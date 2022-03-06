Беспорядки в Мексике: ультрас захватили трибуны, болельщики с детьми спаслись на поле, 20 пострадавших

Матч не доиграли.

Матч мексиканской лиги между «Керетаро» (одноименный город) и «Атласом» (Гвадалахара, в 4-5 часах езды от Керетаро) остановили на 62-й минуте из-за серьезных беспорядков.

Говорят, все началась из-за атаки фанатов хозяев на семейный сектор

Матч на стадионе «Коррегидора» шел спокойно: гости из «Атласа» вели 1:0, но в районе 55-й минуты фанаты «Керетаро» полезли на центральные трибуны. Некоторые быстро добрались до болельщиков «Атласа», которые сидели с семьями и детьми – началась драка.

На защиту прибежали ультрас «Атласа» – началось побоище.

Один из фанатов «Керетаро» подлил бензина – прибежал через все поле к гостевой трибуне и спровоцировал соперников. Парня быстро остановил вратарь «Керетаро» Вашингтон Агуэрре, но погасить конфликт уже не вышло.

На поле побежали болельщики обеих команд с семьями – только на газоне было более менее спокойно.

Футболисты «Атласа» сразу рванули в подтрибунку, за ними убежали и игроки «Керетаро». Остался только тот самый вратарь Агуэрре, который пытался всех успокоить.

Основные беспорядки были на трибунах и на площади вокруг стадиона, но некоторые фанаты прорвались и на поле. Было ужасно.

Сообщают, что досталось технике ВАР – разбомбили будку с монитором у поля. Побили даже телеоператоров.

Сообщалось о погибших, но власти опровергли

Первые новости были страшными – погибли 17 человек. Чуть позже появились официальные данные: 22 пострадавших, 9 из них доставлены в больницу, двое – в критическом состоянии. Власти уточняют: все пострадавшие – мужчины, не женщины и дети.

Президент мексиканской лиги Микель Арриола уже заявил, что на стадионе не обеспечили должную безопасность – не было полиции, чтобы предотвратить столкновения.

«Недопустимое и прискорбное насилие на стадионе «Коррехидора» в Керетаро. Виновные в несоблюдении мер безопасности будут показательно наказаны. Безопасность наших игроков и болельщиков является приоритетом!» – написал Арриола в твиттере.

О собственном расследовании случившегося уже заявили и дисциплинарный комитет лиги, и прокуратура штата Керетаро. Губернатор штата сказал, что виновных накажут – в частности, упомянул компанию, которая владеет футбольным клубом «Керетаро».

Оставшиеся матчи тура в Лиге MX перенесли – из соображений безопасности и уважения к пострадавшим. И для того, чтобы футбольные чиновники сосредоточились на расследовании произошедшего.

Матч чемпионата Мексики начался с акции футболистов в поддержку мира.

Фото: REUTERS/Victor Pichardo; Gettyimages.ru/Manuel Velasquez; East News/AP/Associated Press/East News, EDUARDO GOMEZ/AFP/East News; diariodequeretaro.com.mx/Miguel Cruz