) – колумбийская леворадикальная организация, вторая по численности вооруженная повстанческая группировка в Колумбии.

Похоже, Диаса-старшего похитили по ошибке – это признал один из лидеров ELN Элиэсер Эрлинто Чаморро Акоста: «Луис – символ Колумбии, и мы чувствуем это в ELN. Процесс освобождение отца Диаса ускоряется. Мы надеемся, что оперативная ситуация на местах разрешится, именно на нее ориентируются командиры, чтобы ускорить освобождение».

По информации Marca, процесс уже начался, но конкретных деталей пока нет.

Диас выступил и после матча.

«Этот гол – во имя свободы моего отца и всех похищенных в моей стране. Спасибо всем за поддержку. 🙌», – написал колумбиец в твиттере и приложил заявление.

«Сегодня с вами говорит не футболист, сегодня с вами разговаривает Лучо Диас, сын Луиса Мануэля Диаса. Мане, мой папа, – неутомимый труженик, опора нашей семьи, его похитили.

Я прошу ELN о скорейшем освобождении моего отца и прошу международные организации вмешаться. Ради свободы моего отца.

С каждой секундой, с каждой минутой наши страдания растут. Моя мать, братья и я в отчаянии, мы огорчены, и у нас нет слов, чтобы описать то, что мы чувствуем. Эти страдания закончатся только тогда, когда мы вернем отца домой.

Я прошу вас немедленно освободить его, уважая его, и как можно скорее прекратить это мучительное ожидание – во имя любви и сострадания. Мы просим вас пересмотреть свои действия и позволить нам забрать его.

Я благодарю колумбийцев и международное сообщество за поддержку, благодарю вас за столь многочисленные проявления любви и солидарности в это трудное время, которое мы переживаем, как и многие семьи в моей стране», – сказано в заявлении Диаса.

Спасать «Ливерпуль» пришлось из-за очередного промаха Нуньеса и внезапного гола «Лутона»

Нуньес опять. На этот раз уругваец не забил в пустые новичку АПЛ – на 70-й минуте пальнул выше с пяти метров.

А ведь атака была перспективная: Трент Александер-Арнольд забросил в штрафную, а Мохамед Салах отпасовал Нуньесу в пустой угол.

Что было дальше?

Статистика уругвайца в матче огорчает: 9 ударов, 3 упущенных момента и 1 попадание в каркас. В общей сложности Дарвин создал моментов на 0.90 xG – не реализовал ни одного.

Зато результативно со скамейки вышел воспитанник «МЮ» Тахит Чонг. Через 10 минут после промаха Нуньеса он замкнул прострел Иссы Каборе и приблизил «Лутон» к исторической победе. Не хватило совсем чуть-чуть.

● Несмотря на итоговую ничью, «Ливерпуль» полностью контролировал игру против команды, потратившей с 1992-го меньше, чем мерсисайдцам обошелся Райан Гравенберх в последнее летнее трансферное окно (32 млн евро) :

📈 74% – 26% по владению мячом.

📊 24 – 8 по ударам, 6 – 5 в створ.

⚽️ 3.48 – 0.74 по xG.

● По данным Opta, 12 из 14 игроков «Ливерпуля», задействованных в матче, нанесли удары по воротам «Лутона», а девять ударов Дарвина Нуньеса – лучший показатель сезона, столько же выбивали Эрлинг Холанд против «Вест Хэма» и Маркус Рэшфорд против «Брайтона».

Фото: East News/JUSTIN TALLIS / AFP, AP Photo/Ivan Valencia