У «Каспия» – юбилей: вышел 100-й выпуск видеоблога о клубе. Таких долгоиграющих проектов нет ни в одной команде страны

Респект.

Сезон-2022 точно запомнится болельщикам из Актау. Их команда ярко начала сезон, неожиданно забравшись на первую строчку в таблице. Об этих успехах и внутренней кухне клуба уже несколько лет болельщики узнают на YouTube в блоге «КаспийҒО. CaspiyGO. КаспийГОЛ».

После восьмого тура вышел уже сотый выпуск программы. Пока ни у одной команды нет таких продолжительных рубрик.

Мы поговорили с Акылбеком Усеновым – автором и ведущим проекта. Далее – его монолог:

«Все началось в 2018-м. Я вернулся из Астаны, где жил и работал последние 10 лет, в родной Актау. Уезжая из столицы, покинул зону комфота, но знал, чем хочу заниматься дальше.

Создал на ютубе программу «Аузыңа Май», где рассказывал о людях, развивающих регион. В первом выпуске гостем стал Нурлыбек Аязбаев (сейчас капитан «Каспия»).

С детства мечтал работать в «Каспии», помогать родному клубу, а после выпуска с Аязбаевым пригласили в команду. На первом же сборе я начал проект «КаспийҒО. CaspiyGO. КаспийГОЛ».

В начале все делал сам, но со временем пришли люди, которым тоже очень интересен этот проект: Моля Торешова, Чина Амангельдин, Бекс Амангельдин, Дэн Чигреев, Дая Сарсенгалиева. Рахмет им, они делали для выпусков сочные кадры.

Первые 50 выпусков мы публиковали ночью после каждой игры. Со временем стали добавлять разные фишки и рубрики, чтобы зрителю было интересно, поэтому выпуски выходили чуть позже.

Проблем при съемках с футболистами не было: некоторых игроков я знал лично, с ними было удобно работать, а остальные позже сами проявляли интерес. С футболистами работать легче, потому что они привыкли слышать подсказки.

Среди 100 выпусков самый любимый – 27-й. Тогда мы впервые за 18 лет попали в Премьер-лигу. Слезы, радость – все было в том выпуске.

Во время съемок случаются фэйлы, они есть почти в каждом выпуске. В течение сезона я их собираю в один фильм, а в конце года показываю команде. Это специальный выпуск, предназначенные только для игроков и штаба.

Сложно строить планы и говорить, сколько всего будет выпусков. Хотелось бы, чтобы мы закончили на цифре 362 выпуска или 777 – красиво».

Фото: instagram.com/akylbechkin