Феликс и Бадьяшиль в «Челси», Малиновский переехал в «Марсель» – главные трансферы за неделю

А Пирло набрал свободных агентов.

Трансферное окно разгоняется. Вторая неделя получилась слегка суховатой на громкие переходы, но все-таки несколько заметных нашлось. Особенно постарались «Челси» и другие английские клубы.

Жоау Феликс – из «Атлетико» в «Челси», аренда за 11 млн евро

Разговоры об уходе Феликса появились еще перед чемпионатом мира, а в декабре уже стали конкретными. Молодым нападающим, который так и не вписался в футбол Диего Симеоне, интересовалась половина АПЛ – от «Астон Виллы» и «Вулвз» до «Арсенала» и «МЮ». Но тут всех опередил «Челси».

Феликса взяли в аренду на полгода за 11 млн евро. Грэм Поттер объяснил это тем, что у «Челси» кризис травм в атаке – и на ближайшее время им нужен игрок, который добавит остроты.

Бенуа Бадьяшиль – из «Монако» в «Челси», 38 млн евро

Бадьяшиль считается одним из самых интересных молодых защитников Европы. Рослый, левоногий, к 22 годам сыгравший больше 100 матчей за «Монако» в Лиге 1. Подписание Бенуа довело траты Тодда Боули только на центральных защитников до 156 млн евро (Кулибали+Фофана+Бадьяшиль). Серьезная сумма.

Андре Сантос – из «Васко Да Гама» в «Челси», 12,5 млн евро

Центр поля «синие» усилили 18-летним бразильцем Андре Сантосом из «Васко». Приобретение, конечно, перспективное, но считающийся суперталантом 19-летний Карни Чуквуэмека (подписали летом за 18 млн евро) за полгода сыграл в АПЛ всего 115 минут.

Джек Батленд – из «Кристал Пэлас» в «МЮ», аренда

Мартин Дубравка вернулся в «Ньюкасл», поэтому «Манчестер Юнайтед» потребовался запасной вратарь. На эту роль выбрали Джека Батленда, когда-то он считался одним из лучших английских киперов. Сейчас все смеются над старым твитом Батлэнда – он писал, что никогда не будет переходить ради места на скамейке. Но Джек в прошлом сезоне всего 9 раз сыграл в АПЛ, а в этом пропустил полгода из-за перелома пальца.

Кевин Шаде – из «Фрайбурга» в «Брентфорд», аренда за 1 млн евро

«Фрайбург» – одно из открытий Бундеслиги. Шаде не звезда, а скорее перспективный атакующий игрок. 21-летний нападающий может сыграть по всему фронту атаки (но предпочитает правый фланг), быстр и достаточно физически развит. Летом «Брентфорд» может выкупить Кевина за 20 млн евро – и это будет рекордный трансфер для английского клуба.

Алекс Морено – из «Бетиса» в «Астон Виллу», 13,5 млн евро

Унаи Эмери усилил левый фланг интересным защитником из Ла Лиги. У Морено 15 матчей в чемпионате и 3 ассиста. Он может не только навязать конкуренцию Люке Диню, но и сыграть вингера. Впрочем, Эмери говорит, что еще ищет усиление на края атаки.

Максимилиан Вебер – из «Ред Булл Зальцбург» в «Лидс», 12 млн евро

Австрийский защитник стал уже четвертым за год трансфером из системы «Ред Булла» в «Лидс» – летом пришли Брендан Ааронсон, Тайлер Адамс и Расмус Кристенсен. «Зальцбург» уже обшутил переходы в «Лидс» в соцсетях.

Карлос Алькарас – из «Расинга» в «Саутгемптон», 13,65 млн евро

Еще «Саутгемптон» выхватил талантливого центрального полузащитника из чемпионата Аргентины. Алькарасу всего 20 лет, но он был одним из лидеров «Расинга», в 2022-м занявшего второе место в чемпионате и выигравшего трофей чемпионов (подобие Суперкубка). В финале против «Боки» Алькарас забил победный гол.

