«Я тебе в следующий раз билеты в цирк подарю». «Динамо» в ярости от бригады Карасева

Несколько жестких претензий.

«Динамо» очень недовольно работой бригады Сергея Карасева в матче с «Зенитом». Сразу несколько людей из клуба (в том числе член совета директоров) раскритиковали судей и привели примеры.

Первая претензия: красная Фернандесу

Славишу Йокановича не убедило удаление Роберто Фернандеса: «Второе удаление Фернандеса – такое бывает. Не уверен, что вторая желтая карточка тянула на такое решение. В игре было много спорных моментов. Ловрена никто не трогал, а дали фол не в нашу пользу.

Есть ощущение неуважения к нашей команде со стороны судейской команды . Это ощущалось во многих моментах матча. Это мои ощущения. «Зенит» заслужил победу, я как игрок провел 500 матчей, как тренер – тоже много.

Это позволяет мне делать такие выводы по работе главного судьи сегодня».

Вторая претензия: неправильно оценили эпизод с Захаряном

У члена совета директоров «Динамо» Дмитрия Гафина вопросы к другому эпизоду: на 68-й минуте Захарян боролся с Родригао и посчитал, что на нем жестко сфолили, из-за чего поругался с Карасевым и получил желтую.

– Хотелось бы увидеть более качественное судейство от арбитра ФИФА. Ситуация с Захаряном – очевидная. Удар по ноге – кровь . Из таких моментов складывается целая картина. Поймете направление мысли нашего ведущего арбитра.

– Планируете обращаться в ЭСК?

– Можем обращаться, можем не обращаться. Надо пересмотреть эти моменты и после этого принимать решение. Обращения в ЭСК мало что дают в плане удовлетворения наших вопросов, – сказал Гафин.

Третья претензия самая жесткая, но без конкретики

Особенно не понравилось судейство Денису Макарову. Когда он уходил с поля на 67-й минуте, обратился к помощнику главного судьи: «Я тебе в следующий раз билеты в цирк подарю. Стоишь, смотришь».

Руководитель судейского комитета РФС Павел Каманцев считает, что Сергей Карасев отработал грамотно: «В целом, Сергей подтвердил свой высокий уровень. Руководство «Динамо» довольным быть не может, поскольку результат матча, естественно, не устраивает. Подождем обращение».

Справедливо ли поведение «Динамо»?

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов