15 комментариев

Невероятная реакция.

Если бы не изумительный гол Родри, сэйв Яна Зоммера ногой точно был бы главным хайлайтом первого тайма четвертьфинала «Ман Сити» – «Бавария».

На 34-й минуте, уже при счете 1:0 в пользу хозяев, вратарь «Баварии» сначала пошел на выход и не пустил к мячу Джека Грилиша. На этом эпизод не закончился: на подборе оказался Илкай Гюндоган, он бил четко в створ – Зоммер, уже лежа на газоне, выбросил ногу и по-хоккейному отбил плотный удар. Невероятно.

Вау!

Всего швейцарец совершил 6 сэйвов и спас «Баварию» от еще больших неприятностей (да-да, даже при трех пропущенных мячах).

Фото: globallookpress.com/Conor Molloy