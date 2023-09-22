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Победа с коэффициентом 1001: боснийский клуб летел 0:3 к перерыву и выиграл 4:3 в Лиге конференций😳

Лига Конференций УЕФА Лига Конференций УЕФА
АЗ АЗ
Зриньски Зриньски
Ставки Ставки

Дерзкий дебют Боснии в группе еврокубков.

Нет, ну вы это видели?! Это точно матч дня в Лиге конференций: боснийский «Зриньски» отыгрались с 0:3 против АЗ – закончили 4:3!

Хроника безумия: второй тайм начинался с 3:0 в пользу АЗ.

⚽️ 48’: только что вышедший Звонимир Козуль запускает камбэк «Зриньски». Но в чудо все равно не верилось.

⚽️ 68’: Йосип Чорлука отыгрывает еще один мяч – та-а-ак, разница уже небольшая.

⚽️ 71’: бам, 3:3! Алдин Хрванович сравнял в сумасшедшей перестрелке.

⚽️ 81’: Козуль снова на первых ролях: победный мяч в ворота АЗ!

На победу хозяев в перерыве букмекеры предлагали коэффициент 1001,00!

Фух.

Что вообще за «Зриньски»? Это первая боснийская команда в группе еврокубков

Да-да, до «Зриньски» от Боснии и Герцеговины еще никто не играл в групповом этапе еврокубков. Стоимость всего состава на Transfermarkt – 10,3 млн евро, в восемь раз меньше, чем у АЗ.

Несмотря на то, что это боснийский клуб, болеют за него в основном этнические хорваты – полное название звучит Hrvatski športski klub Zrinjski Mostar. Флаг Хорватии есть даже на эмблеме, а в заявку на АЗ попали 13 хорватов.

Связь с этой страной гораздо шире: еще в момент основания, в 1905 году, жители города хотели создать клуб под названием Hrvatski sokol (хорватский сокол). Но тогда ассоциация с другой страной в названии была невозможна. Решили назвали по-боснийски (Đački športski club – «Студенческий спортивный клуб»), а через семь лет поменяли название на хорватское Gimnazijski nogometni klub Zrinjski.

Важнейший матч для «Зриньски» – дерби Мостара против «Вележа», за которого, наоборот, болеют этнические боснийцы. Зрелищности противостоянию придает распределение жителей: в Мостаре хорватов больше, чем боснийцев (48,4% и 44,1%).

Кратко об игроках: самый дорогой стоит 1 млн евро, другой забил 65 за два года

Автор важнейшего дубля – Звонимир Козуль – пришел в «Зриньски» лишь в начале июля. До этого пиком в карьере полузащитника были два года в «Хайдук Сплит» и успехи в польской «Погони». Дальше он скитался по скромным клубам из Турции и Польши, а в Боснию попал всего 2,5 месяца назад. Для Козуля это дебютные мячи за новую команду – была только голевая в квалификации ЛЧ против «Урарту».

Самый дорогой игрок – Марио Кузе, он оценивается в 1 млн евро. Воспитанник загребского «Динамо» провел сезон в основной команде, поездил по нескольким маленьким хорватским командам и заглядывал на два сезона в украинский «Днепр-1». В «Зриньски» Кузе играет с сезона-2022/23, в котором оформил 11+10 – второй результат в команде после Немани Билбия. В сезоне-2023/24 игрок пока без результативных действий.

Главная звезда команды – как раз Билбия. Нападающий проводит в «Зриньски» уже девятый сезон и стабильно забивает – за последние два сезона уже 65 голов! В 2019-м Билбия даже заглядывал в Южную Корею – в местный «Канвон» (там статистика поскромнее: 3+1 в девяти матчах).

Еще в «Зриньски» выделяется полузащитник Филип Брадарич, мелькнувший во второй половине сезона-2019/20 в испанской «Сельте».

Кто там еще в группе?

«Зриньски» попал в квартет с «Легией», АЗ и «Астон Виллой».

Боснийская команда запрыгнула на первую строчку, рядом «Легия», обыгравшая англичан 3:2. Следующий матч в ЛК «Зриньски» проведет 5 октября, как раз в гостях у «Астон Виллы».

