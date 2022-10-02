Вы это видели?
Блог

Издевательская победа «Сити» в дерби: Холанд и Фоден забили по три, Роналду так и не вышел

Антони Марсьяль Антони Марсьяль
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Манчестер Сити Манчестер Сити
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Антони Антони
Филип Фоден Филип Фоден
Футбол Футбол

У Эрлинга третий хет-трик в трех домашних матчах!

Дерби Манчестера после международной паузы ждали: команда из красной половины города после 2 поражений на старте выдала серию из пяти побед, обыграв и «Ливерпуль», и «Арсенал». У фанатов «МЮ» была надежда, что Тен Хаг как-нибудь остановит Холанда.

Не получилось. Уже на 8-й минуте «Манчестер Сити» открыл счет – Фил Фоден загнал мяч в ворота после прострела Бернарду Силвы. Логично, что в манчестерском дерби счет открыл уроженец Манчестера. Кстати, Фил ни разу не забил в прошлых встречах двух команд родного города.

А на 34-й минуте случилось неизбежное – забил Эрлинг Холанд. На этот раз головой после подачи Кевин Де Брюйне с углового. Кстати, только один игрок «Сити» был моложе, когда забивал в манчестерском дерби – это Марио Балотелли в том самом матче с 6:1 и футболкой Why Always Me.

Через пару минут КДБ вырезал фирменный пас на дальнюю штангу – а там, конечно, был Холанд. Норвежец оформил дубль. Кстати, это уже пятый пас бельгийца на Эрлинга за 10 совместных матчей. Кстати, у Джейдона Санчо в «Боруссии» на 10 ассистов на Холанда ушло 46 игр.

Ну и под перерыв Фоден оформил дубль – на этот раз Холанд сам выкатил на дальнюю штангу. 4:0!

С начала сезона-2020/21 «МЮ» четвертый раз пропускает 4 мяча к перерыву в матче АПЛ. До этого получали от «Тоттенхэма», «Ливерпуля» и «Брентфорда».

Во втором тайме забили еще больше мячей! 

«МЮ» дали возможность очнуться. После перерыва Антони дали без сопротивления сместиться в центр и пробить – второй гол бразильца за «МЮ». 

Возможно, кто-то из «Сити» на этот момент успокоился, но только не Эрлинг. Сначала он сам замкнул прострел с фланга, а потом вывел Фодена на удар. Как итог – у обоих 22-летних игроков по хет-трику.

Это лишь третий случай в истории АПЛ, когда в одном матче игроки одной команды оформляют по хет-трику: такое удавалось Роберу Пиресу и Джермейну Пеннанту из «Арсенала» против «Саутгемптона» в 2004-м и Айосе Пересу и Джейми Варди из «Лестера» против того же «Саутгемптона» в 2019-м.

Интересно, что после игры обоим дали по мячу, чтобы унесли домой.

В концовке Марсьяль сделал дубль – матч закончился со счетом 6:3. Но общего впечатления это не смазало – команда Гвардиолы справилась издевательски легко.

Замены Тен Хага особо не изменили расклад. Кстати, Криштиану Роналду так и не вышел – впервые в сезоне весь матч провел в запасе. 

И кое-что про рекорды

• Этот матч официально стал самым результативным среди манчестерских дерби. А Эрлинг Холанд стал первым с 1970-го игроком «Сити», оформившим хет-трик в ворота соседей. У норвежца уже 3 гола после одного дерби – у лучшего бомбардира «Сити» Серхио Агуэро 9 за все время в Англии.

• Ну и еще немного про рекорды Холанда, раз уж он так хорош: Эрлинг стал первым игроком в истории АПЛ, который оформил хет-трики в трех домашних матчах подряд. Вау!

• И это еще не все. На три хет-трика у норвежца ушло всего 8 игр. Предыдущему рекордсмену Майклу Оуэну потребовалось 48 матчей, чтобы забить три по три. Ван Нистелрой забил третий хет-трик в 59-м матче, Фернандо Торрес – в 64-м.

• И вообще, у Холанда уже 15-й (ПЯТНАДЦАТЫЙ!) хет-трик в карьере. Шок! Для сравнения, у Салаха всего 7, у Кейна – 19.

• Если брать топ-15 европейских лиг, то Холанд сейчас лидирует и в гонке бомбардиров (14 голов, у Левандовски 9), и в топе по системе гол+пас (17 очков, у Неймара 15).

• Холанд, кстати, лишь в третий раз в карьере сделал два ассиста в одном матче. До этого Эрлинг превращался в плей-мейкера в «Зальцбурге» (3+2 против «Хартберга», победа 7:2) и в «Боруссии» (2+3 против «Айнтрахта», победа 5:2).

• Если брать только взрослый футбол, то первое манчестерское дерби стало для Холанда самым результативным матчем в карьере – до этого в пяти голах он участвовал лишь единожды (как раз против «Хартберга»), но были два покера в «Мольде» и «Боруссии».

В ближайших матчах у Холанда есть шанс побить еще кучу рекордов: за две недели у «Сити» будут два матча в ЛЧ против «Копенгагена», «Саутгемптон» дома и «Ливерпуль» – тот самый, сдержавший Эрлинга в суперкубке, а теперь пропускающий голы пачками.

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 6:3 (4:0, 2:3)
Дата проведения
2 октября, 16.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Фоден, 2:0 – 34 Холанд, 3:0 – 37 Холанд, 4:0 – 44 Фоден, 4:1 – 56 Антони, 5:1 – 64 Холанд, 6:1 – 72 Фоден, 6:2 – 84 Марсьяль, 6:3 – 90, пенальти Марсьяль.
Манчестер СитиЭдерсон, Уокер (Серхио Гомес, 41), Аке, Аканджи, Жоау Канселу, Гюндоган (Лапорт, 75), де Брюйне (Альварес, 75), Бернарду Силва, Грилиш (Палмер, 75), Фоден (Марез, 75), Холанд.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Диогу Далот, Варан (Линделеф, 40), Мартинес, Маласиа (Шоу, 46), Эриксен, Бруну Фернандеш, Мактомини (Каземиро, 59), Рэшфорд (Марсьяль, 59), Санчо (Фред, 70), Антони.
Предупреждения:
Диогу Далот (2), Маласиа (23), Бруну Фернандеш (80).

Фото: REUTERS/Carl Recine, Phil Noble

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные