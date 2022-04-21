Топ-клубы нашли клад с миллионами – фан-токены. Их рекламирует Месси, а вот АПЛ насторожилась

В деле «Барса», «Ман Сити», «ПСЖ» и другие топы, на подходе – «Спартак».

«Вместе мы можем сделать больше. Вместе мы можем быть больше», – так официальный твиттер токен-платформы Socios.com презентовал своего «первого глобального амбассадора» Лионеля Месси.

По информации Reuters, форвард «ПСЖ» за трехлетнее участие в этом коллабе получит 20 миллионов долларов. Ранее аргентинец уже пересекался с Socios – при переезде в Париж получил большой приветственный пакет фан-токенов $PSG. Платформа добавила, что это первый трансфер с использованием цифровых активов, которые мгновенно связали Месси с миллионами болельщиков «ПСЖ» по всему миру.

Крипты в спорте все больше, но вопросов, как это все работает, кажется, не становится меньше.

Несмотря на то, что половина клубов АПЛ сотрудничает с криптокомпаниями, а шесть команд выпускают фан-токены, в Британии к новому виду спонсорства есть вопросы.

• Против внедрения фан-токенов клубами взбунтовались главные потребители – болельщики.

• Клубы и их криптопартнеры под пристальным вниманием британских регуляторов.

• АПЛ начала исследование вопроса после резкого увеличения криптоспонсоров с начала этого сезона.

Я послушал Лионеля, залогинился в приложении Socios.com и изучил дисклеймер, что $CHZ (это такая криптовалюта – дальше расскажу) и фан-токены предназначены исключительно для развлечения и не являются финансовым инструментом или инвестиционным продуктом. Дополнительно сообщается, что все транзакции вы совершаете на свой страх и риск, самостоятельно оценив ситуацию, а при сомнениях лучше обращаться за профессиональной консультацией или просто воздержаться от покупки.

Что ж, давайте разберемся, обоснованы ли страхи АПЛ.

Что за фан-токены и как их купить?

Если хотите детального погружения в спортивную криптовселенную, то рекомендую почитать этот текст Ярослава Сусова. В этом материале мы остановимся на двух вопросах: как работает именно Socios.com и обоснованы ли страхи регуляторов из-за криптоактивности клубов. Проще говоря, насколько такое сотрудничество перспективно?

Итак, спортивные фан-токены – это взаимозаменяемые цифровые активы, которые выпускаются ограниченным тиражом и привязаны к определенному турниру/лиге/команде (например, «Ман Сити» запланировал выпуск 20 млн токенов). Приобрести их можно на специальных платформах-партнерах, Socios – одна из них.

Сервис запущен в 2019 году криптокоманией Chiliz на Мальте, где из-за максимально благоприятных юридических условий развивается настоящий криптохаб. Основатель Chiliz&Socios.com французский предприниматель Александр Дрейфус небезуспешно начинал с платформ для онлайн-покера, а идею и название для фан-токенов подсмотрел в Испании, где в жизни клубов участвуют болельщики с правом голоса (socios).

Прямо сейчас его проект покоряет спортивную криптовселенную – уже около 120 официальных партнеров в 25 странах, включая ведущие футбольные клубы («Барселона», «ПСЖ», «Ман Сити», «Ювентус», «Интер»), UFC, команды «Формулы-1», клубы НХЛ, НБА, которые суммарно выручили 200 млн долларов за три года. С февраля этого года Socios стал глобальным лицензионным партнером УЕФА по фан-токенам Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций и Суперкубка.

На Socios токены можно купить за криптовалюту Chiliz ($CHZ). В футболе токены привязаны к конкретному клубу/сборной/лиге – например, $BAR (токен «Барсы») стоит 29,26 CHZ, а сборной Аргентины ($ARG) – 4,99 CHZ. При этом сам $CHZ – чуть больше 20 центов.

Что же дают такие активы? За токены можно участвовать в жизни клуба – например, выбирать надпись на капитанской повязке

Клубам такой рынок дает быстрый дополнительный доход практически из воздуха – они зарабатывают фиксированный процент от продажи каждого токена (иногда это 50% от стоимости) и берут комиссию от их перепродажи. Например, два миллиона токенов лондонского «Арсенала» ($AFC) по 2,76 доллара (конвертация стоимости токена из $CHZ в доллары) продали всего за полтора часа.

Владение фан-токенами для болельщика – возможности для участия в жизни любимой команды. Это совсем не про спортивную составляющую вроде выбора состава (за этим строго следит ФИФА), а больше про околокомандный антураж.

