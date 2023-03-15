Так близко, так близко...

Пока Эрлинг Холанд в Манчестере отгружал пять «Лейпцигу», «Порту» пытался забить хотя бы один «Интеру». В первой игре португальцы проиграли 0:1, поэтому гол был очень нужен – хотя бы для экстра-таймов.

Весь матч «Порту» владел мячом, но до реально опасных моментов дошло только в добавленное ко второму тайму время. Но какие это были моменты!

На 95-й минуте «Порту» дважды попал в каркас ворот. Сначала Тареми замыкал в угол – Онана перевел в штангу. А через пару секунд Марко Груйич головой пробил в перекладину. Сумасшествие.

Все эмоции «Порту» идеально выразила истеричная ухмылка сербского полузащитника.

После этого психанул Пепе – второй раз за тайм снес Данило Д’Амброзио и получил вторую желтую карточку. Но постойте. Важно уточнить, что речь о бразильском вингере Пепе Акино, а не о бывшем защитнике «Реала» – ветеран вообще пропустил матч.

• «Интер» впервые с сезона-2009/10 прошел двухраундовое противостояние в плей-офф Лиги чемпионов, ни разу не пропустив. Последней командой, которая ни разу не забила «нерадзурри», был ЦСКА.

• «Интер» впервые за 12 лет дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов. В последний раз выходили в четвертьфинал ЛЧ еще в 2010 году. Тренировал тогда Леонардо, в составе были Это’О, Милито, Станкович, Лусио и Майкон, а вылетели они от «Шальке» Ральфа Рангника с Нойером в воротах и Раулем в атаке.

• «Интер» с «Миланом» вместе вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые с 2006 года. Ужас, да?

• Да и вообще, двух итальянских клубов в четвертьфинале ЛЧ не было с сезона-2006/07. В среду «Наполи» может стать третьей командой с Аппенин, которая попадет в число 8 лучших.

Как же хороша Италия в этом году!

Фото: REUTERS/Pedro Nunes