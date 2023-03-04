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Cэйв плечом на 90+4 – и «Боруссия» Д лидер Бундеслиги. Шикарный хайлайт из чемпионской гонки

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Нико Шлоттербек Нико Шлоттербек
Футбол Футбол

Герой – Нико Шлоттербек.

Концовка в матче лидеров Бундеслиги – дортмундской «Боруссии» и «РБ Лейпцига» – по накалу дала бы фору остросюжетному триллеру. 

Проигрывающий «Лейпциг» в компенсированное время осадил ворота Алексадра Майера, а спасать пришлось даже не киперу, а защитнику «Дортмунда» Нико Шлоттербеку. Тимо Вернер направлял мяч в девятку, но Нико изловчился и плечом перевел мяч на угловой.

Шикарный сэйв! Больше похоже на хоккейного вратаря.

После углового опасно бил Эмиль Форсберг, но Майер находился прямо в той точке, куда полетел мяч – без особых проблем отбил.

В итоге «Боруссия» не просто вымучила победу, но еще и поднялась в лидеры чемпионата. Теперь ждет ответа «Баварии», которая сыграет со «Штутгартом» в субботу.

•‎ «Дортмунд» набрал мощнейший ход: уже 10 выигранных матчей подряд. Последний раз в официальных матчах «Боруссия» проигрывала аж в ноябре – тезкам из Менхенгладбаха в Бундеслиге. Впереди – ответка с кризисным «Челси» в ЛЧ в гостях после 1:0 дома.

•‎ «Боруссия» прервала неприятную серию против «Лейпцига»: после трех подряд поражений наконец-то победили.

•‎ Марко Ройс забил 159-й гол за «Боруссию» – сейчас он вместе с Михаэлем Цорком делит второе место в листе лучших бомбардиров клуба за всю историю. Впереди только Альфред Прейслер – у него 177 голов.

Похоже, что это одна из лучших версий «Дортмунда» за последнее время.

Ускорился, травмировался, схватился за бедро, отдал ассист, упал от боли – обычный спринт Адейеми. Видели подобное?

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Фото: REUTERS/Leon Kuegeler

3 комментария

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therealtobasco
По игре - точно не одна из лучших версий. Снова начали жаться к воротам с 60й минуты и еле отскочили.

Самая фартовая версия Дортмунда - точно эта, посмотрим во вторник как они от Челси плечами отобьются.
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Али Болатов
Ответ Mixos Demid
Дортмунд - красавчики !!!
Ну, не говори
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Mixos Demid
Дортмунд - красавчики !!!
+7
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+7
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