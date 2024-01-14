Безглютеновый Карвахаль – топ. Откуда прозвище и что еще дало суперформу?

Дани Карвахаль переживает вторую молодость: 32-летний защитник «Реала» проводит самый результативный сезон в карьере (уже три гола) и без устали бороздит правый фланг, внося огромный вклад в каждую фазу игры.

За этим ренессансом стоит долгая и мучительная история травм, сомнений и переосмысления себя.

В 2021-м Карвахаля достали травмы. Он взялся за рацион и ментальное здоровье: отказ от глютена – ключевой фактор

Первый звоночек прозвенел в сезоне-2015/16: Карвахаль пропустил больше 15 матчей «Реала» и не поехал на Евро-2016 из-за травмы в финале Лиги чемпионов против «Атлетико». В следующем сезоне Дани пропустил всего девять игр «Мадрида» из-за мышечных травм, а в первой половине сезона-2017/18 и вовсе обошелся без мышечных повреждений (хотя два месяца залечивал перикардит).

Кошмар начался в апреле 2018-го с травмой задней поверхности бедра. Удалось восстановиться к концу сезона и выйти в финале ЛЧ против «Ливерпуля», но Карвахаль не продержался и до перерыва. Делая пас, вновь потянул мышцу бедра и ушел в слезах.

В сезоне-2018/19 травмы отняли еще три месяца и 22 матча. На какое-то время повреждения оставили испанца в покое, но лишь для того, чтобы ударить со всей силы в сезоне-2020/21 – это был худший год в карьере. С ноября по апрель на Карвахаля свалились четыре мышечные травмы, что вылилось в 269 дней вне поля и пропуск более 30 матчей.

Пора было что-то менять.

Карвахаль с сезона-2021/22: всего три мышечных повреждения, пропущено 11 матчей. Преображение – результат работы над собой.

«Когда приближались полуфиналы или финалы Лиги чемпионов, я часто получал травмы. Повреждения в двух финалах и двух полуфиналах. В 2021 году я едва сыграл 12 игр, у меня был рецидив за рецидивом... Это был длинный туннель, из которого я не видел выхода.

Я полностью исключил глютен из рациона – и с тех пор все изменилось. Мой личный диетолог и медицинский штаб «Мадрида» после совместной работы пришли к выводу, что глютен – мой враг номер один», – рассказывал игрок в интервью Хорхе Вальдано.

Перед одним из матчей в ноябре 2021-го Карвахаль также признался, что постоянно употребляет брокколи. «У меня сейчас строгая диета без глютена и пшеницы. Мне нужно есть брокколи каждый день, чтобы быть в порядке».

Испанец настаивал, что дело не только в диете. Он открылся в большом интервью для As в декабре 2021 года.

«Питание – это один из факторов. Но влияет не только это: распорядок дня перед тренировкой, после тренировки, восстановление... Все это имеет значение. Эти изменения затронули и мою жену. Мы почти всегда едим вместе. И она сказала, что будет питаться, как я, чтобы мне не пришлось делать это в одиночку. И это помогает. Она заслужила памятник.

Было необходимо поработать над мыслями. Можно делать все правильно, но если в голове нет позитивного мышления, если тренироваться с боязнью, лишь бы чего не вышло, это может стать причиной дискомфорта и травм. Рецидивы сильно влияют. Не ощущаете себя прежним. Из-за моего состояния страдала и жена».

Первый результат трансформации: Карвахаль стал теневым героем дубля-2021/22

После возвращения Анчелотти роль Карвахаля не уменьшилась. Даже наоборот: он стал часто играть вспомогательного полузащитника в позиционных атаках, регулярно смещаясь в опорную зону с фланга. Карло подчеркивал важность Дани почти на каждой пресс-конференции:

«Он отлично балансирует нашу схему. Карвахаль очень умен, можно дать ему любую установку, он ее выполнит. Дани – один из наших лидеров как на поле, так и в раздевалке».

