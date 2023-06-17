36 комментариев

«Я мать, сестра, друг и жена. Я – Джорджина».

Полтора года назад Netflix выкатил реалити про девушку Роналду. Там Джорджина путешествовала, показывала быт, рассказывала, как удобно летать на личном джете, покупала украшения, чистила сумочки от отпечатков. А между делом напомнила о тяжелом детстве и истории любви с Криштиану.

Джорджина с удовольствием показывала богатую жизнь на камеру, а все вокруг хвалили ее и восхищались. На сайте крупнейшей интернет-базы кино IMDb у «Я – Джорджина» 4 звезды из 10 (причем почти 40% зрителей поставили единицы). Но на Netflix шоу мигом залетело в тренды и стало одним из самых просматриваемых за всю историю платформы.

Весной вышел второй сезона реалити. Который, кажется, мало чем отличается от первого.

***

«За этот краткий миг жизнь одарила меня многим».

«В этом году я пережила лучший и худший момент в своей жизни».

«Часть меня умерла».

«Я не знала, как жить дальше. Но вскоре нашла ответ. Он был ближе, чем я думала. Я смотрю в глаза своих детей. И понимаю, что единственный путь жить дальше – быть вместе.

Я все та же, хоть и изменилась. У меня более 40 миллионов подписчиков. Но никто не знает, каково мне. Поэтому я сама вам все расскажу. Без хэштегов и фильтров. Я мать, сестра, друг и жена. Я – Джорджина».

Криш узнал о беременности Джорджины, лежа на диване у телика

За полтора года после выхода первого сезона произошло много всего. Роналду перешел из «Юве» в «Манчестер Юнайтед», а Джорджина забеременела двойней. В первой серии девушка (уже в положении) вспоминает, как узнала о беременности.

«Мы прилетели в Манчестер. Со мной была [подруга] Элена. Решили поехать в IKEA, – рассказыват Джорджина. – Она мне говорит: «У тебя такой плоский живот». Я ей: «Серьезно?» Когда я забеременела Аланой, тоже так было. Думаю: «А у меня ведь задержка». Но всего-то на 2 дня, подумаешь.

Говорю ей: «Пожалуй, сделаю тест на беременность». Сделала сразу, как вернулась домой. Смотрю – плюсик. Результат положительный. Но вертикальная линия нечеткая. Говорю Элене: «Нет, линия нечеткая». Она мне: «Повтори». Беру следующий. Элена такая: «Ты беременна. Плюс – беременность. «Не может быть, нет».

Затем Джорджина мигом помчала в клинику: «Там меня приняла дама из Бразилии. Врач сказала: «Ты беременна». Замирает шокированная. «Там два ребенка». Я ей: «Чтооо?». Кричу как сумасшедшая, плачу, дрожу. Бегом в школу за детьми, потом домой».

Роналду получил новости, лежа у телевизора.

«Он лежал на диване, переключал каналы, – говорит Джорджина. – Мы только переехали, еще не разобрались с теликом. Он жмет кнопки. И тут я говорю: «Я беременна». Он посмотрел на меня: «Все хорошо?» Говорю: «Да, все хорошо. Есть сердцебиение». Он сказал: «Здорово». Хотел меня обнять.

«У нас двойня». Бац! Он подпрыгнул. Но уже через мгновение его переполняла радость. Говорит мне: «Джио, нужно беречься. Отдыхать, хорошо питаться, не нервничать. О детях не переживай. Переезд позади, никакой спешки». Вот так все и началось».

«Как это он не хочет смотреть премьеру моего шоу на пляже?» Джорджина обиделась на Роналду в Дубае (а зря)

За 3 месяца до родов Джорджина, Роналду и дети погнали в Дубай (чуть ли не единственная их поездка за все реалити). Начинается сюжет немного неловко. Всей семьей они поднимаются на лифте на 112-й этаж небоскреба.

Дочь Ева закрывает нос руками, а сын Матео говорит ей: «Ева, тут ничем не пахнет». Криш громко смеется на весь лифт (у других была более нейтральная реакция). Уже на балконе небоскреба Роналду продолжает жечь. Смотрит вниз и говорит: «Матео, хочешь полетать?». Сын слегка испуганно отвечает: «Нет». Криш опять громко смеется.

«Меня сейчас трудно удивить. Я несколько раз была в Дубае. Но не видела закат. Это популярное развлечение», – объясняет Джорджина. Выясняется, что приехали они в ОАЭ отпраздновать ее день рождения, который совпал с премьерой «Я – Джорджина». А Криштиану решил включить в вечернюю программу наслаждение закатом на небоскребе.

