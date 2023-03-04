Герой – Нико Шлоттербек.

Концовка в матче лидеров Бундеслиги – дортмундской «Боруссии» и «РБ Лейпцига» – по накалу дала бы фору остросюжетному триллеру.

Проигрывающий «Лейпциг» в компенсированное время осадил ворота Алексадра Майера, а спасать пришлось даже не киперу, а защитнику «Дортмунда» Нико Шлоттербеку. Тимо Вернер направлял мяч в девятку, но Нико изловчился и плечом перевел мяч на угловой.

Шикарный сэйв! Больше похоже на хоккейного вратаря.

После углового опасно бил Эмиль Форсберг, но Майер находился прямо в той точке, куда полетел мяч – без особых проблем отбил.

В итоге «Боруссия» не просто вымучила победу, но еще и поднялась в лидеры чемпионата. Теперь ждет ответа «Баварии», которая сыграет со «Штутгартом» в субботу.

•‎ «Дортмунд» набрал мощнейший ход: уже 10 выигранных матчей подряд . Последний раз в официальных матчах «Боруссия» проигрывала аж в ноябре – тезкам из Менхенгладбаха в Бундеслиге. Впереди – ответка с кризисным «Челси» в ЛЧ в гостях после 1:0 дома.

•‎ «Боруссия» прервала неприятную серию против «Лейпцига»: после трех подряд поражений наконец-то победили.

•‎ Марко Ройс забил 159-й гол за «Боруссию» – сейчас он вместе с Михаэлем Цорком делит второе место в листе лучших бомбардиров клуба за всю историю. Впереди только Альфред Прейслер – у него 177 голов.

Похоже, что это одна из лучших версий «Дортмунда» за последнее время.

Фото: REUTERS/Leon Kuegeler