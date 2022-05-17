Сможете ли вы быть детским футбольным тренером в проекте «Искра»? Давайте узнаем!

Привет! На связи «Искра» – некоммерческий футбольный проект, который хочет подарить детям из небольших населенных пунктов России и Казахстана возможность заниматься спортом и весело проводить время. Для этого мы собираемся найти такие локации, в которых детям негде заниматься футболом и создать для них подходящую инфраструктуру. Для этого нам нужны активисты, готовые организовать футбольные секции для мальчиков и девочек на тех площадках, которые мы построим. Если это именно то, о чем вы давно мечтали, пройдите тест и узнайте, насколько готовы стать частью проекта «Искра».

Заявки принимаются от жителей населенных пунктов России и Казахстана численностью населения от 10 тыс. до 50 тыс. человек. Сроки сбора заявок – с 25 апреля по 20 мая. Подробно о нашей миссии основатель «Искры» Арсен Томский рассказал в интервью Владу Воронину.