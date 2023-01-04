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«Челси» готовит больше 120 млн за Энцо Фернандеса. Он отыграл в «Бенфике» всего полгода и стал звездой на ЧМ

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Лучший молодой игрок Катара-2022.

Чемпион мира Энцо Фернандес наверняка сменит клуб уже зимой. Полузащитника хочет подписать «Челси» – и лондонцы к этому максимально близки, хотя в числе претендентов назывались и другие клубы: «Реал», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед».

• По данным разных медиа (например, об этом написал Джанлука Ди Марцио), трансфер уже практически согласован, остались мелкие детали. При этом «Челси» заплатит больше 120 миллионов, прописанных в контракте Энцо с «Бенфикой» как отступные.

Почему? Лондонцы договорились с «Бенфикой» о выплатах несколькими траншами – три транша примерно по 40 миллионов. Даты платежей пока не называются, но известно, что в качестве процентов «Челси» выплатит дополнительно семь миллионов.

• Общая сумма трансфера составит 127 млн евро. Благодаря этой сумме Фернандес войдет в шестерку самых дорогих покупок в истории футбола – выше него только Неймар (222 млн), Килиан Мбаппе (180 млн), Усман Дембеле (140 млн), Филиппе Коутиньо (135 млн) и Жоау Феликс (127,2 млн).

• По данным журналиста Radio Continental Себастьяна Срура, «Ривер Плейт» получит от продажи Энцо в «Челси» 51 млн евро – рекордная сумма для третьей стороны! 33 миллиона – солидарные выплаты за воспитание Фернандеса, еще 18 млн выплатит «Бенфика» в качестве процентов.

Летом 2022-го португальцы выкупили аргентинца у «Ривер Плейт» за 10 млн евро (с бонусами получилось 14 млн) и процент от последующей перепродажи. Они снова сделали это.

2022-й – год просто космического взлета Энцо. Он может играть на любой позиции в центре 

Разумеется, эта сумма многих удивляет. Реакция Гари Невилла: «Это адская цена. Очень хороший игрок, но черт возьми!»

А за кого «Челси» столько заплатит? Официально – за лучшего молодого игрока ЧМ-2022. Он начинал турнир в Катаре запасным, но после важного гола Мексике во втором туре забронировал место в старте. 

21-летний Фернандес растет тотальным полузащитником (шестерка/восьмерка/десятка с разрушением/продвижением/созиданием), но не пытается это показывать при каждом удобном случае. В Аргентине принял роль самого оборонительного полузащитника, отодвинув в запас Паредеса. В «Бенфике» схлопывает прессинг-ловушки и носится бокс-ту-боксом, двигая мяч из центра поля в финальную треть. В «Ривер Плейте» он был еще более атакующим полузащитником. 

Просто Энцо принимает правила игры и делает команду лучше. Не «сейчас покажу, что умею», а «сейчас сделаю, что нужно».

У него и карьера складывается идеально – вообще без преувеличений. Вырос в «Ривер Плейт», где Марсело Гальярдо будто бы специально выводил идеальных прессинг-машин под Месси (Альварес ведь тоже оттуда), теперь сверкает в «Бенфике», где Рогер Шмидт предлагает одну из самых агрессивных структур без мяча. И вот Аргентина Лионеля Скалони – вы сами видели, как Фернандес раз за разом прижимал Тчуамени, Гризманна, Рабьо. 

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Фото: globallookpress.com/IMAGO/Matthias Koch, Mutsu Kawamori/AFLO

15 комментариев

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Mahomes
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Странно, что скауты судят по матчам сборных, стоит учесть игру в первую очередь на клубном уровне, адаптация, сравнить результаты в клубе и в сборной. В сборной легче из-за единого языка и коллектива
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moldfan
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Понравился на ЧМ. Но цена конечно заоблачная. Давления сейчас вместе с этой цифрой будут, просто безумное.
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Олег Щёголев
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Ответ Андрей Василенко
Переоценён ,как и вся Аргентина вместе взятая Как показывает практика - чем выше цена,тем меньше выхлоп,Азар и Феликс в курсе,да и Грилиш поддержит
Не Аргентина переоценена, а весь футбольный рынок. Если честно, все равно, кто за сколько покупает. Но со стороны похоже на соревнование идиотов. Дембеле, Феликс, Коутиньо, Антони, Магуайр... Список бесконечен.
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Флоренти́но Пéрес
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У Хамеса был похожий эффект на ЧМ-2014. В старте он поиграл только 1 сезоне чисто из-за своей стоймости.

На такого пацана это слишком высокое давление.
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Олег Щёголев
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Из первой пятерки только Мбаппе стоит заплаченных за него денег. И то это только ощущение по соотношению цена/вклад в команду. Американцы сейчас купят в Челси еще несколько магуайров. В английском футболе много денег, почему бы их не тратить на хотелки.
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bibendum
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Помню писали, что покупки после ЧМ - это миф. А это тогда что? За один турнир превратился из ноунейма в одного из самых дорогих игроков
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кuraakula belov
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Ответ KerPlunkGD
Представляю как управленцы Ривера смотрят на это всё и "радуются", что продали его полгода назад. Конечно часть денег они получат, но всё же часть.
Если бы он остался в Ривере, не факт что вообще взяли б на чм
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Так говорил Батистута
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Челси просто платят отступные, а все уже возбудились. Очевидно, Бенфика не спешила продавать 21-летнего чемпиона мира с контрактом до 2027-го. И только пробитие отступных позволило не спрашивать их разрешения. Хорошая это идея или плохая покажет время для пенсов, но никакого "развода" и финансового гения со стороны Бенфики тут нет. Это все равно что добровольно выложить миллиард отступных за Мбаппе - и ПСЖ уже не сможет помешать.
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corazón blanco
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Ответ KerPlunkGD
Представляю как управленцы Ривера смотрят на это всё и "радуются", что продали его полгода назад. Конечно часть денег они получат, но всё же часть.
Если сделка состоится, то они получат в три раза большую сумму, чем за которую они его продали. Естественно они будут счастливы, блестяще оформили сделку.
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carlitosway
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Ответ Андрей Василенко
Переоценён ,как и вся Аргентина вместе взятая Как показывает практика - чем выше цена,тем меньше выхлоп,Азар и Феликс в курсе,да и Грилиш поддержит
сюда еще можно добавить трансферы барсы коутиньо, гризмана, дембеле, вообще по ощущением за последние лет 5-7 среди трансферов от 70 млн и выше процентов всего 10-15 только реально оправдали заплаченные деньги
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Anton Kortenko
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без Грановской туго у Челси.
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Андрей Василенко
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Переоценён ,как и вся Аргентина вместе взятая
Как показывает практика - чем выше цена,тем меньше выхлоп,Азар и Феликс в курсе,да и Грилиш поддержит
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TheYmhuk1
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что-то мне кажется, что слишком большие авансы дают парню
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DolJun
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какая-то жидкая выжимка как для главной. статья лукомского готовится на случай если этот развод все-таки состоится?)
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KerPlunkGD
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Представляю как управленцы Ривера смотрят на это всё и "радуются", что продали его полгода назад. Конечно часть денег они получат, но всё же часть.
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