Мислав Оршич – из «Динамо Загреб» в «Саутгемптон», 6,8 млн евро

Хорват несколько лет зажигал в еврокубках с загребским «Динамо» и неплохо играл в сборной. Оршич заслужил переезд в топ-лигу, но ему уже 30, а «Саутгемптон» стоит на вылет. От Мислава требуется настоящий подвиг.

Джамал Лоу – из «Борнмута» в «КПР», аренда

Не успел Ярослав Сусов написать про очередную сказочную историю в АПЛ, как Лоу перешел в Чемпионшип. «КПР» далековато от вершины таблицы, но кто знает – может, именно Джамал поможет команде заскочить в плей-офф.

Антони Кнокерт – из «Фулхэма» в «Хаддерсфилд», аренда

Французский футболист играет в Англии почти 10 лет и за это время помог выйти в АПЛ «Лестеру», «Брайтону» и «Фулхэму». Проблема в том, что в Чемпионшипе он хорош, а вот на уровне Премьер-лиги уже не тянет (только 2 сезона с «Брайтоном»). Логично, что «Фулхэм» вернул Антони в благоприятную обстановку.

Антонио Бланко – из «Реала» в «Алавес», аренда

Один из лидеров «Кастильи» пытается пробиться во взрослый футбол. В «Реале» центр поля укомплектован молодыми звездами, поэтому Антонио отправился во вторую аренду за сезон. В «Кадисе» у Бланко всего 4 матча, но в «Алавесе» и Сегунде шансов будет побольше.

Лисандро Магальян – из «Аякса» в «Эльче», бесплатно

29-летний аргентинский защитник понял, что на него в «Аяксе» не рассчитывают (2 матча в этом сезоне), и спокойно укатил в Испанию. Самой пропускающей команде Ла Лиги точно нужен хоть кто-то в центр обороны – иначе с последнего места не выбраться.

Херонимо Рульи – из «Вильярреала» в «Аякс», 8 млн евро

В прошлом сезоне ошибки Рульи стоили «Вильярреалу» места в финале ЛЧ, зато сейчас он стал чемпионом мира со сборной. «Аякс» же ищет основного вратаря на несколько лет – и выбор пал на Херонимо. А «Вильярреал», похоже, будет доигрывать сезон с Пепе Рейной в воротах.

Хавьер Пасторе – из «Эльче» в «Катар», бесплатно

У Хавьера всего 4 минуты в этом сезоне за «Эльче». К 33 годам аргентинец вполне закончил карьеру и уехал на заработки на Ближний Восток. В Катаре будет играть в одном клубе с Хави Мартинесом.

Бартош Берешиньски – из «Сампдории» в «Наполи», аренда

Алессандро Дзаноли – из «Наполи» в «Сампдорию», аренда

Взаимовыгодная аренда крайних защитников. Молодой Дзаноли получит игровую практику в не самой сильной команде, а опытный и универсальный Берешиньски может подстраховать основных защитников «Наполи» на весеннем отрезке сезона.

Руслан Малиновский – из «Аталанты» в «Марсель», аренда c выкупом за 10 млн

Украинский полузащитник еще недавно был звездой «Аталанты», но в этом сезоне попал в опалу Гасперини. Как результат – переезд в «Марсель». Полгода Руслан будет играть в аренде, а потом французы обязаны выкупить его за 10 млн евро. Еще 3 млн клуб из Бергамо может получить в виде бонусов.

Жерсон – из «Марселя» во «Фламенго», 15 млн евро

Ситуация у Жерсона в «Марселе» похожа на ту, с которой столкнулся Малиновский в «Аталанте». В прошлом сезоне был железно основным у Хорхе Сампаоли, но после прихода Тудора уселся на скамейку. Поэтому бразилец возвращается во «Фламенго», откуда «Марсель» и покупал его 1,5 года назад за 20 млн.

