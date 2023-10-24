Спецпроект
Туктамышева растит кактусы, Хави идет по грибы, а Шиков увлекается поэзией. Правда, что у топ-спортсменов необычные хобби?
Профессиональные спортсмены живут не только спортом. Как и у нас, у них бывают хобби – и в них они тоже стремятся быть первыми.
Мы выяснили, чем увлекаются спортсмены из разных видов спорта, и сделали из этого тест, где вам нужно будет угадать: действительно ли они этим занимаются – или мы это выдумали?
Три последних ответа я провалила😂
Из домашних я люблю фуксии (гибридные, они очень разнообразны). Но не смогла создать им условия ((
"Каждый борется со скукой по-своему"(с)