Дальше все идут в ресторан, щедро украшенный в честь дня рождения Джио.

За кадром Джорджина признается, что время в Дубае было не таким радужным. Она обижалась на Роналду. Но лишь потому что не знала о готовящемся сюрпризе.

«Я хотела посмотреть премьеру на пляже через проектор. Криш услышал об этом и спросил: «Что ты планируешь?». Говорю: надо решить, где мы посмотрим премьеру моего шоу. Он мне: «Да какая разница где?» Я была вне себя. Дня четыре я была расстроена его отношением. «Как это он не хочет смотреть премьеру моего шоу на пляже? На большом экране? Но, как оказалось, он уже все организовал», – рассказывает девушка Роналду.

Дальше Джорджина уже в характерной манере описывает подарок любимого: «Он забронировал один из лучших ресторанов только для нас. Организовал высококлассный шведский стол. Третий этаж, панорамные виды на «Бурдж-Халифу». Мы сели, нам стали показывать фокусы. И тут я слышу музыку из «Я – Джорджина». И думаю: «Ого!» Я старалась не разреветься, чтобы не испугать детей. Я сдерживала слезы, но тут и гормоны, и радость, и комплименты, которые я слышала со всех сторон».

В итоге Джорджина все же не сдержала слез.

Джорджина во время беременности: сгоняла в Лапландию, приняла друзей в Манчестере, предложила подруге разносить сапоги, занималась ремонтом

Первая серия охватывает всю беременность Джорджины.

После Дубая с детьми и подругами она летит в Лапландию, где все вместе интересно проводят время: играют в снегу, катаются на оленях и встречаются с Санта-Клаусом.

После короткого вояжа в манчестерском особняке четверо детей лопают два шарика, чтобы узнать пол будущих малышей. В одном шарике розовое конфетти, во втором – синее. Все радуются. Правда, Криша рядом нет.

Следом в Манчестер на джете прилетают друзья Джорджины. Она называет их «Дорогушами». В компании сестра, подруги Элена и Хулия, друг Иван (вместе работали в Massimo Dutti) и подруга София (тоже вместе работали). Они дарят Джорджине подарки, мило общаются и ужинают за большим столом. Роналду опять отсутствует (и непонятно, где он: на игре, закрылся в комнате, тренируется в качалке?).

Дружеский ужин перерастает в неуместную сцену. Камера показывает огромную гардеробную Джорджины, усыпанную тонной брендовых вещей.

София говорит, что летом ей предстоит посетить кучу свадеб. И просит у Джорджины одолжить ей что-то из одежды или обуви. Та говорит: «Выбирай». В итоге выбор падает на светлые сапоги, которые Джио готова дать Софии, чтобы та разносила их.

Дальше все скатывается к тому, что мы уже видели в первом сезоне. Все хвалят Джорджину, а она хвалит себя. «Потрясающая гардеробная», – говорит София. Вторая подруга соглашается. Джорджина рассказывает, что полки для обуви и команды купила в IKEA. На заказ не стала делать, потому что дорого и весят слишком много.

Уже за кадром владелица гардеробной добавляет несколько комплиментов: «Я рада, что все очень аккуратно. Одежда лежит в комодах или висит на стойках. Если придется переезжать, возьму стойки и комоды, сумки запакую и сложу в коробки. Я всегда готова быстро собраться».

На похвалах в адрес гардеробной Джорджина не останавливается: «Я отличная хозяйка. Мне нравится принимать гостей и приглашать к себе друзей. Пусть чувствуют себя как дома. Я хочу, чтобы у меня они заряжались энергией».

***

Следующая остановка – Мадрид. Там запланирован визит к гинекологу. Еще нужно проверить, как идут работы в особняке. И выбрать камень для облицовки фасада.

«Я решила отремонтировать наш семейный дом. Он не был спроектирован для семьи вроде нашей. Не был создан для нас. Есть вещи, которые нельзя никому доверять. Иначе все пойдет не так. А если поручить одному человеку, все дома будут одинаковые. Твой дом будет такой же, как чей-то еще. Нет, дом должен быть сделан именно для тебя», – говорит Джорджина.

В Мадриде она сначала ходит в сопровождении дизайнера интерьеров и инспектирует комнаты в доме. Затем уже выбирают камень для облицовки фасада.

Дальше поход к гинекологу. И на этом сюжет о времени до родов заканчивается.

Монолог Джорджины о смерти новорожденного сына

Беременность Джорджины протекала хорошо, но случилась беда – умер новорожденный мальчик, которого успели назвать Анхелем. Девочка Белла Эсмеральда родилась здоровой.

