Карагандинский «Шахтер» уступил донецкому на сборах. Все решил гол в концовке

Казахстанцы сыграли от обороны.
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Два «Шахтера» – карагандинский и донецкий провели товарищеский матч в Турции. Сильнее оказались украинцы, победившие с перевесом в один мяч.
Голом в составе карагандицев отметился новичок Никита Маляров. От дончан в итоговом протоколе отметились Давид Нерес и Ефим Конопля.
В стартовом составе казахстанского клуба было сразу несколько новичков – Досмагамбетов, Чосич, Аветисян, Ковталюк, Муртазаев.
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Украинский клуб начал встречу в таком составе.
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Для украинского клуба этот матч стал первым на втором сборе. Впереди у дончан запланированы еще три встречи – с «Мариуполем», «Астаной» и «Ригой».
Карагандинцы начали второй сбор раньше, сыграв с «Чайкой» из Песнокопчанского (0:3). Впереди у казахстанцев другие россияне – московский «Спартак», ярославский «Шинник» и астраханский «Волгарь».
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