Фабио – из «Нанта» в «Гремио», сумма неизвестна

Помните легендарных братьев-близнецов на флангах защиты «МЮ»? Теперь оба играют в Бразилии. Рафаэл переехал в «Ботафого» еще в 2021-м, а Фабио 5 лет играл за «Нант» во Франции. Но, наверное, решил не упускать возможность поиграть в одном клубе с Луисом Суаресом.

Дэйли Блинд – из «Аякса» в «Баварию», бесплатно

У Дэйли оставалось всего полгода по контракту с «Аяксом». После чемпионата мира футболист и клуб неожиданно объявили, что договорились о расторжении. Как выяснилось, Блинда сманила «Бавария» – мюнхенцам срочно потребовался универсальный защитник. Контракт всего на полгода, низкая зарплата, но большие бонусы. Летом могут договориться о продлении.

Паулиньо – из «Байера» в «Атлетико Минейро», аренда

За 5 сезонов в Леверкузене талантливый полузащитник так и не стал железно основным и пережил разрыв крестообразных связок. В 22 года он постарается перезагрузиться на родине – в топ-клубе «Атлетико Минейро» с Бруно Фуксом.

Юри Алберто – из «Зенита» в «Коринтианс», бесплатно

Роберт Ренан, Ду Кейрос – из «Коринтианс» в «Зенит», бесплатно

Наверное, самый интересный размен за пределами топ-лиг. «Коринтианс» не мог заплатить за Юри Алберто 25 млн, поэтому отдал защитника молодежной сборной Бразилии Ренана, основного опорника Ду Кейроса (придет летом) и Густаво Мантуана в аренду до лета.

Дополнительно «Зенит» получит 50% от будущих продаж Алберто и Мантуана. И это еще не все – бразильцы дали петербургскому клубу первоочередное право на выкуп главного таланта Педро Энрике (ему пока 16).

В Бразилии считают эту сделку чуть ли не грабежом. Подробнее об обмене можно прочитать в отдельном посте.

Джегсон Мендес – из «Лос-Анджелеса» в «Сан-Паулу», бесплатно

Мендес стал чемпионом МЛС с «Лос-Анджелесом» и неплохо проявил себя на ЧМ-2022 со сборной Эквадора (проигранный матч против Сенегала пропустил из-за перебора желтых). Так что Джегсона позвали в чемпионат поинтереснее – теперь он в «Сан-Паулу».

Мэтью Райан – из «Копенгагена» в «АЗ», 500 тысяч евро

Австралийца подписали летом по двум причинам: нужен был опытный вратарь на ЛЧ, а основной кипер – молодой Камил Грабара – получил травму. Грабара вернулся, Мэтт присел на лавку, зимой его спокойно отпустили в Голландию за символическую сумму.

Андреа Бертолаччи, Адем Ляйич, Софиан Фегули – в «Фатих Карагюмрюк», бесплатно

Андреа Пирло усилился довольно известными свободными агентами. Правда, Фегули и Льяич без игровой практики с лета, а Бертолаччи – c октября. А вот у набравшего неплохую форму Оздоева появились конкуренты по позиции в центре поля.

Стивен Колкер – из «Фатих Карагюмрюк» в «Уиган», бесплатно

Чтобы подписать свободных агентов в атаку и полузащиту, «Фатюх Карагюмрюку» пришлось отпустить легенду. Колкер быстро вернулся в Англию – будет спасать худшую команду Чемпионшипа от вылета.

Омар Эльабделлауи – из «Галатасарая» в «Буде-Глимт», свободный агент

Вице-чемпион Норвегии лишился Никиты Хайкина, но обновил фланги защиты. Эльабделлауи сидел без клуба с лета – от игрока сборной Норвегии и неудачливого пиротехника отказался «Галатасарай». Он будет играть справа, а на левый фланг вернулся Фредрик Бьоркан, которого год назад бесплатно отпустили в «Герту».