За весь сезон Карвахаль пропустил лишь пять матчей из-за мышечных проблем и не получил ни одного серьезного повреждения с января по май (только три пропущенных игры из-за ковида и пропуск еще одной встречи из-за ушиба голени).

«Мадрид» уверенно забрал Ла Лигу с Карвахалем в основе, оформив чемпионский титул уже в апреле.

В плей-офф Лиги чемпионов Карвахаль сиял в самых разных проявлениях: в 1/4 он сперва сыграл потрясающий матч в Лондоне против «Челси», а через неделю ситуативно закрыл центр обороны вместе с Алабой, когда травму получил Начо (Милитао был дисквалифицирован).

В полуфинале против «Манчестер Сити» Карвахаль сначала спас от гола на «Этихаде», выбив мяч с ленточки после удара Фодена, а потом сделал шикарный навес на «Бернабеу», что привело к голу Родриго и переводу противостояния в дополнительное время.

Вишенкой стало индивидуальное противостояние Карвахаля против Луиса Диаса в парижском финале. Испанец настолько мощно закрыл одного из самых опасных вингеров мира на тот момент, что Клопп заменил колумбийца первым. За весь матч Диасу ни разу не удалось пройти Карвахаля на дриблинге. Он проиграл ему все единоборства. Это был настоящий бенефис воспитанника «Реала», закрепивший его возвращение в пул лучших латералей планеты после всех проблем с травмами.

«Я очень хорошо подошел к финальному отрезку сезона и желал отстоять мои четыре победных финала ЛЧ против Диаса, игравшего свой первый финал. Я хотел постоянно быть рядом. Знаю, какую опасность он несет. Думаю, что переиграл его. Это было волшебным завершением сезона не только для меня, но и для всей команды».

Кроме очевидного великолепия, у Дани в том финале были скрытые успехи, основанные на движении и своевременности действий – вот даже отдельный текст об этом.

Новая схема помогает блистать в атаке. Вот почему этот сезон – самый результативный в карьере Карвахаля

Кажется, мы наблюдаем не только обновленную в плане роли, но и более топовую версию Карвахаля.

В одном аспекте его прогресс неоспорим. Раньше Дани было тяжело выдерживать ритм в два матча за неделю. Это приводило к ситуации, когда приходилось выбирать приоритетные матчи и иногда жертвовать Ла Лигой. Вместе с травмами это давало ниже 50% сыгранных минут в чемпионате.

Сейчас Карвахаль без проблем тянет ритм с многочисленными турнирами. У него была травма в декабре, поэтому показатель не космический, но разница с прошлыми сезонами очевидна. Впечатляет и динамика – рост от сезона к сезону последние четыре года. Не такого обычно ждут от травматичного футболиста, который перешагнул отметку в 30 лет.

В этом сезоне прогресс в сыгранных минутах Дани совмещает с голевыми подвигами. По гол+пас он проводит с отрывом лучший сезон в карьере. Блестящая готовность накладывается на изменения в функциях (разберем ниже). Впечатляет не только показатель, но и стадия карьеры, на который испанец выдал такой рывок – его прошлые самые результативные кампании пришлись на этап до 25 лет.

В последние сезоны он сохранял топ-уровень, но в условиях ограничений по подключениям в атаку. Дани скорее поддерживал атаку, чем нес реальную угрозу. Был вспомогательным, а не целевым элементом.

Все изменилось в 32 года – он не просто тянет более атакующую роль; он исполняет эти функции лучше, чем раньше, совмещает физическую готовность с интеллектуальной зрелостью. Грубо говоря, сошлись два фактора: с внедрением новой схемы изменилась роль (1); выяснилось, что Карвахалю атакующая роль дается лучше, чем когда-либо (2).

