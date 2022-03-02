«Ливерпуль» выиграл Кубок лиги благодаря нейробиологии: Клоппу дают список игроков, которым лучше доверить пенальти

Клуб ради этого работает со специальной компанией.

Наука помогла «Ливерпулю» выиграть Кубок английской лиги. Об этом после длительной серии пенальти с «Челси» (11:10) рассказал сам Юрген Клопп:

«Мы работали с neuro11 – я не уверен, знаете ли вы об этом. Каждый игрок проходил необходимые психологические тренинги, чтобы выполнять стандарты – угловые, штрафные и пенальти».

Что это за компания?

Нейробиология – главное направление работы neuro11. Компания базируется в Германии, но с прошлого лета – как начали сотрудничать с клубом – ее сотрудники часто заглядывают к игрокам «Ливерпуля».

Так с футболистами стали работать эксперты в области нейрофизиологии, психологии и спортивной науки. Они дают Юргену Клоппу список из игроков, которым лучше всего доверять пенальти в самые ответственные моменты. Особенно близко neuro11 работает с теми, кто часто бьет пенальти или штрафные – но и про остальных футболистов не забывают.

«Все игроки были очень взволнованы этим. Речь идет о том, чтобы привести конкретных футболистов к правильному мышлению при исполнении стандартов. Все измеряется, они нейробиологи, и это невероятно интересно и важно для нас», – делился Клопп на пресс-конференции.

Специалисты провели всю последнюю неделю перед финалом вместе с игроками. И Юрген уже отблагодарил ученых: позвал их на награждение и дал кубок.

Психология действительно решает. Еще игрокам важно чувствовать себя в команде

Серия пенальти – еще больший стресс для игроков, чем классический единичный удар во время основного времени. Чтобы хоть немного снять давление, необходимо создать комфортные условия. В первую очередь – для бьющих игроков.

«Взгляните на командное собрание англичан и итальянцев перед, возможно, главными минутами в их жизни: первые выглядят более разрозненными и взволнованными, капитан стоит далеко; каждый думает о том, как бы ему не ошибиться», – заметил спортивный психолог Гейр Жордет. Это пример из матча Англии и Италии в финале Евро.

Вторые стоят очень плотно: каждый видит друг друга и понимает, что команда сплочена. Позитивное мышление во время пенальти серьезно помогает. Бонус – самые авторитетные люди у итальянцев (главный тренер и капитан) стоят в центре.

Фото: globallookpress.com/Paul Terry