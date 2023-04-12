15 комментариев

Сэйв Зоммера ногой – единственное, что утешит фанов «Баварии». Хоккейное спасение лежа!
Невероятная реакция.
Если бы не изумительный гол Родри, сэйв Яна Зоммера ногой точно был бы главным хайлайтом первого тайма четвертьфинала «Ман Сити» – «Бавария».
На 34-й минуте, уже при счете 1:0 в пользу хозяев, вратарь «Баварии» сначала пошел на выход и не пустил к мячу Джека Грилиша. На этом эпизод не закончился: на подборе оказался Илкай Гюндоган, он бил четко в створ – Зоммер, уже лежа на газоне, выбросил ногу и по-хоккейному отбил плотный удар. Невероятно.
Вау!
Всего швейцарец совершил 6 сэйвов и спас «Баварию» от еще больших неприятностей (да-да, даже при трех пропущенных мячах).
- Дата проведения
- 11 апреля, 22.00, «Этихад Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 27 Родри, 2:0 – 70 Бернарду Силва, 3:0 – 76 Холанд.
-
Манчестер Сити –
Эдерсон, Аке, Рубен Диаш, Аканджи, Стоунз, Гюндоган, де Брюйне (Альварес, 68), Грилиш, Бернарду Силва, Родри, Холанд.
-
Бавария –
Зоммер, Павар, Упамекано, де Лигт, Горетцка, Киммих, Дэвис (Жоау Канселу, 81), Коман, Сане, Мусиала (Мане, 69), Гнабри (Мюллер, 80).
- Предупреждения:
- Бернарду Силва (48), Дэвис (49), Павар (88).
Родри положил в девятку «Баварии» – издали. Левой! 🚀
Фото: globallookpress.com/Conor Molloy
Что с человеком произошло? Не готов был.ой не готов.
Зоммеру спасибо за оставшиеся мини-шансы.
Да и команда в целом не была похожа сама на себя.
Верю в ответный матч,в команду,ну конечно в победу!
FCB!