Уже 3 пенальти подряд потащил вратарь «Порту». Это рекорд ЛЧ
Кошта взял треть 11-метровых за карьеру.
Ключевой момент матча «Брюгге» с «Порту» (0:4) – начало второго тайма, когда бельгийцы при счете 0:1 получили шанс отыграться. После просмотра ВАР арбитр Майкл Оливер увидел фол Давида Карму на Брэндоне Мехеле – и назначил пенальти.
Опытный Ханс Ванакен пробил в нижний левый от себя угол, но Диогу Кошта с таким ударом справился. Правда, судья предоставил бельгийцам второй шанс – из-за того, что полузащитник «Порту» Эуштакиу вбежал в штрафную еще до удара.
Повторять 11-метровый пошел Ноа Ланг, но и во второй раз Кошта сыграл безупречно!
У кипера уже три отбитых пенальти в этом розыгрыше ЛЧ (отбивал в третьем, четвертом и теперь пятом турах) – это рекорд турнира как минимум с сезона-2003/04, когда соответствующую статистику начали фиксировать.
Такой эпизод соответствующе отразился на настрое команд: меньше 10 минут – и португальцы превратили 1:0 в 3:0, а на 70-й минуте добили до победы в четыре мяча.
«Порту» приехал в Брюгге именно за этим – ответить за домашние 0:4. Да, бельгийцы выходили на игру уже демотивированными, так как сенсационно вышли из группы еще в прошлом туре, но победа для португальцев все равно приятная.
А главное – важная с турнирной точки зрения. Ситуация в этой ураганной группе теперь такая: «Брюгге» (10 очков), «Порту» (9), «Атлетико» (4 и игра в запасе), «Байер» (3 и игра в запасе).
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Диогу стал главным героем «Порту» и в прошлом туре, когда первым в истории ЛЧ отдал голевую передачу и отразил пенальти в одном матче. Тогда португальцы разнесли «Байер» (3:0).
Вот сэйв после удара Керема Демирбая (таймкод – 3:08):
За неделю до того он парировал удар Патрика Шика из «Байера» (2:30).
Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау тогда сказал: «Отразить пенальти тяжело, но ему не нужны мои слова для того, чтобы понять, что он один из лучших португальских вратарей прямо сейчас. Диогу инстинктивно угадал, куда пробьют пенальти, но если спросить его, сколько он посмотрел пенальти в исполнении Шика, он ответит, что много, потому что мы показываем игрокам все, что может облегчить им жизнь».
Вообще, Диогу Кошта спец по пенальти: за карьеру он отразил треть из них – 11 из 30, причем 10 на взрослом уровне и один за сборную Португалии до 15 лет.
Еще больше впечатляет его статистика во взрослой сборной – за шесть матчей он отразил пенальти против Турции, а в матче со сборной Чехии Патрик Шик (снова он!) исполнил паненку и попал в перекладину. Впрочем, формально это тоже вошло в статистику пенальти, которые Кошта не пропустил.
23-летний вратарь – воспитанник академии «Порту», дебютировал за основу клуба еще в сезоне-2019/20. Он играет под 99-м номером – взял его в честь бывшего вратаря и клубной легенды «Порту» Витора Байи.
В прошлом сезоне Кошта стал первым вратарем команды – отыграл 33 из 34 туров чемпионата Португалии и попал в национальную сборную. Там он вытеснил опытного Руя Патрисиу – у него лишь два выхода за последние 6 матчей сборной Португалии, у Диогу Кошты – четыре. У португальских вратарей сейчас мощная конкуренция (есть еще Жозе Са из «Вулверхэмптона»), но именно Кошта едет в Катар основным.
В августе португальское издание Correio da Manha сообщало, что футболиста хочет подписать «МЮ», причем по личному желанию главного тренера Эрика тен Хага – за вратаря придется выплатить отступные в 60 млн евро.
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