Казахстанцы вновь встречаются с донецким «Шахтером». На этот раз против украинцев сыграет «Астана»

Матч вице-чемпионов Украины и Казахстана.
Казахстанские клубы продолжают подготовку к предстоящему сезону, который стартует в начале марта. Уже есть расписание матчей.
Спарринг против донецкого «Шахтера» станет предпоследним для «Астаны» на сборах. Столичный клуб уже сыграл с российскими «Крыльями Советов» (1:2), украинским «Мариуполем» (3:2) и румынской «Решицей» (1:1) . Заключительным соперником «Астаны» станет «Лиепая» из Латвии.
Для украинцев «Астана» уже второй казахстанский оппонент за время сборов. Ранее «Шахтер» обыграл с минимальной разницей в счете тезок из Караганды (2:1).
Игра начнется в 20:00 по времени Нур-Султана.
Фото: «Астана»
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