За кадром Джорджина выдала примерно 7-минутный монолог, где рассказала о чувствах после смерти сына. Речь получилась эмоциональной и со слезами.

«Анхель и Белла родились на Пасху. Наступил долгожданный момент, и мое сердце остановилось. Белла родилась крепкой и здоровой. Но часть меня умерла. Как мне жить дальше? Дети задают вопросы: «Где Анхель?» Я была не в состоянии ни осознать, ни принять случившееся со мной.

Я не была готова говорить об этом с детьми. Живот еще не опал. Вот я и сказала, что Анхель еще в животе. Родилась только Белла. А потом Криш сказал им: «Анхель на небесах». Это было возвращение к реальности.

Долгое время я была словно зомби. Все делала на автопилоте. Нужно было регистрировать рождение Беллы. А я не знаю, что писать. Меня спрашивают, а я не знаю, как ее назвать. Я неделю не отвозила детей в школу. Не могла выйти из дома. Было страшно. Я не хотела везти их в школу. Там на меня будут все смотреть. Я не хотела смириться с потерей. Не хотела принимать сочувствие окружающих.

Я никогда не буду прежней. Каждый раз, глядя на Беллу, рядом я вижу ее брата. И задаюсь вопросом: «Он сейчас был бы таким?» Если честно, я до сих пор... Я все еще не готова думать об этом. Кажется, я так и не приняла это.

Мы с Криштиану прошли через очень темный период жизни. Я четко осознала: нужно ценить то, что имеешь. И думать: я горжусь, что он выбрал меня своей матерью. А Криша – своим отцом. Он пришел учить нас. Он наш учитель. Ты начинаешь сильнее все ценить.

Теперь меня гораздо больше заботит моя семья. Я знаю, что делает меня счастливой. Криштиану как отец. Как друг. Он сыграл важнейшую роль. Думаю, Бог посылает нужных людей, чтобы ты мог прожить полную жизнь.

Анхель принес в мою жизнь много любви. И много горя. Он преподал нам жизненный урок. И он с нами. Такова жизнь. Жизнь – трудная штука. И она продолжается. У меня есть ради чего идти вперед. Быть сильной. Мои чудесные дети нуждаются во мне».

Занятия Джорджины: ездит на фестивали и показы, меряет часы с бриллиантами, отдыхает на Сардинии

Стиль жизни Джорджины по сравнению с первым сезоном особо не изменился. За счет популярности и огромной аудитории ее постоянно приглашают на светские мероприятия (модные показы, фестивали и церемонии). Сама она работает моделью – бренды используют ее образ для рекламы. Появлению на светском мероприятии всегда предшествует подготовка: нужно выбрать платье (часто для этого приходится лично слетать на примерку) и украшения.

• Спустя месяц после смерти сына Джорджина решила поехать на Каннский кинофестиваль. «Канны – это первое публичное появление после потери Анхеля. Физически я была там, а вот мои мысли – не всегда. Криш убедил меня не отказываться от намеченных планов. Сказал: «Живи дальше, и тебе станет легче», – говорит Джио.

Кажется, Джорджина приехала в Канны по приглашению Chopard (швейцарского производителя часов и ювелирных украшений премиум класса и официального парнера Каннского кинофестиваля). Она посол бренда и прямо в Каннах меряет их часы, чтобы выбрать одни, которые будет носить.

За кадром девушка признается в любви часам: «До сих пор помню свои первые Rolex. Я берегу их как зеницу ока. Я люблю часы из-за Криша. У нас очень похожий вкус».

Дальше – макияж. И появление на красной дорожке фестиваля. Там она пересекается с супермоделью Беллой Хадид и перекидывается парой слов.

• Через месяц Джорджина с подругой и визажистом на джете летит по приглашению из Манчестера во французский Арль на показ бренда Jacquemus. Макияж девушке делают прямо на борту, а подруга София вставляет слегка неуместную реплику: «Она очень щедрый человек. К чему лететь обычным рейсом с кучей пересадок, когда есть джет? Мы используем возможность». Показ проходил в белоснежной пустыне. После показа основатель Jacquemus поприветствовал Джорджину. А та увидела и восхитилась Викторией Бекхэм, но не подошла к ней.

• В другой день Джорджина летит с подругой Хулией на открытие торгового центра на Ибице. Там она несколько минут стоит на сцене, слушает, как ведущий рассказывает, сколько магазинов будет в новом ТЦ. И с улыбкой говорит: «Жду не дождусь, чтобы накупить здесь кучу всего».

• В конце второго-начале третьего эпизода Джорджина с детьми и друзьями заскочила на концерт испанской певицы Розалии. И заходит к ней в гримерку после шоу. Между делом Розалия признается, что смотрела первый сезон «Я – Джорджина». Ей понравилось.

