Издевательская победа «Сити» в дерби: Холанд и Фоден забили по три, Роналду так и не вышел

У Эрлинга третий хет-трик в трех домашних матчах!

Дерби Манчестера после международной паузы ждали: команда из красной половины города после 2 поражений на старте выдала серию из пяти побед, обыграв и «Ливерпуль», и «Арсенал». У фанатов «МЮ» была надежда, что Тен Хаг как-нибудь остановит Холанда.

Не получилось. Уже на 8-й минуте «Манчестер Сити» открыл счет – Фил Фоден загнал мяч в ворота после прострела Бернарду Силвы. Логично, что в манчестерском дерби счет открыл уроженец Манчестера. Кстати, Фил ни разу не забил в прошлых встречах двух команд родного города.

А на 34-й минуте случилось неизбежное – забил Эрлинг Холанд. На этот раз головой после подачи Кевин Де Брюйне с углового. Кстати, только один игрок «Сити» был моложе, когда забивал в манчестерском дерби – это Марио Балотелли в том самом матче с 6:1 и футболкой Why Always Me.

Через пару минут КДБ вырезал фирменный пас на дальнюю штангу – а там, конечно, был Холанд. Норвежец оформил дубль. Кстати, это уже пятый пас бельгийца на Эрлинга за 10 совместных матчей. Кстати, у Джейдона Санчо в «Боруссии» на 10 ассистов на Холанда ушло 46 игр.

Ну и под перерыв Фоден оформил дубль – на этот раз Холанд сам выкатил на дальнюю штангу. 4:0!

С начала сезона-2020/21 «МЮ» четвертый раз пропускает 4 мяча к перерыву в матче АПЛ. До этого получали от «Тоттенхэма», «Ливерпуля» и «Брентфорда».

Во втором тайме забили еще больше мячей!

«МЮ» дали возможность очнуться. После перерыва Антони дали без сопротивления сместиться в центр и пробить – второй гол бразильца за «МЮ».

Возможно, кто-то из «Сити» на этот момент успокоился, но только не Эрлинг. Сначала он сам замкнул прострел с фланга, а потом вывел Фодена на удар. Как итог – у обоих 22-летних игроков по хет-трику.

Это лишь третий случай в истории АПЛ, когда в одном матче игроки одной команды оформляют по хет-трику: такое удавалось Роберу Пиресу и Джермейну Пеннанту из «Арсенала» против «Саутгемптона» в 2004-м и Айосе Пересу и Джейми Варди из «Лестера» против того же «Саутгемптона» в 2019-м.

Интересно, что после игры обоим дали по мячу, чтобы унесли домой.

В концовке Марсьяль сделал дубль – матч закончился со счетом 6:3. Но общего впечатления это не смазало – команда Гвардиолы справилась издевательски легко.

Замены Тен Хага особо не изменили расклад. Кстати, Криштиану Роналду так и не вышел – впервые в сезоне весь матч провел в запасе.

И кое-что про рекорды

• Этот матч официально стал самым результативным среди манчестерских дерби. А Эрлинг Холанд стал первым с 1970-го игроком «Сити», оформившим хет-трик в ворота соседей. У норвежца уже 3 гола после одного дерби – у лучшего бомбардира «Сити» Серхио Агуэро 9 за все время в Англии.

• Ну и еще немного про рекорды Холанда, раз уж он так хорош: Эрлинг стал первым игроком в истории АПЛ, который оформил хет-трики в трех домашних матчах подряд. Вау!

• И это еще не все. На три хет-трика у норвежца ушло всего 8 игр. Предыдущему рекордсмену Майклу Оуэну потребовалось 48 матчей, чтобы забить три по три. Ван Нистелрой забил третий хет-трик в 59-м матче, Фернандо Торрес – в 64-м.

• И вообще, у Холанда уже 15-й (ПЯТНАДЦАТЫЙ!) хет-трик в карьере. Шок! Для сравнения, у Салаха всего 7, у Кейна – 19.

• Если брать топ-15 европейских лиг, то Холанд сейчас лидирует и в гонке бомбардиров (14 голов, у Левандовски 9), и в топе по системе гол+пас (17 очков, у Неймара 15).

• Холанд, кстати, лишь в третий раз в карьере сделал два ассиста в одном матче. До этого Эрлинг превращался в плей-мейкера в «Зальцбурге» (3+2 против «Хартберга», победа 7:2) и в «Боруссии» (2+3 против «Айнтрахта», победа 5:2).

• Если брать только взрослый футбол, то первое манчестерское дерби стало для Холанда самым результативным матчем в карьере – до этого в пяти голах он участвовал лишь единожды (как раз против «Хартберга»), но были два покера в «Мольде» и «Боруссии».

В ближайших матчах у Холанда есть шанс побить еще кучу рекордов: за две недели у «Сити» будут два матча в ЛЧ против «Копенгагена», «Саутгемптон» дома и «Ливерпуль» – тот самый, сдержавший Эрлинга в суперкубке, а теперь пропускающий голы пачками.

Фото: REUTERS/Carl Recine, Phil Noble