«Челси» готовит больше 120 млн за Энцо Фернандеса. Он отыграл в «Бенфике» всего полгода и стал звездой на ЧМ

Лучший молодой игрок Катара-2022.

Чемпион мира Энцо Фернандес наверняка сменит клуб уже зимой. Полузащитника хочет подписать «Челси» – и лондонцы к этому максимально близки, хотя в числе претендентов назывались и другие клубы: «Реал», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед».

• По данным разных медиа (например, об этом написал Джанлука Ди Марцио), трансфер уже практически согласован, остались мелкие детали. При этом «Челси» заплатит больше 120 миллионов, прописанных в контракте Энцо с «Бенфикой» как отступные.

Почему? Лондонцы договорились с «Бенфикой» о выплатах несколькими траншами – три транша примерно по 40 миллионов. Даты платежей пока не называются, но известно, что в качестве процентов «Челси» выплатит дополнительно семь миллионов.

• Общая сумма трансфера составит 127 млн евро. Благодаря этой сумме Фернандес войдет в шестерку самых дорогих покупок в истории футбола – выше него только Неймар (222 млн), Килиан Мбаппе (180 млн), Усман Дембеле (140 млн), Филиппе Коутиньо (135 млн) и Жоау Феликс (127,2 млн).

• По данным журналиста Radio Continental Себастьяна Срура, «Ривер Плейт» получит от продажи Энцо в «Челси» 51 млн евро – рекордная сумма для третьей стороны! 33 миллиона – солидарные выплаты за воспитание Фернандеса, еще 18 млн выплатит «Бенфика» в качестве процентов.

Летом 2022-го португальцы выкупили аргентинца у «Ривер Плейт» за 10 млн евро (с бонусами получилось 14 млн) и процент от последующей перепродажи. Они снова сделали это.

2022-й – год просто космического взлета Энцо. Он может играть на любой позиции в центре

Разумеется, эта сумма многих удивляет. Реакция Гари Невилла: «Это адская цена. Очень хороший игрок, но черт возьми!»

А за кого «Челси» столько заплатит? Официально – за лучшего молодого игрока ЧМ-2022. Он начинал турнир в Катаре запасным, но после важного гола Мексике во втором туре забронировал место в старте.

21-летний Фернандес растет тотальным полузащитником (шестерка/восьмерка/десятка с разрушением/продвижением/созиданием), но не пытается это показывать при каждом удобном случае. В Аргентине принял роль самого оборонительного полузащитника, отодвинув в запас Паредеса. В «Бенфике» схлопывает прессинг-ловушки и носится бокс-ту-боксом, двигая мяч из центра поля в финальную треть. В «Ривер Плейте» он был еще более атакующим полузащитником.

Просто Энцо принимает правила игры и делает команду лучше. Не «сейчас покажу, что умею», а «сейчас сделаю, что нужно».

У него и карьера складывается идеально – вообще без преувеличений. Вырос в «Ривер Плейт», где Марсело Гальярдо будто бы специально выводил идеальных прессинг-машин под Месси (Альварес ведь тоже оттуда), теперь сверкает в «Бенфике», где Рогер Шмидт предлагает одну из самых агрессивных структур без мяча. И вот Аргентина Лионеля Скалони – вы сами видели, как Фернандес раз за разом прижимал Тчуамени, Гризманна, Рабьо.

Ждем в Англии?

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Matthias Koch, Mutsu Kawamori/AFLO