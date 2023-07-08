11 комментариев

Готов ли грузин?

Георгий Мамардашвили в шаге от перехода в «Баварию». Инсайдер Фабрицио Романо пишет, что мюнхенцы уже запустили переговоры с «Валенсией», которая планирует заработать 20-30 млн евро.

Мамардашвили – звезда сборной Грузии, но этим летом играл на молодежном чемпионате Европы, ярко дошел до четвертьфинала и сделал несколько топ-сэйвов.

Похоже, в европейском гранде будет еще один грузин.

Зачем «Баварии» вратарь?

Впервые за много лет у мюнхенцев проблемы с вратарями.

• Никак не вернется Мануэль Нойер. Еще в декабре немец сломал ногу, катаясь на лыжах в отпуске, и выбыл до конца сезона. Возвращение откладывается – 37-летнему голкиперу нужно больше времени на возобновление полноценных тренировок.

Несмотря на это, Томас Тухель верит в Ману и видит его основным в новом сезоне: например, специально возвращает Тони Топаловича. Тренера-друга Нойера уволили в январе из-за разногласий с Юлианом Нагельсманном. Тухель против Топаловича ничего не имеет, и коуч будет работать с другим тренером вратарей Михаэлем Рехнером.

• Ян Зоммер не хочет сидеть в запасе, поэтому планирует уйти. «Бавария» удерживать швейцарца не будет – тем более в клубе недовольны его игрой ногами. Тухель не видит Зоммера в основе, La Gazzetta dello Sport сообщает, что за Яном уже пришел «Интер», который ищет замену Андре Онана.

• На контракте сидит еще один кипер – 26-летний Александр Нюбель. В 2020-м его везли из «Шальке» как нового Нойера, с тех пор Нюбель провел за «Баварию» один матч. Последние два года отыграл за «Монако», но выкупать кипера французский клуб не захотел. Инсайдер Флориан Плеттенберг пишет, что у Александра есть вариант в Англии.

Еще есть вечный запасной Свен Ульрай, но мюнхенцы не хотят начинать сезон с ним как со вторым номером – из-за травматичности Нойера.

А сам Мамардашвили готов к «Баварии»?

Кажется, что да.

Георгию всего 22 года, он провел полтора хороших сезона за «Валенсию», повышение напрашивалось.

Мамардашвили – топовый шот-стоппер. У него прекрасная реакция, неплохая пластика при росте в два метра. В продвинутой статистике ничего особенного, но средние цифры – следствие игровых проблем «Валенсии», а не показатель уровня кипера. Георгий в нужный момент не подводил.

Мамардашвили определенно едет в Мюнхен под запас, там ему пока не светит первый номер. Очевидно, это плохо для молодого игрока – зато будет время адаптироваться. Георгий рассказывал, что после переезда в Испанию он не знал языка, но из-за роли третьего голкипера не спешил и кайфанул, когда наконец заговорил по-испански.

Единственное, что смущает – стиль «Баварии». Пока неизвестно, что хочет построить Тухель, но если конспекты Нагельсманна остаются, то Георгию будет сложнее: он слаб в игре ногами, много выносит, часто паникует при выходах через низкий пас. Под «Баварию» явно придется подстраиваться.

Но вряд ли Мамардашвили это испугает.

Фото: Joaquin Corchero, Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press; Gettyimages.ru/Angel Martinez