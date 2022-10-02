Издевательская победа «Сити» в дерби: Холанд и Фоден забили по три, Роналду так и не вышел

У Эрлинга третий хет-трик в трех домашних матчах!
Дерби Манчестера после международной паузы ждали: команда из красной половины города после 2 поражений на старте выдала серию из пяти побед, обыграв и «Ливерпуль», и «Арсенал». У фанатов «МЮ» была надежда, что Тен Хаг как-нибудь остановит Холанда.
Не получилось. Уже на 8-й минуте «Манчестер Сити» открыл счет – Фил Фоден загнал мяч в ворота после прострела Бернарду Силвы. Логично, что в манчестерском дерби счет открыл уроженец Манчестера. Кстати, Фил ни разу не забил в прошлых встречах двух команд родного города.
А на 34-й минуте случилось неизбежное – забил Эрлинг Холанд. На этот раз головой после подачи Кевин Де Брюйне с углового. Кстати, только один игрок «Сити» был моложе, когда забивал в манчестерском дерби – это Марио Балотелли в том самом матче с 6:1 и футболкой Why Always Me.
Через пару минут КДБ вырезал фирменный пас на дальнюю штангу – а там, конечно, был Холанд. Норвежец оформил дубль. Кстати, это уже пятый пас бельгийца на Эрлинга за 10 совместных матчей. Кстати, у Джейдона Санчо в «Боруссии» на 10 ассистов на Холанда ушло 46 игр.
Ну и под перерыв Фоден оформил дубль – на этот раз Холанд сам выкатил на дальнюю штангу. 4:0!
С начала сезона-2020/21 «МЮ» четвертый раз пропускает 4 мяча к перерыву в матче АПЛ. До этого получали от «Тоттенхэма», «Ливерпуля» и «Брентфорда».
Во втором тайме забили еще больше мячей!
«МЮ» дали возможность очнуться. После перерыва Антони дали без сопротивления сместиться в центр и пробить – второй гол бразильца за «МЮ».
Возможно, кто-то из «Сити» на этот момент успокоился, но только не Эрлинг. Сначала он сам замкнул прострел с фланга, а потом вывел Фодена на удар. Как итог – у обоих 22-летних игроков по хет-трику.
Это лишь третий случай в истории АПЛ, когда в одном матче игроки одной команды оформляют по хет-трику: такое удавалось Роберу Пиресу и Джермейну Пеннанту из «Арсенала» против «Саутгемптона» в 2004-м и Айосе Пересу и Джейми Варди из «Лестера» против того же «Саутгемптона» в 2019-м.
Интересно, что после игры обоим дали по мячу, чтобы унесли домой.
В концовке Марсьяль сделал дубль – матч закончился со счетом 6:3. Но общего впечатления это не смазало – команда Гвардиолы справилась издевательски легко.
Замены Тен Хага особо не изменили расклад. Кстати, Криштиану Роналду так и не вышел – впервые в сезоне весь матч провел в запасе.
И кое-что про рекорды
• Этот матч официально стал самым результативным среди манчестерских дерби. А Эрлинг Холанд стал первым с 1970-го игроком «Сити», оформившим хет-трик в ворота соседей. У норвежца уже 3 гола после одного дерби – у лучшего бомбардира «Сити» Серхио Агуэро 9 за все время в Англии.
• Ну и еще немного про рекорды Холанда, раз уж он так хорош: Эрлинг стал первым игроком в истории АПЛ, который оформил хет-трики в трех домашних матчах подряд. Вау!
• И это еще не все. На три хет-трика у норвежца ушло всего 8 игр. Предыдущему рекордсмену Майклу Оуэну потребовалось 48 матчей, чтобы забить три по три. Ван Нистелрой забил третий хет-трик в 59-м матче, Фернандо Торрес – в 64-м.
• И вообще, у Холанда уже 15-й (ПЯТНАДЦАТЫЙ!) хет-трик в карьере. Шок! Для сравнения, у Салаха всего 7, у Кейна – 19.
• Если брать топ-15 европейских лиг, то Холанд сейчас лидирует и в гонке бомбардиров (14 голов, у Левандовски 9), и в топе по системе гол+пас (17 очков, у Неймара 15).
• Холанд, кстати, лишь в третий раз в карьере сделал два ассиста в одном матче. До этого Эрлинг превращался в плей-мейкера в «Зальцбурге» (3+2 против «Хартберга», победа 7:2) и в «Боруссии» (2+3 против «Айнтрахта», победа 5:2).
• Если брать только взрослый футбол, то первое манчестерское дерби стало для Холанда самым результативным матчем в карьере – до этого в пяти голах он участвовал лишь единожды (как раз против «Хартберга»), но были два покера в «Мольде» и «Боруссии».
В ближайших матчах у Холанда есть шанс побить еще кучу рекордов: за две недели у «Сити» будут два матча в ЛЧ против «Копенгагена», «Саутгемптон» дома и «Ливерпуль» – тот самый, сдержавший Эрлинга в суперкубке, а теперь пропускающий голы пачками.
- Дата проведения
- 2 октября, 16.00, «Этихад Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 8 Фоден, 2:0 – 34 Холанд, 3:0 – 37 Холанд, 4:0 – 44 Фоден, 4:1 – 56 Антони, 5:1 – 64 Холанд, 6:1 – 72 Фоден, 6:2 – 84 Марсьяль, 6:3 – 90, пенальти Марсьяль.
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Уокер (Серхио Гомес, 41), Аке, Аканджи, Жоау Канселу, Гюндоган (Лапорт, 75), де Брюйне (Альварес, 75), Бернарду Силва, Грилиш (Палмер, 75), Фоден (Марез, 75), Холанд.
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Диогу Далот, Варан (Линделеф, 40), Мартинес, Маласиа (Шоу, 46), Эриксен, Бруну Фернандеш, Мактомини (Каземиро, 59), Рэшфорд (Марсьяль, 59), Санчо (Фред, 70), Антони.
- Предупреждения:
- Диогу Далот (2), Маласиа (23), Бруну Фернандеш (80).
Фото: REUTERS/Carl Recine, Phil Noble
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