Победа с коэффициентом 1001: боснийский клуб летел 0:3 к перерыву и выиграл 4:3 в Лиге конференций😳

Дерзкий дебют Боснии в группе еврокубков.

Нет, ну вы это видели?! Это точно матч дня в Лиге конференций: боснийский «Зриньски» отыгрались с 0:3 против АЗ – закончили 4:3!

Хроника безумия: второй тайм начинался с 3:0 в пользу АЗ.

⚽️ 48’: только что вышедший Звонимир Козуль запускает камбэк «Зриньски». Но в чудо все равно не верилось.

⚽️ 68’: Йосип Чорлука отыгрывает еще один мяч – та-а-ак, разница уже небольшая.

⚽️ 71’: бам, 3:3! Алдин Хрванович сравнял в сумасшедшей перестрелке.

⚽️ 81’: Козуль снова на первых ролях: победный мяч в ворота АЗ!

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Фух.

Что вообще за «Зриньски»? Это первая боснийская команда в группе еврокубков

Да-да, до «Зриньски» от Боснии и Герцеговины еще никто не играл в групповом этапе еврокубков. Стоимость всего состава на Transfermarkt – 10,3 млн евро, в восемь раз меньше, чем у АЗ.

Несмотря на то, что это боснийский клуб, болеют за него в основном этнические хорваты – полное название звучит Hrvatski športski klub Zrinjski Mostar. Флаг Хорватии есть даже на эмблеме, а в заявку на АЗ попали 13 хорватов.

Связь с этой страной гораздо шире: еще в момент основания, в 1905 году, жители города хотели создать клуб под названием Hrvatski sokol (хорватский сокол). Но тогда ассоциация с другой страной в названии была невозможна. Решили назвали по-боснийски (Đački športski club – «Студенческий спортивный клуб»), а через семь лет поменяли название на хорватское Gimnazijski nogometni klub Zrinjski.

Важнейший матч для «Зриньски» – дерби Мостара против «Вележа», за которого, наоборот, болеют этнические боснийцы. Зрелищности противостоянию придает распределение жителей: в Мостаре хорватов больше, чем боснийцев (48,4% и 44,1%).

Кратко об игроках: самый дорогой стоит 1 млн евро, другой забил 65 за два года

Автор важнейшего дубля – Звонимир Козуль – пришел в «Зриньски» лишь в начале июля. До этого пиком в карьере полузащитника были два года в «Хайдук Сплит» и успехи в польской «Погони». Дальше он скитался по скромным клубам из Турции и Польши, а в Боснию попал всего 2,5 месяца назад. Для Козуля это дебютные мячи за новую команду – была только голевая в квалификации ЛЧ против «Урарту».

Самый дорогой игрок – Марио Кузе, он оценивается в 1 млн евро. Воспитанник загребского «Динамо» провел сезон в основной команде, поездил по нескольким маленьким хорватским командам и заглядывал на два сезона в украинский «Днепр-1». В «Зриньски» Кузе играет с сезона-2022/23, в котором оформил 11+10 – второй результат в команде после Немани Билбия. В сезоне-2023/24 игрок пока без результативных действий.

Главная звезда команды – как раз Билбия. Нападающий проводит в «Зриньски» уже девятый сезон и стабильно забивает – за последние два сезона уже 65 голов! В 2019-м Билбия даже заглядывал в Южную Корею – в местный «Канвон» (там статистика поскромнее: 3+1 в девяти матчах).

Еще в «Зриньски» выделяется полузащитник Филип Брадарич, мелькнувший во второй половине сезона-2019/20 в испанской «Сельте».

Кто там еще в группе?

«Зриньски» попал в квартет с «Легией», АЗ и «Астон Виллой».

Боснийская команда запрыгнула на первую строчку, рядом «Легия», обыгравшая англичан 3:2. Следующий матч в ЛК «Зриньски» проведет 5 октября, как раз в гостях у «Астон Виллы».

Фото: Gettyimages.ru/ANP / Kontributor; twitter.com