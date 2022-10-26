Уже 3 пенальти подряд потащил вратарь «Порту». Это рекорд ЛЧ

Кошта взял треть 11-метровых за карьеру.

Ключевой момент матча «Брюгге» с «Порту» (0:4) – начало второго тайма, когда бельгийцы при счете 0:1 получили шанс отыграться. После просмотра ВАР арбитр Майкл Оливер увидел фол Давида Карму на Брэндоне Мехеле – и назначил пенальти.

Опытный Ханс Ванакен пробил в нижний левый от себя угол, но Диогу Кошта с таким ударом справился. Правда, судья предоставил бельгийцам второй шанс – из-за того, что полузащитник «Порту» Эуштакиу вбежал в штрафную еще до удара.

Повторять 11-метровый пошел Ноа Ланг, но и во второй раз Кошта сыграл безупречно!

У кипера уже три отбитых пенальти в этом розыгрыше ЛЧ (отбивал в третьем, четвертом и теперь пятом турах) – это рекорд турнира как минимум с сезона-2003/04, когда соответствующую статистику начали фиксировать.

Такой эпизод соответствующе отразился на настрое команд: меньше 10 минут – и португальцы превратили 1:0 в 3:0, а на 70-й минуте добили до победы в четыре мяча.

«Порту» приехал в Брюгге именно за этим – ответить за домашние 0:4. Да, бельгийцы выходили на игру уже демотивированными, так как сенсационно вышли из группы еще в прошлом туре, но победа для португальцев все равно приятная.

А главное – важная с турнирной точки зрения. Ситуация в этой ураганной группе теперь такая: «Брюгге» (10 очков), «Порту» (9), «Атлетико» (4 и игра в запасе), «Байер» (3 и игра в запасе).

Кошта отразил треть пенальти в карьере. «МЮ» уже следит за кипером, который едет на ЧМ основным в Португалии

Диогу стал главным героем «Порту» и в прошлом туре, когда первым в истории ЛЧ отдал голевую передачу и отразил пенальти в одном матче. Тогда португальцы разнесли «Байер» (3:0).

Вот сэйв после удара Керема Демирбая (таймкод – 3:08):

За неделю до того он парировал удар Патрика Шика из «Байера» (2:30).

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау тогда сказал: « Отразить пенальти тяжело, но ему не нужны мои слова для того, чтобы понять, что он один из лучших португальских вратарей прямо сейчас . Диогу инстинктивно угадал, куда пробьют пенальти, но если спросить его, сколько он посмотрел пенальти в исполнении Шика, он ответит, что много, потому что мы показываем игрокам все, что может облегчить им жизнь».

Вообще, Диогу Кошта спец по пенальти: за карьеру он отразил треть из них – 11 из 30, причем 10 на взрослом уровне и один за сборную Португалии до 15 лет.

Еще больше впечатляет его статистика во взрослой сборной – за шесть матчей он отразил пенальти против Турции, а в матче со сборной Чехии Патрик Шик (снова он!) исполнил паненку и попал в перекладину. Впрочем, формально это тоже вошло в статистику пенальти, которые Кошта не пропустил.

23-летний вратарь – воспитанник академии «Порту», дебютировал за основу клуба еще в сезоне-2019/20. Он играет под 99-м номером – взял его в честь бывшего вратаря и клубной легенды «Порту» Витора Байи.

В прошлом сезоне Кошта стал первым вратарем команды – отыграл 33 из 34 туров чемпионата Португалии и попал в национальную сборную. Там он вытеснил опытного Руя Патрисиу – у него лишь два выхода за последние 6 матчей сборной Португалии, у Диогу Кошты – четыре. У португальских вратарей сейчас мощная конкуренция (есть еще Жозе Са из «Вулверхэмптона»), но именно Кошта едет в Катар основным.

В августе португальское издание Correio da Manha сообщало, что футболиста хочет подписать «МЮ», причем по личному желанию главного тренера Эрика тен Хага – за вратаря придется выплатить отступные в 60 млн евро.