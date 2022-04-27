Фернандиньо – хамелеон в тактике Пепа. Вышел правым защитником – подарил голы «Сити» и «Реалу»

Ветеран в порядке.

Фернандиньо по окончании сезона покинет «Манчестер Сити», но и в свои 36 он продолжает приносить пользу. В первом полуфинале с «Реалом» выскочил на поле в первом тайме – вместо Джона Стоунза (причем не было понятно, почему англичанина заменили, но на днях у него было повреждение).

И бразилец придумал гол для Фила Фодена – смело отобрал мяч, высоко выдернувшись, прорвался по правому флангу и идеально навесил – невысокому Фодену нужно было подставить голову, и он это сделал.

Правда, буквально через пару минут после гола Фернандиньо стал соавтором шедевра Винисиуса – именно ветерана развернули без касания. Возможно, сказалось, что Фернандиньо играл не на самой привычной позиции правого защитника. Но вообще для него это нормальная история.

Фернандиньо не играл у Пепа только в нападении и в воротах

«В Бразилии абсолютно нормально начинать играть в футбол босиком на улицах. Пластиковые мячи или что угодно – все используют вместе с воображением, чтобы играть в футбол, – рассказывал он в интервью клубному сайту. – Иногда два на два, иногда три на три, иногда даже один на один. Я не понимал концепции конкретной позиции в то время. Иногда я начинал играть в воротах, как самый юный, потом играл в защите. Иногда в полузащите, а иногда в атаке. Но мы менялись, так что мы могли играть на каждой позиции и развлекаться в то же время. Это очень помогло мне, когда я начал тренироваться для карьеры профессионального футболиста».

Только в «Шахтере» Фернандиньо стал понимать роли в каждой позиции более четко: «Я понял, что нужно чуть больше уважать позицию, когда тренер просить играть на конкретном месте. Меня использовали справа, слева, в роли десятки, но в итоге я стал опорником».

В «Сити» его снова стали двигать по разным позициям. «Я начинал как атакующий полузащитник, потом меня опустили в опорную зону, но порой я играл и на правом фланге. После прихода Пепа позиция стала меняться чаще. Я играл правого защитника, правого полузащитника, левого полузащитника тоже. Конечно, опорника. Еще левого защитника и центрального защитника. Я не играл у Пепа только в атаке и в воротах», – шутил Фернандиньо.

Гвардиола уважает капитана. Но о его уходе из «Сити» узнал от журналиста, а не от игрока

Гвардиола всегда ценил капитана и хвалил за гибкость: «На мой взгляд, Фернандиньо может играть на десяти разных позициях. Его класс позволяет играть где угодно. Фернандиньо может действовать даже в центре обороны. Он быстр, агрессивен, умен и силен в верховой борьбе. Этот игрок способен хорошо начинать атаки, делать передачи вперед».

Удивительно, что Пеп узнал об уходе бразильца не от него самого, а на пресс-конференции. В ответ на просьбу прокомментировать решение Фернандиньо уйти Гвардиола отреагировал с удивлением: «Ох, я не знал. Для меня это новость, я не знал. Он очень важен для нас. Спрошу у него. Посмотрим».

А пока что мы, похоже, смотрим на последние хайлайты Фернандиньо в «Манчестер Сити».

Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey; REUTERS/Craig Brough