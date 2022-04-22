«МЮ» думал снести «Олд Траффорд», но все-таки выбрал реконструкцию. Добавят 13 тысяч мест

Снос даже поддерживал Гари Невилл.

«Манчестер Юнайтед» намерен в ближайшие годы обновить «Олд Траффорд» и расширить вместимость стадиона – и без того крупнейшего в английском футболе, не считая «Уэмбли».

К разработке проекта привлекут компании Populous и Legends International, которые занимались проектированием и управлением нового стадиона «Тоттенхэма». Стоимость реконструкции оценивают в 200 миллионов фунтов.

Зачем расширять, если стадион и так вмещает 75 тысяч человек?

О расширении говорили еще со времен появления в клубе Глэйзеров, и, несмотря на грустные результаты последних лет, «МЮ» остается одним из самых популярных клубов мира. В списках ожидания абонементов находятся около 100 тысяч человек.

Планируется, что вместимость «Олд Траффорд» после реконструкции вырастет до 88 тысяч – то есть появятся 12 тысяч новых посадочных мест.

Консервативные болельщики «МЮ» протестуют – они считают, что арена и так большая, и вообще реконструкцию затеяли ради туристов.

А почему не расширили раньше?

За последние 30 лет «Юнайтед» понемногу расширил три трибуны (последний раз – в 2006-м), но главная проблема заключалась в Южной, самой большой. Прямо за ней находилась железнодорожная станция, и это усложняло процесс.

«Южная трибуна находится на довольно узкой полоске земли между полем и главной железной дорогой между Манчестером и Ливерпулем. Не так много места с обеих сторон, и нужно провести очень объемную техническую работу, – объяснял управляющий директор «МЮ» Ричард Арнолд. – Это затянется на несколько сезонов, и пока не до конца понятно, как нам все сделать, чтобы не остаться бездомными.

У нас самая большая фан-база в стране, и мы не в Лондоне, где могли бы использовать «Уэмбли».

Причем «МЮ» даже рассматривал возможность сноса и строительства новой арены – но это был вариант на крайний случай. Хотя его поддерживал Гари Невилл: «Думаю, что снести «Олд Траффорд» и построить новый стадион – это правильный шаг. Лучше построить новую современную арену, чем тратить деньги на уже существующий стадион. Думаю, «Манчестер Юнайтед» должен иметь один из лучших стадионов в мире, а сейчас клуб отстает».

Реконструкция – более бюджетный вариант.

А что изменилось, станция уже не мешает?

Клуб считает, что теперь помогут новые технологии. В частности, сейчас верхний ярус Южной трибуны расположен в 15 метрах от железнодорожной ветки, а новый блок могут добавить выше, чтобы никак не задеть станцию и ничего не сносить.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Morton; commons.wikimedia.org/Atomicdanny