• Мадрид. Джорджина на съемочной площадке, куда ей подвозят часы от Chopard, циферблат которых украшен 403 бриллиантами. «Я понимаю, что далеко не ко всем приедут на работу. И привезут часы. Мне привезли настоящий шедевр, созданный для меня. Я настолько люблю часы, что сначала выбираю их, а уже потом образ. И дополняю сумкой и обувью», – восхищается девушка Роналду.

• Джорджину пригласили поучаствовать в Латинской Грэмми в Лас-Вегасе. Она должна объявить победителя в одной из номинаций. Поэтому почти весь второй сезон она готовится к мероприятию. Летит в Цюрих мерить платье Vetements. Там ее встретил лично основатель бренда Гурам Гвасалия. «Я чувствовала себя звездой. Особенный клиенткой», – радуется Джорджина.

• Важная часть образа – украшения. Джорджина начала заранее выбирает их. В Мадриде она встречается с дизайнером украшений Евгенией (она уже мелькала в первом сезоне). И меряет несколько экземляров.

• Агент Рамон решил упростить Джорджине жизнь, поэтому в третьем эпизоде повел ее делать манекен по 3D меркам. С такой штукой больше не нужно лично летать на примерку, достаточно самолетом отправить манекен, и дизайнер сам снимет мерки.

• После этого Джорджина с «Дорогушами» летит отдыхать на Сардинию. Там она сняла большую виллу с личным пляжем. И куражится с друзьями. Было много развлечений, включая аквапарк.

• Прямо на Сардинию к ней приезжают, чтобы снять мерки для платья на Венецианский кинофестиваль.

• Через день-два Джорджина с Сардинии выдвигается в Венецию. Там она встречает Евгению с украшениями. И за день меняет два-три образа (платье, прическа, косметика).

• Вернувшись на виллу к друзьям, Джорджина решается сделать первые татуировки. Набивает ангела в память о сыне и буквы C♡G, которые Роналду оставил на листочке в отеле во время первой совместной поездки в Париж.

• Ну и, наконец, Джорджина все же едет в Лас-Вегас. И успешно участвует в Латинской Грэмми.

Много пафоса и пустоты: съемка в церкви (а потом сеанс у гадалки), слова об экономности (а сама тратит почти 30к евро за раз)

Все реалити Джорджина очень высоко говорит о простых вещах. Больше всего о работе (модель и посол брендов). Вот пачка цитат:

• «Для меня работа – своеобразная отдушина. Так я чувствую себя востребованной. В моей работе самое утомительное – планирование. Тысячи звонков, тысячи писем. Огромная эмоциональная и психологическая усталость. Такова цена одного фото».

• «Организовываю все так, чтобы на все хватало времени. Я ни в чем не ущемляю семью. Но мне необходимо работать».

• «Секрет профессионального успеха в том, что я очень люблю свою работу. Это тяжелый труд. Съемки по 10 часов. Бывает, мерзнешь или наоборот, умираешь от жары. Нужно организовать стилиста, визажиста, парикмахера. Транспорт, водитель, охрана, фотограф, возвращение домой».

• «Бренды привлекает моя узнаваемость. Они видят во мне то, что хотят донести до публики. То, что хотят им продать. Я – идеальный выбор. Вот почему бренды за меня дерутся».

• «Я очень экономная. Тружусь как пчелка. Понемногу достигаю поставленных целей на год».

Поступками Джорджина опровергает свои же слова. В третьем эпизоде, отдыхая на Сардинии, она с друзьями на гольфкаре едет на шопинг. Ее друзья – простые люди, поэтому выбирает одежду в бутике только Джорджина. Те только ходят рядом и восхищаются.

Джио ходит по магазину, берет все, что ей нравится. И даже не меряет. Итоговый чек – 27 500 евро. Может, для нее это не сумма. Но она сама говорила об экономности. И тяжелом детстве, которое научило ее ценить деньги.

***

Во втором эпизоде Джорджина заезжает в португальский город Фатима (один из центров христианского паломничества благодаря явлению Девы Марии в 1917 году). Она выходит из «Роллс Ройса» с двумя букетиками. И идет в церковь в сопровождении охраны. За ней увязалась толпа фоткающих на телефон людей.

«Я посетила Фатиму. Я очень религиозна. В церкви я чувствую себя как дома. Обретаю покой. Чувствую себя под защитой Бога, Девы Марии и ангелов», – говорит Джорджина за кадром.

Затем Джио покупает несколько огромных свечей. И ставит их на специальную стойку.

