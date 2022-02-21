«Тобол» завершит сборы игрой с «Рубином». Через неделю у костанайцев матч за Суперкубок Казахстана

Заключительный спарринг.

Мы продолжаем следить за контрольными матчами казахстанских команд на УТС в Турции. Уже в начале марта возобновится внутренний чемпионат, с календарем игр можно ознакомиться здесь.

Последним соперником чемпиона Казахстана на УТС стал казанский «Рубин», занимающий 10 место в чемпионате России.

Накануне подопечные Слуцкого провели спарринг с ЦСКА – 1:1. Главный тренер казанцев отметил, что для основного состава «Рубина» сбор на этом закончился:

- Качественная игра. Особенно в первом тайме – мы создали большее количество моментов. Если не доминировали, то точно были острее. Во втором тайме ЦСКА сделал замены, у них длиннее скамейка, и чуть перехватили инициативу. Но все равно не проваливались, было большое количество контратакующих действий. Хорошо, что сравняли счет. Игровая часть сборов для основного состава завершена. Посмотрим, как наша подготовка скажется в сезоне.

Ранее на втором УТС «Тобол» встречался с «Балтикой» (1:1), «Александрией» (0:0) и «Днепром» (0:1). Матч с «Нижним Новгородом» не состоялся из-за отъезда игроков сборной Казахстана.

«Рубин» на сборах сыграл вничью с московскими армейцами (1:1) и «Динамо» (2:2), а также разгромили «Крылья Советов» (5:0).

Матч начнется в 20:00 по времени Нур-Султана.

Прямая трансляция будет доступна на Youtube-канале «Тобола».

Фото: instagram.com/fctobol; instagram.com/fcrk