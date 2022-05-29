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«Бронируйте отель в Стамбуле. Мы снова сыграем в финале ЛЧ». «Ливерпуль» реагирует на поражение от «Реала»

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«Ливерпуль» снова проиграл «Реалу» в финале ЛЧ – гол Винисиуса оказался единственным в матче и принес мадридцам очередной евротрофей. 

После свистка игроки «Ливерпуля» страдали и очень мало говорили.

Юрген Клопп успокаивал Вирджила ван Дейка, а рядом стоял потерянный Джо Гомес.

Немец нашел время приободрить и капитана – Джордана Хендерсона.

А Мо Салах так и не отомстил «Реалу». Хотя говорил об этом весь май – минимум в 7 интервью сказал, что мечтает о победе над «Мадридом».

Клопп хвалил своих игроков – сказал, что «Ливерпуль» еще сыграет в финале ЛЧ 

 •‎ Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп похвалил игроков, но признал, что их усилий оказалось мало для победы.

«Мы провели хороший матч, но когда уступаешь 0:1, то понимаешь, что сделал недостаточно. Я сказал ребятам, что уже чувствую гордость. Но им, конечно, потребуется больше времени, и я это понимаю. Наша команда провела шикарный сезон. В тех двух турнирах, которые мы не выиграли, мы уступили самую малость.

Когда терпишь поражение, то нужно все осмыслить, понять, что мог сделать лучше. Возможно ли показать свой лучший футбол в 63-м матче сезона? Я не знаю. Мы не получили награду, но это часть футбола, и так будет всегда. «Реал» когда-нибудь уступит в финале, но сегодня этого не произошло», – говорил Клопп.

 •‎ Также Юрген кратко проанализировал игру «Ливерпуля».

«Сейчас в раздевалке никто не ощущает, что сезон был отличным. Возможно, нам понадобится несколько часов для осознания. Мы провели хорошую, но не идеальную игру. Не думаю, что идеальная игра возможна против соперника с глубоким построением.

У нас было много ударов, но не самых лучших. Куртуа сделал два топ-сэйва. Парни пробовали все, особенно при счете 1:0, тогда мы играли так, как хотели играть раньше. Наши полузащитники были слишком глубоко. Мы хотели быть смелее во втором тайме, об этом мы и договорились в перерыве.  Ощущения разные. Дойти до финала – не так уж и плохо, это своего рода успех. Но не тот успех, которого желаешь», – рассуждал тренер «Ливерпуля».

 •‎ Клопп не был бы Клоппом, если бы не зарядил команду даже в такой момент – призвал бронировать отель в Стамбуле на следующий сезон.

«У меня есть сильное ощущение, что мы еще снова сыграем [в финале Лиги чемпионов]. Ребята действительно конкурентоспособны, это выдающаяся команда, и в следующем сезоне она будет такой же. Где [финал ЛЧ] в следующем сезоне? В Стамбуле? Бронируйте отель», – бравировал Юрген.

 •‎ Эндрю Робертсон тоже нашел в себе силы поговорить с медиа. «В раздевалке тихо, все подавлены. Так случается, когда не побеждаешь в финале. Наша команда славится своим прессингом. Он так часто выручал нас, но сегодня нас поймали на контратаке. Это футбол. Очень трудно вернуться в игру в матче с таким опытным соперником. Они знают, как засушить игру и довести дело до победы», – сказал Робертсон.

Вернутся сильнее в следующем сезоне?

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Фото: REUTERS/Dylan Martinez, Lee Smith; Gettyimages.ru/Catherine Ivill

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