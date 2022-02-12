Карагандинский «Шахтер» уступил донецкому на сборах. Все решил гол в концовке

Казахстанцы сыграли от обороны.

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Два «Шахтера» – карагандинский и донецкий провели товарищеский матч в Турции. Сильнее оказались украинцы, победившие с перевесом в один мяч.

Голом в составе карагандицев отметился новичок Никита Маляров. От дончан в итоговом протоколе отметились Давид Нерес и Ефим Конопля.

В стартовом составе казахстанского клуба было сразу несколько новичков – Досмагамбетов, Чосич, Аветисян, Ковталюк, Муртазаев.

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Украинский клуб начал встречу в таком составе.

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Для украинского клуба этот матч стал первым на втором сборе. Впереди у дончан запланированы еще три встречи – с «Мариуполем», «Астаной» и «Ригой».

Карагандинцы начали второй сбор раньше, сыграв с «Чайкой» из Песнокопчанского (0:3). Впереди у казахстанцев другие россияне – московский «Спартак», ярославский «Шинник» и астраханский «Волгарь».