Вот динамика атакующих показателей Карвахаля в сравнении с прошлым сезоном:

● Меньше получает мяч, зато чаще принимает именно продвигающие передачи. Косвенный индикатор того, что постоянно располагается в более смелой позиции;

● Сокращение точных доставок в штрафную через навесы компенсируется ростом в передачах в штрафную и проходах. Раньше он часто был в глубокой позиции, откуда навес – оптимальная опция. Сейчас он регулярно ближе к штрафной, следовательно, может выбирать более эффективные варианты обострений и комбинаций.

● Существенно выросли и действия внутри штрафной. Периодически защитник получает мяч, находясь уже внутри площади. Опять же это стало возможным из-за более атакующей позиции в схеме.

Ранее Карвахаль делил фланг с правым полузащитником в 4-3-3 и выполнял вспомогательную функцию. Как правило, атака доходила до него, если заходила в тупик на левом фланге, а позиция Дани была не самой смелой. Частые навесы были не признаком смелой роли, а индикатором нехватки вариантов.

Теперь Дани в полной мере атакует (пускай приоритетным остается левый край). Его позиция несет прямую угрозу – когда команда с мячом, он думает об атаке и обостряющих рывках, а не о балансе на случай потери.

Результат: Карвахаль в целом реже получает мяч, но намного чаще в острых позициях. Участие в продвижении и балансировании системы сократилось, зато вырос объем атакующей пользы.

При построении атак в этом сезоне «Мадрид» использует структуру 2-3-1-4. Карвахаль уже в этой стадии занимает место в атакующей четверке:

По мере продвижения атаки, как и положено в команде Анчелотти, мы наблюдаем больше импровизации и менее четкую структуру, но базовые роли выдерживаются. Карвахаль атакует именно как звено последней линии – через правый фланг или полуфланг.

Ранее эта функция в той или иной степени закреплялась за номинальным игроком правого фланга в схеме 4-3-3 (Родриго, Асенсио или Вальверде). Карвахаль открывался там не сразу, а только если освобождалась зона, а команда находилась в режиме рисков.

Теперь его функция при владении подразумевает постоянное нахождение в последней линии. О страховке и балансе скорее думает Феде Вальверде, который на базовых настройках располагается поглубже. Вперед уругваец идет, если видит явную возможность или когда вынуждают обстоятельства.

Карвахаль закрепил за собой место в последней линии. Меняются только акценты – например, Родриго может прийти из центра атаки и занять более широкую позицию. В таком случае Дани уходит ближе к полуфланговой зоне, но суть та же – он остается в последней линии.

«Новая система подходит мне. Мне всегда нравилось так играть. У меня появляется больше свободы. Эта свобода позволяет располагаться ближе к воротам соперника», – объяснял Карвахаль. Новая схема и тактические поиски затевались не под Дани, но он стал косвенным бенефициаром этого процесса.

Более смелая позиция в тактической структуре – базис обновленной версии Карвахаля. На этот базис блестяще накладывается его текущий набор качеств:

● позиционная вариативность (может играть в ширину и со смещением в центр);

● вариативность действий (умение обострять самостоятельно и комбинировать с партнерами);

● умное движение (выбирает момент для рывка на уровне хороших форвардов).

32-й день рождения Дани отмечал как раз после победы над «Атлетико» в полуфинале Суперкубка. В послематчевом интервью он поделился ощущениями: «Невозможно было отпраздновать лучше. Выход в финал и гол – отличный подарок. Я наслаждаюсь своими 21 годами. Ха-ха!»

Вторая молодость Карвахаля – плод его личных переосмыслений, тактических поисков Анчелотти и умения трансформировать опыт в качества, которых в молодости и не было.

В Испании эту версию Дани прозвали «безглютеновый Карвахаль». Диета не единственная причина ренессанса правого защитника «Реала», но его текущий уровень заслуживает всех комплиментов. Безглютеновый Карвахаль – один из лучших латералей планеты. Здорово убеждаться в этом из недели в неделю.

Фото: Gettyimages.ru/Denis Doyle, David Ramos, Gonzalo Arroyo Moreno, Fran Santiago