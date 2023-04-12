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Сэйв Зоммера ногой – единственное, что утешит фанов «Баварии». Хоккейное спасение лежа!

Илкай Гюндоган Илкай Гюндоган
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Невероятная реакция.

Если бы не изумительный гол Родри, сэйв Яна Зоммера ногой точно был бы главным хайлайтом первого тайма четвертьфинала «Ман Сити» – «Бавария».

На 34-й минуте, уже при счете 1:0 в пользу хозяев, вратарь «Баварии» сначала пошел на выход и не пустил к мячу Джека Грилиша. На этом эпизод не закончился: на подборе оказался Илкай Гюндоган, он бил четко в створ – Зоммер, уже лежа на газоне, выбросил ногу и по-хоккейному отбил плотный удар. Невероятно.

Вау!

Всего швейцарец совершил 6 сэйвов и спас «Баварию» от еще больших неприятностей (да-да, даже при трех пропущенных мячах).

Манчестер Сити Англия – Бавария Германия 3:0 (1:0, 2:0)
Дата проведения
11 апреля, 22.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 27 Родри, 2:0 – 70 Бернарду Силва, 3:0 – 76 Холанд.
Манчестер СитиЭдерсон, Аке, Рубен Диаш, Аканджи, Стоунз, Гюндоган, де Брюйне (Альварес, 68), Грилиш, Бернарду Силва, Родри, Холанд.
БаварияЗоммер, Павар, Упамекано, де Лигт, Горетцка, Киммих, Дэвис (Жоау Канселу, 81), Коман, Сане, Мусиала (Мане, 69), Гнабри (Мюллер, 80).
Предупреждения:
Бернарду Силва (48), Дэвис (49), Павар (88).

Родри положил в девятку «Баварии» – издали. Левой! 🚀

Фото: globallookpress.com/Conor Molloy

15 комментариев

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TravenS
Другое скажу: как же не прёт Гюндогану в последних матчах на мега сейвы)
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Say Hello to the Robots
Ответ Гусеконь
по мне так атака вратаря была
Если бы был гол, наверняка отменили бы после просмотра
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WholeSouled
Пропустил треху, зато сохранил теоретические шансы на комбек.
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Say Hello to the Robots
Хоть и чудил местами, но от еще трех голов Баварию уберег
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AlexRyzen
МанСити показал сумасшедший футбол просто !! Респект)) я не болельщик МС . Но Зоммер как хорош сегодня был тоже , просто космос
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Bayern2004
Счёт 1:0,игра на встречных курсах и тут...на арене Упамекано! 2:0 и просто нет слов.Ну а вынос Упамекано на 85 минуте даже нет слов.
Что с человеком произошло? Не готов был.ой не готов.
Зоммеру спасибо за оставшиеся мини-шансы.
Да и команда в целом не была похожа сама на себя.
Верю в ответный матч,в команду,ну конечно в победу!
FCB!
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boalx
Просто несправедливо, что Зоммеру лучшего игрока не дали. Там минимум 3 ну совсем убойных сейва были, и еще 2-3 опасных потащил. Так хоть процентов 5 Баварии оставил.
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boalx
Ответ krealpmoney
да там было несколько моментов с фолами в атаке от Сити, которые не свистнули, но в целом, спорные моменты и с Лейцпигом были, а по игре Сити сильнее опять же смотрится, боссы Баварии ##### какую-то придумали со сменой тренера чесслово
Испания в 2018 им не наука...
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Egor Litvinov
Зоммер с Упамекано сегодня как третий закон Ньютона
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KokorinPak
Там же нарушение еще перед этим было, я думаю что не засчитали бы
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fatei4
Не засчитали бы всё равно, но гюндоган лоханулся конкретно
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eple
Если бы не он Сити ещё минимум 3 забил
+22
-1
+21
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krealpmoney
Ответ Гусеконь
по мне так атака вратаря была
да там было несколько моментов с фолами в атаке от Сити, которые не свистнули, но в целом, спорные моменты и с Лейцпигом были, а по игре Сити сильнее опять же смотрится, боссы Баварии ##### какую-то придумали со сменой тренера чесслово
+7
-3
+4
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igls54
Зоммер (по тому сколько он потащил) оставляет, хотя бы, призрачные шансы Баварии
+9
-1
+8
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Гусеконь
по мне так атака вратаря была
+14
-4
+10
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