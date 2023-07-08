11 комментариев

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Мамардашвили – в шаге от «Баварии». Там срочно нужна замена Нойеру

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Готов ли грузин?

Георгий Мамардашвили в шаге от перехода в «Баварию». Инсайдер Фабрицио Романо пишет, что мюнхенцы уже запустили переговоры с «Валенсией», которая планирует заработать 20-30 млн евро.

Мамардашвили – звезда сборной Грузии, но этим летом играл на молодежном чемпионате Европы, ярко дошел до четвертьфинала и сделал несколько топ-сэйвов.

Похоже, в европейском гранде будет еще один грузин.

Зачем «Баварии» вратарь? 

Впервые за много лет у мюнхенцев проблемы с вратарями.

• Никак не вернется Мануэль Нойер. Еще в декабре немец сломал ногу, катаясь на лыжах в отпуске, и выбыл до конца сезона. Возвращение откладывается – 37-летнему голкиперу нужно больше времени на возобновление полноценных тренировок.

Несмотря на это, Томас Тухель верит в Ману и видит его основным в новом сезоне: например, специально возвращает Тони Топаловича. Тренера-друга Нойера уволили в январе из-за разногласий с Юлианом Нагельсманном. Тухель против Топаловича ничего не имеет, и коуч будет работать с другим тренером вратарей Михаэлем Рехнером.

• Ян Зоммер не хочет сидеть в запасе, поэтому планирует уйти. «Бавария» удерживать швейцарца не будет – тем более в клубе недовольны его игрой ногами. Тухель не видит Зоммера в основе, La Gazzetta dello Sport сообщает, что за Яном уже пришел «Интер», который ищет замену Андре Онана.

• На контракте сидит еще один кипер – 26-летний Александр Нюбель. В 2020-м его везли из «Шальке» как нового Нойера, с тех пор Нюбель провел за «Баварию» один матч. Последние два года отыграл за «Монако», но выкупать кипера французский клуб не захотел. Инсайдер Флориан Плеттенберг пишет, что у Александра есть вариант в Англии.

Еще есть вечный запасной Свен Ульрай, но мюнхенцы не хотят начинать сезон с ним как со вторым номером – из-за травматичности Нойера.

А сам Мамардашвили готов к «Баварии»?

Кажется, что да.

Георгию всего 22 года, он провел полтора хороших сезона за «Валенсию», повышение напрашивалось.

Мамардашвили – топовый шот-стоппер. У него прекрасная реакция, неплохая пластика при росте в два метра. В продвинутой статистике ничего особенного, но средние цифры – следствие игровых проблем «Валенсии», а не показатель уровня кипера. Георгий в нужный момент не подводил.

Мамардашвили определенно едет в Мюнхен под запас, там ему пока не светит первый номер. Очевидно, это плохо для молодого игрока – зато будет время адаптироваться. Георгий рассказывал, что после переезда в Испанию он не знал языка, но из-за роли третьего голкипера не спешил и кайфанул, когда наконец заговорил по-испански.

Единственное, что смущает – стиль «Баварии». Пока неизвестно, что хочет построить Тухель, но если конспекты Нагельсманна остаются, то Георгию будет сложнее: он слаб в игре ногами, много выносит, часто паникует при выходах через низкий пас. Под «Баварию» явно придется подстраиваться.

Но вряд ли Мамардашвили это испугает.

Фото: Joaquin Corchero, Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press; Gettyimages.ru/Angel Martinez

11 комментариев

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Эль Иберико
и Георгий и Валенсия проиграют от этого трансфера. Лучше не надо.
+8
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Кенигсбергер
Ответ sheva1976
шотстоппер....🙈🙈🙈🙈🙈 спасибо, что не стопкамшотинсайдер
Во-первых, это слово уже давно используется в футбольном сленге.
Во-вторых, найди русский аналог, который означает то же самое и записывается одним словом.
+4
0
+4
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JBa
фраза "повышение напрашивалось" - это не когда из борьбы за выживание едешь в Баварию.

Ну а кроме того что паренёк присядет на пару лет на банку, всё топ
+2
0
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Metalloid
За Нюбеля обидно.
+2
-1
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Balt39
Ответ Кенигсбергер
Во-первых, это слово уже давно используется в футбольном сленге. Во-вторых, найди русский аналог, который означает то же самое и записывается одним словом.
Как будто бы "отражатель" звучит не сильно хуже. Шотстоппер на деле - отражение ударов. Это вообще никак не характеризует любого вратаря. И, кстати, мы говорим голкипер, хотя, если разобраться, то это не одно и то же, что вратарь.
+1
0
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ag2cidk
Ответ Кенигсбергер
Во-первых, это слово уже давно используется в футбольном сленге. Во-вторых, найди русский аналог, который означает то же самое и записывается одним словом.
удароостановщик
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Artmann
Ответ sheva1976
шотстоппер....🙈🙈🙈🙈🙈 спасибо, что не стопкамшотинсайдер
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ЧЕМПИОН
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Artmann
Ответ Metalloid
За Нюбеля обидно.
В Монако он получил достаточно шансов.
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