28 комментариев

Владельцы «Аль-Иттифака» заставили передумать.

Саудовская Аравия продолжает завлекать европейских топов. На этот раз громкий переход – Стивен Джеррард подписал контракт с «Аль-Иттифаком».

Хотя всего пару недель назад Стиви Джи отказал саудовцам, причем публично.

Экс-тренер «Рейнджерс» и «Астон Виллы» уже общался с руководством «Аль-Иттифака». «Меня пригласили, чтобы обсудить потенциальное предложение, и я приехал. Я обдумывал предложение последние пару дней. Но в данный момент я его не приму», – говорил англичанин.

Что заставило Джеррарда передумать?

Одна из главных причин – амбициозность владельцев. По информации Daily Mail, Джеррарду рассказали, что «Аль-Иттифак» планирует стать доминирующей силой в Саудовской Аравии. В ближайшее время тренер может получить заметных игроков из Европы. Клуб готов закупаться, чтобы рассчитывать на трофеи. По информации Daily Mail, подписанием под Джеррарда может стать 33-летний капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон. А вот завлечь Коутиньо и Мане вряд ли получится.

ESPN пишет, что Джеррарду дают двухлетний контракт с зарплатой в 10+ миллионов евро в год.

Со второй попытки Джеррарда все-таки заманили на Ближний Восток, здесь он заменит испанца Антонио Касорлу. Это был временный тренер, которого назначили после ухода француза Патриса Картерона еще в феврале.

«Аль-Иттифак» формально не принадлежит государству. Это середняк лиги

Несколько важных фактов об «Аль-Иттифаке».

• Новый клуб Стиви Джи дважды выиграл чемпионат Саудовской Аравии и Кубок Короля. Еще у «Аль-Иттифака» три Кубка федерации футбола и две победы в арабской ЛЧ.

Последний трофей брали еще в 2006-м – Кубок Персидского залива. Единственный заход в азиатскую Лигу чемпионов был еще в 1989-м – причем неудачный: «Аль-Иттифак» даже не вышел из группы.

• «Аль-Иттифак» базируется в городе Даммам, и формально это не государственный клуб. Напомним: 5 июня министерство спорта Саудовской Аравии объявило, что Государственный инвестиционный фонд страны возьмет под контроль по 75% «Аль-Иттихада, «Аль-Ахли», «Аль-Хилаля» и «Аль-Насра», остальные 25% у некоммерческих организаций. «Аль-Иттифак» в этом списке не фигурирует.

• В «Аль-Иттифаке» не так много известных имен, этим летом крупных сделок пока не было.

Один из главных активов клуба − 30-летний тунисец Наим Слити: играл в «Дижоне» и «Лилле», сейчас стоит 4,5 млн евро. Еще в «Аль-Иттифаке» играет хавбек сборной Швеции Робин Квайсон: 130 матчей за «Майнц», 70 – за «Палермо». Плюс наш старый знакомый по ЦСКА Витиньо Коэльо – в сезоне-2022/23 бразилец забил 3 мяча и сделал 2 ассиста.

Ну и не забудем про француза Марселя Тиссерана (был в «Вольфсбурге») и немца Амина Юнеса, у него в активе целый набор европейских клубов: «Аякс», «Айнтрахт», «Боруссия М» и «Наполи».

• «Аль-Иттифак» в сезоне-2022/23 занял 7-е место, набрав 37 очков за 30 туров. Джеррарду точно нужны трансферы, без крупных вложений больших побед не будет.

Фото: twitter.com/Ettifaq/