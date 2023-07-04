28 комментариев

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Джеррард – в Саудовской Аравии. Хотя две недели назад публично отказал

Стивен Джеррард Стивен Джеррард
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Владельцы «Аль-Иттифака» заставили передумать.

Саудовская Аравия продолжает завлекать европейских топов. На этот раз громкий переход – Стивен Джеррард подписал контракт с «Аль-Иттифаком».

Хотя всего пару недель назад Стиви Джи отказал саудовцам, причем публично.

Экс-тренер «Рейнджерс» и «Астон Виллы» уже общался с руководством «Аль-Иттифака». «Меня пригласили, чтобы обсудить потенциальное предложение, и я приехал. Я обдумывал предложение последние пару дней. Но в данный момент я его не приму», – говорил англичанин.

Что заставило Джеррарда передумать?

Одна из главных причин – амбициозность владельцев. По информации Daily Mail, Джеррарду рассказали, что «Аль-Иттифак» планирует стать доминирующей силой в Саудовской Аравии. В ближайшее время тренер может получить заметных игроков из Европы. Клуб готов закупаться, чтобы рассчитывать на трофеи. По информации Daily Mail, подписанием под Джеррарда может стать 33-летний капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон. А вот завлечь Коутиньо и Мане вряд ли получится. 

ESPN пишет, что Джеррарду дают двухлетний контракт с зарплатой в 10+ миллионов евро в год. 

Со второй попытки Джеррарда все-таки заманили на Ближний Восток, здесь он заменит испанца Антонио Касорлу. Это был временный тренер, которого назначили после ухода француза Патриса Картерона еще в феврале.

«Аль-Иттифак» формально не принадлежит государству. Это середняк лиги

Несколько важных фактов об «Аль-Иттифаке».

• Новый клуб Стиви Джи дважды выиграл чемпионат Саудовской Аравии и Кубок Короля. Еще у «Аль-Иттифака» три Кубка федерации футбола и две победы в арабской ЛЧ.

Последний трофей брали еще в 2006-м – Кубок Персидского залива. Единственный заход в азиатскую Лигу чемпионов был еще в 1989-м – причем неудачный: «Аль-Иттифак» даже не вышел из группы.

• «Аль-Иттифак» базируется в городе Даммам, и формально это не государственный клуб. Напомним: 5 июня министерство спорта Саудовской Аравии объявило, что Государственный инвестиционный фонд страны возьмет под контроль по 75% «Аль-Иттихада, «Аль-Ахли», «Аль-Хилаля» и «Аль-Насра», остальные 25% у некоммерческих организаций. «Аль-Иттифак» в этом списке не фигурирует.

• В «Аль-Иттифаке» не так много известных имен, этим летом крупных сделок пока не было.

Один из главных активов клуба − 30-летний тунисец Наим Слити: играл в «Дижоне» и «Лилле», сейчас стоит 4,5 млн евро. Еще в «Аль-Иттифаке» играет хавбек сборной Швеции Робин Квайсон: 130 матчей за «Майнц», 70 – за «Палермо». Плюс наш старый знакомый по ЦСКА Витиньо Коэльо – в сезоне-2022/23 бразилец забил 3 мяча и сделал 2 ассиста.

Ну и не забудем про француза Марселя Тиссерана (был в «Вольфсбурге») и немца Амина Юнеса, у него в активе целый набор европейских клубов: «Аякс», «Айнтрахт», «Боруссия М» и «Наполи».

• «Аль-Иттифак» в сезоне-2022/23 занял 7-е место, набрав 37 очков за 30 туров. Джеррарду точно нужны трансферы, без крупных вложений больших побед не будет.

Фирмино близок к Саудовской Аравии, Марез пока думает. А кто еще может уехать?

Фото: twitter.com/Ettifaq/

28 комментариев

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PsichoEscape
Двуличный слиппи
+29
-2
+27
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Margor
Джеррад закапывает своё "игроцкое" прошлое. Сначала скандалы с расизмом, теперь публично отказывая от предложения, его в итоге принял.
+20
-3
+17
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Рашпель793
Амбициозность владельцев, желание стать доминаторами, но как это связано с приглашением Стиви Джи на пост тренера? От него там как от игрока наверное больше толку будет, чем как от тренера.
+17
-1
+16
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градус ненависти
Каррагер, который призывал забанить трансферы в Саудовскую Аравию, интересно что теперь скажет про одноклубника? Или это другое?
+10
0
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Мари Хуан
Ответ PsichoEscape
Двуличный слиппи
Скользкий тип)
+10
-1
+9
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Андрей Балабаев
Ну конечно амбициозность владельцев заставила передумать. Конечно верим. Ну не лишний же нолик в контракте они добавили
+6
0
+6
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pashko
Стиви Уотзефак
+4
0
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Заяцволк
Ответ ten Hag
Позорник Во времена футбольной карьеры подмечал за ним некрасивые эпизоды, но после завершения карьеры мистер 0АПЛ полностью себя дискредитировал
А в чём тут некрасивый эпизод ? )
+2
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faddey
Те кто говорят, что Джеррард переобулся видимо по заголовкам только прошелись. Если говорить про прямую речь, то он сказал, что "пока не принимает предложение". Да и в целом он их не посылал, приехал в Аравию на переговоры, но видимо сразу не сторговались просто.
+4
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Антон Казанский
Стиви Джи просто захотел попозировать с шарфиком, на котором написано FA Q, и чтобы ему за это заплатили несколько миллионов сверху.
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Спартак Гордость России
Лэмпарда не хотят взять ?
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ten Hag
Ответ градус ненависти
Каррагер, который призывал забанить трансферы в Саудовскую Аравию, интересно что теперь скажет про одноклубника? Или это другое?
Каррагер сам бы вприпрыжку на восточный берег побежал, предложи саудиты ему такой контракт)
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Плацкарт Вагоныч
Саудовский Локомотив?
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ks-1993
Каррагер негодует, но боюсь, что если экспертом позовут за х2 прилетит сам
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Тюменский медвежонок
Что заставило Джеррарда передумать?

конечно же деньги и только деньги, очевидно изначально не сошлись по цифрам и просил больше и саудовцы пошли по итогу на встречу, хотя думаю что абсолютно зря, потому что как тренер максимально слабый, второй Лэмпард
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Max9999
Что же заставило Джеррарда передумать?! У меня вообще никаких идей. Загадка.
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Deathember
Саудовская Аравия - патриархальная страна, где мужчин гораздо больше, чем женщин. Вдобавок у саудитов есть много нефти, вот и пытаются сделать народный спорт из футбола.
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Sergeev55
Цену набивал себе!!!
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Hakuna Matata!
типикал бритиш
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ЛоуренсАравийский
Прекрасный футболист, мерзкий человек. История стара как мир.
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bongash
сначала подумал в Локомотив...
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