Зриньски Босния и Герцеговина – АЗ Алкмар Нидерланды 4:3 (0:3, 4:0)
Дата проведения
21 сентября, 19.45, «Биели Бриег»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 10 ван Бредероде, 0:2 – 32 Мейнанс, 0:3 – 44 де Вит, 1:3 – 48 Кожуль, 2:3 – 68 Чорлука, 3:3 – 71 Хрванович, 4:3 – 81 Кожуль.
ЗриньскиМарич, Чорлука, Яковлевич, Радич, Мемия, Чанаджия (Киш, 63), Балич (Кожуль, 46), Иванчич (Брадарич, 81), Тичинович (Хрванович, 70), Чуже (Малекинушич, 70), Билбия.
АЗ АлкмарРайан, Сугавара, Базур (Одгор, 87), Алешандре Пенетра, Меллер Вольф, Класи, де Вит, Мейнанс (Гаудмейн, 83), ван Бредероде (ван Боммел, 64), Ладо (Садик, 64), Павлидис.
Предупреждения:
Яковлевич (42), Хрванович (71), Кожуль (83), Рендулич (83), Класи (90), Брадарич (90).

Первый гол Кокорина в еврокубках за пять лет! Пробил «Спарту» в Чехии

Фото: Gettyimages.ru/ANP / Kontributor; twitter.com

19 комментариев

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Давай Так
Ответ Геннадий Тёкин
Есть кто поставил?
Да. Сейчас получаю выигрыш и улетаю с Якиным в Гагры.
+31
-1
+30
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Sergio Grullo
Таких кэфоф 1001 каждый день найти можно ... но только постфактум)
+12
0
+12
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Каба
Целый тайм? Зенит с Маккаби с 0-3 отыгрался за 15 минут!
+10
-3
+7
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werowolf-gears
Вообще у Алкмара часто бывают эпичные поражения: на 122 минуте пропустили от Спортинга и не вышли в финал КУ (тот который ЦСКА выиграл), на 94 минуте 6 матча группы ЛЧ от вратаря пропускали и заняли 4 место, 3:5 от Крыльев в Самаре, по 0:5 от Анжи и Зенита, или 1:7 от Лиона
+7
-1
+6
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maximilian_15
Ответ Каба
Целый тайм? Зенит с Маккаби с 0-3 отыгрался за 15 минут!
Зенит и на бумаге сильнее был, а тут дебютант и клуб из околотопового чемпионата. Вы еще вспомните сдачу Денамой (нормально написать их название тут не хочется) из Минска
+3
0
+3
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Trash Talking
Голландский футбол переживает не лучшие времена... Вновь
+4
-1
+3
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Sumin
АЗ забыли что нужно еще второй там играть походу))
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bebeto
Ответ Mbest77
В этом кайф Лиги Конференций 👍
Согласен, мне зашел этот турнир. Интересные самобытные команды из захолустий + клубы топ-чемпионатов. Бомбическая смесь в группах. Разухабистый футбольчик, куча интересных историй и персонажей.
+1
0
+1
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Сергей Гаряшин
Ответ Каба
Целый тайм? Зенит с Маккаби с 0-3 отыгрался за 15 минут!
Зенит чего и Маккаби насиловало?
+1
0
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teo_heel
Ответ Каба
Целый тайм? Зенит с Маккаби с 0-3 отыгрался за 15 минут!
Я до сих пор злюсь на себя за то, что выключил трансляцию буквально за пару секунд до начала спасения Зенита...
+1
0
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дарионахарис
Ответ Геннадий Тёкин
Есть кто поставил?
только кэф 9 поймал, при счете 3-3
+3
-2
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Георгий Большаков
>Но тогда ассоциация с другой страной в названии была невозможна.
В 1905 году Босния и Хорватия были разными странами?
0
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Каба
Ответ teo_heel
Я до сих пор злюсь на себя за то, что выключил трансляцию буквально за пару секунд до начала спасения Зенита...
да уж!)
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Давай Так
Как на английском "собака"?
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igls54
Сами на себя поставили в перерыве с коэффициентом 1001,00!
+1
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Witch Doctor
Ответ igls54
Сами на себя поставили в перерыве с коэффициентом 1001,00!
не будет такого. Буки хитрозадые и каждую редчайшую по кэфу транзакцию тщательно проверяют. Им только дай повод что-то заподозрить и отказать потом в выводе средств...поэтому если ставить, только на популярные линии, а лучше вообще не ставить)
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Геннадий Тёкин
Есть кто поставил?
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-2
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