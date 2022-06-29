Не мог оставаться в России, был контракт с «Юве», «Рубин» получит от «Наполи» чуть-чуть. Детали отъезда Хвичи

Хвича Кварацхелия следующий сезон начнет в «Наполи» – талантливый грузинский игрок расцвел в РПЛ, играя за «Локомотив» и «Рубин», но формально оказался в Неаполе из батумского «Динамо».

Нобель Арустамян пообщался с Хвичей и его окружением – и узнал, как Хвича уехал из «Рубина», как выбирал новую команду, и получит ли казанский клуб деньги от «Наполи».

Вот главные цитаты.

• Хвича уехал из России после начала спецоперации 24 февраля – и решение принял почти сразу, он сам хотел уходить. «Было очень много всего, – сказал Хвича. – Но я уже знал, что все, не мог там [оставаться]. У нас было две игры. Я сказал, что их доиграю, сделаю все хорошо для команды, потому что «Рубин» очень много сделал для меня. Я очень люблю «Рубин», Казань. Я сказал себе, что должен провести эти две игры, потому что будет некрасиво просто сказать, что я уезжаю, ухожу. Я был с ребятами два года и не мог так сделать».

Отец Хвичи, Бадри Кварацхелия, не захотел вспоминать, как на него в Грузии оказывали давление из-за сына. «Мы пережили трудные времена. Было непросто, я здесь, пацан там. Все переживали», – сказал Кварацхелия-старший.

• Правда, по словам Мамуки Джугелии, агента Хвичи, решение об уходе приняли еще в январе – летом Хвича хотел в топ-лигу. «Думаю, около 50 млн бы летом он минимум стоил, – сказал Мамука. – Он бесценный игрок. У него нет потолка. Он может только прибавлять».

• У Хвичи было множество вариантов продолжения карьеры – возможности перейти в «Аякс», «Тоттенхэм», «Ювентус», «Милан» и «Наполи». От «Аякса» предложение было еще в прошлом году, и даже выходили на родителей, но туда отказался ехать сам Хвича.

Мамука выходил на «Юве» с его спортивным директором Фабио Паратичи. И Кварахцелия мог бы перейти в «Юве» – они даже заключили с Паратичи предварительный контракт. И если бы спортдир не переехал в «Тоттенхэм», то Хвича оказался бы именно в Турине. «Во всяком случае, предварительный контракт был», – объясняет Джугелия.

«Милан» не делал предложения, там все зашло не так далеко – только общение со спортивным директором Рикардо Массаро. А вот «Тоттенхэм», куда и перешел Паратичи, был более конкретным: хотел арендовать Хвичу с правом выкупа, но это не устроило сторону игрока и самого Хвичу (не хотел в аренду), а потом переговоры сошли на нет.

• Получит ли за Хвичу что-то «Рубин»?

«Есть и итальянцы, есть президент [«Рубина»] Сайманов. Договоримся. То, что мы «Рубин» никогда в жизни не обманем, это я говорю. Остальное решится, все будет хорошо.

Официально есть такая ситуация: каждый клуб, в котором участвовал Хвича, начиная с «Динамо» Батуми, «Динамо» Тбилиси, «Локомотив» – всем какой-то процент полагается. Это все. То, что официально полагается, каждый получит свое. «Наполи» его купил у «Динамо» Батуми, не у «Рубина». А здесь каждая команда получает свою долю. Вот «Динамо» Батуми получает рубль. От них 5-10 процентов, не помню, получает «Рубин» и остальные, но это дела уже «Динамо» Батуми», – объяснил Мамука.

Фото: VK/fcrk