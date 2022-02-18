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Казахстанцы вновь встречаются с донецким «Шахтером». На этот раз против украинцев сыграет «Астана»

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Матч вице-чемпионов Украины и Казахстана.

Казахстанские клубы продолжают подготовку к предстоящему сезону, который стартует в начале марта. Уже есть расписание матчей.

Спарринг против донецкого «Шахтера» станет предпоследним для «Астаны» на сборах. Столичный клуб уже сыграл с российскими «Крыльями Советов» (1:2), украинским «Мариуполем» (3:2) и румынской «Решицей» (1:1) . Заключительным соперником «Астаны» станет «Лиепая» из Латвии.

Для украинцев «Астана» уже второй казахстанский оппонент за время сборов. Ранее «Шахтер» обыграл с минимальной разницей в счете тезок из Караганды (2:1).

Игра начнется в 20:00 по времени Нур-Султана.

Фото: «Астана»

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Работа казахстанских клубов на сборах – как привет из прошлого: трансляции на уровне 90-х, «секретные» игроки и почти никаких комментариев

 

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