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Штанга и перекладина на 95-й – «Порту» чудом не спас матч с «Интером» 🤯

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Марко Груйич Марко Груйич
Интер Интер
Мехди Тареми Мехди Тареми
Порту Порту
Пепе Акино Пепе Акино
Футбол Футбол

Так близко, так близко...

Пока Эрлинг Холанд в Манчестере отгружал пять «Лейпцигу», «Порту» пытался забить хотя бы один «Интеру». В первой игре португальцы проиграли 0:1, поэтому гол был очень нужен – хотя бы для экстра-таймов.

Весь матч «Порту» владел мячом, но до реально опасных моментов дошло только в добавленное ко второму тайму время. Но какие это были моменты!

На 95-й минуте «Порту» дважды попал в каркас ворот. Сначала Тареми замыкал в угол – Онана перевел в штангу. А через пару секунд Марко Груйич головой пробил в перекладину. Сумасшествие. 

Все эмоции «Порту» идеально выразила истеричная ухмылка сербского полузащитника.

После этого психанул Пепе – второй раз за тайм снес Данило Д’Амброзио и получил вторую желтую карточку. Но постойте. Важно уточнить, что речь о бразильском вингере Пепе Акино, а не о бывшем защитнике «Реала» – ветеран вообще пропустил матч.

• «Интер» впервые с сезона-2009/10 прошел двухраундовое противостояние в плей-офф Лиги чемпионов, ни разу не пропустив. Последней командой, которая ни разу не забила «нерадзурри», был ЦСКА.

• «Интер» впервые за 12 лет дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов. В последний раз выходили в четвертьфинал ЛЧ еще в 2010 году. Тренировал тогда Леонардо, в составе были Это’О, Милито, Станкович, Лусио и Майкон, а вылетели они от «Шальке» Ральфа Рангника с Нойером в воротах и Раулем в атаке.

• «Интер» с «Миланом» вместе вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые с 2006 года. Ужас, да?

• Да и вообще, двух итальянских клубов в четвертьфинале ЛЧ не было с сезона-2006/07. В среду «Наполи» может стать третьей командой с Аппенин, которая попадет в число 8 лучших.

Как же хороша Италия в этом году!

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Порту Португалия – Интер Италия 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
14 марта, 23.00, «Драгау»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
ПортуДиогу Кошта, Маркано, Фабиу Кардозу, Сануси (Венделл, 85), Урибе (Лоудер, 85), Груйич, Эуштакиу (Андре Франку, 71), Пепе, Тареми, Галено, Эванилсон (Тони Мартинес, 71).
ИнтерОнана, Думфрис, Дармиан (Шкриньяр, 80), Ачерби, Бастони (де Врей, 74), Димарко (Д`Амброзио, 70), Мхитарян, Чалханоглу, Барелла (Брозович, 80), Джеко (Лукаку, 70), Мартинес.
Предупреждения:
Дармиан (33), Джеко (69), Пепе (79), Ачерби (90), Консейсау (90).
Удаление:
Пепе (90).

Фото: REUTERS/Pedro Nunes

3 комментария

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Dj_dale
Италия, конечно, хороша, но там только Наполи показывает достойную игру, по-моему. Интер и Милан с таким скрипом дошли до четвертьфинала, что дальше продвинуться им будет совсем трудно. Пассажиров не осталось.
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Anatolii
Еще за минуту до этого защитник Интера выбил мяч с линии ворот
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Pazzo7
Моменты у Порту появились только в последние 3 минуты, до этого игру контролировал Интер, играя по счёту. Справедливый проход в 1/4)
+2
-2
0
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