Дальше – служба в церкви. Джорджина сидит в здании в платочке. Ее в это время снимают камеры.

«Вера мне очень помогла. Мой малыш сейчас с Богом. Он смотрит а нашу семью сверху. И своим светом ведет нас вперед. Мы заказали для него мессу. Это стало для меня облегчением. Иногда перед сном я читаю одну из тех молитв. Я буду делать все, чтобы его помнили», – говорит Джорджина.

Под конец она с сестрой заходит в лавку. И покупает статуэтки, кулоны, браслеты, что-то еще.

Особенно странно это смотрится на фоне того, что в конце четвертого эпизода Джорджина с друзьями приходит к гадалке.

Гадалка говорит, что на их встрече присутствует бабушка подруги Элены. У Джорджины испуганно-удивленный вид.

«Предки живут в тебе. Ты пришла в этот несправедливый мир, чтобы привнести в него справедливость», – говорит гадалка Элене.

Очередь дошла до Джорджины. Гадалка просит ее вытянуть карту левой рукой.

– В твоей жизни скоро произойдет новое событие. В твой жизни и жизни твоего спутника. Очень хорошее, – говорит ясновидящая.

– Путешествие? – на полном серьезе спрашивает Джио.

– Путешествие, связанное с работой твоего мужа, партнера. Он займется чем-то отличным от своей нынешней работы. Это как-то связано с Америкой и работой.

– С Америкой?

– Да, возможно, с Америкой. Не знаю. Или с Францией. Мир моды.

«Неделю назад меня пригласили на церемонию Грэмми. За два месяца до этого она предсказала, что я поеду в США и что мне откроются новые двери», – анализирует Джорджина за кадром.

– Ты станешь моделью очень важного бренда. Уже скоро, – продолжает гадалка.

В конце она говорит Джорлдине, что у нее появится еще один ребенок. У Джио выступают слезы на глазах.

Роналду почти нет в реалити. Джио на камеру признается ему любви, а друзья думают, что у них был секс в спа

В реалити почти нет Роналду. Даже в первом сезоне Криш давал интервью и мило рассказывал о начале отношений. А теперь у него эпизодическая роль. Португалец очень редко мелькает в кадре – в Дубае, в палате после родов, коротком отпуске на Мальорке. И на дружеской встрече в Лиссабоне, где были игроки сборной Португалии и приятели Криша вроде Куарежмы. На застолье выступал исполнитель фламенко Нининьо, который очень нравится Роналду.

Зато Джорджина несколько раз за кадром громко признавалась в любви Криштиану.

• «Роналду – любовь всей моей жизни. Мой лучший друг. Я восхищаюсь им, ведь после смерти Анхеля его мужество придало мне сил. Нужно жить с позитивным настроем и быть счастливым».

• «Криштиану – любовь всей моей жизни».

• «Криштиану очень романтичен со мной»

• «Криштиану – мой лучший друг».

Вообще, отсутствие Роналду выглядит странно. Когда к Джио приезжают друзья в манчестерский особняк, Криша нет, он не сидит за общим столом. Когда Джорджина путешествует (например, на Сардинию), форварда тоже нет. Совсем непонятно, как устроен их быт. Как они проводят время вместе.

Еще раз Криша вспомнили во время очередного застолья Джорджины с друзьями. Джио рассказывала, как они пошли в спа, а ей не очень хотелось мочить татуировки. Поэтому она сидела в джакузи, задрав руки вверх.

Внезапно сестра Джорджины спрашивает: «Занимаетесь любовью в спа?». «Нет», – отвечает Джио и хитро улыбается, глядя вниз.

Друзья по очереди начинают что-то подозревать: «Да брось, она улыбается», «Она занервничала», «Джорджина, вы делали это в спа!». Девушка с улыбкой продолжает отрицать.

***

Второй сезон заканчивается успешной поездкой Джорджины в Лаю-Вегас на Латинскую Грэмми. А чтобы не выглядеть предвзятым, закончу текст одним из многих плохих отзывов на IMDb.

«Шоу настолько скучное и неинтересное, что его больно смотреть. За два сезона было всего два настоящих момента, а все остальное – это Джорджина и ее друзья, которые ничего не делают, только тратят деньги со скучными лицами. Типа да, это то, что мы делаем.

Все медленно, ничего не происходит от эпизода к эпизоду. Нет напряженности, нет развития персонажей, нет ничего, что заслуживало бы второго сезона. Я надеюсь, что его больше не будет».

К сожалению, третий сезон, скорее всего, будет. Вряд ли Netflix откажется от мегапопулярного реалити. Да и Джорджине, похоже, очень понравилось показывать свою жизнь.

Фото: Netflix