Например, токен «Барселоны» ($BAR) за последние полгода позволил проголосовать за музыкальный плей-лист игрового дня, текст ободряющего плаката в раздевалке и надпись на капитанской повязке. Все опции доступны через приложение, система простая – один токен = один голос, а процент считается от общего числа выпущенных. Мобильное приложение Socios насчитывает 1,3 миллиона пользователей в 167 странах мира.

Активное участие в интерактиве поощряется и вознаграждается бонусами, что дает еще больше VIP-привилегий – это может быть подписанный мерч, просмотр игры с любимым игроком, выезд вместе с командой или участие в выставочных матчах (22 владельца $BAR так сыграли на «Камп Ноу»).

Российские клубы тоже на подходе. В конце января Socios и «Спартак» анонсировали выпуск первых фан-токенов в России – $FCSM, что «даст примерно 17 миллионам болельщиков «Спартака» по всему миру возможность взаимодействовать с командой и влиять на нее». Точную дату выпуска не озвучили, и пока его нет на платформе.

Но не все так красиво. Возможно, 42% покупателей токенов «Кристал Пэлас» – вовсе не фанаты

Платформы уверенно заявляют, что фан-токены главным образом – участие в жизни любимых клубов, а не инвестиции.

Socios.com уточняет, что фан-токен не криптовалюта, но при этом его цена может колебаться в зависимости от рынка. Но ими можно торговать с выгодой (трейдить) на внутренней бирже Chiliz или в приложении.

По фиксированной цене токены выходят на рынок только в период так называемого «предложения фан-токенов» (Fan Token Offerings (FTO) – отрезок, когда на рынок обычно отправляют 5-10 процентов токенов, пропорции выбирают сами клубы). Потом рынок становится волатильным, токены выпускаются по рыночной стоимости, контролируются клубами по объему выпуска и меняются в цене в зависимости от рыночных факторов.

Например, в марте 2021-го Socios.com первоначально продал два миллиона токенов «Ман Сити» по эквиваленту 0,87 доллара каждый, а в сентябре еще 200 тысяч, но уже по 18,50 доллара, что могло принести несколько миллионов только за месяц. А ведь второй выпуск – это всего один процент от общего количества $CITY от планируемого к выпуску объема в 20 млн. Сентябрьский курс держится до сих пор, хотя на рынок выпущено только 19% токенов клуба.

Получается, что фан-токен – это цифровая не криптовалюта, которая покупается за криптовалюту и меняется в цене в зависимости от рынка с возможностью трейдить. Хм, ну ок.

В феврале Off The Pitch исследовал рынок фан-токенов и увидел возможности для спекуляций – «рынок может быть наводнен трейдерами, а не только фанатами». Так, например, согласно данным Rocketfan.com, 42% покупателей токена «Кристал Пэлас» участвовали в десяти или более FTO других токенов. Только 8,4% из семи тысяч пользователей – новички.

Монетизация отношений не нравится английским фанатам. Болельщики «Вест Хэм Юнайтед» уже добились разрыва отношений с Socios

Сейчас шесть клубов АПЛ выпускают фан-токены Socios – «Арсенал», «Астон Вилла», «Кристал Пэлас», «Эвертон», «Лидс» и «Манчестер Сити».

Их могло быть больше, но болельщики лондонского «Вест Хэма» – первого партнера Socios из АПЛ – сразу осудили клуб за попытку монетизировать взаимодействие с фанатами, запустив кампанию «Не плати, чтобы сказать свое слово».

Через год клуб объявил о прекращении партнерства, не выпустив ни единого фан-токена.

Исполнительный директор Британской ассоциации футбольных болельщиков (Football Supporters Association) Кевин Майлз сформулировал суть недовольства: «Модель Socios пытается монетизировать взаимодействие с фанатами, которое лиги и клубы обязались делать бесплатно. Не должно быть никаких финансовых препятствий для сотрудничества с вашим футбольным клубом».

Фан-объединения «Арсенала», «Астон Виллы», «Лидса» и «Кристал Пэлас» также выразили недоверие цифровым активам как модели взаимодействия. На трибуне фаны «Кристал Пэлас» даже вывесили протестный баннер.

Официальной реакции клуба нет, в приложении фан-токены «Кристал Пэлас» сейчас недоступны для покупки/продажи, хотя прошли ограниченный период первого выпуска. Но опросы (например, кто из игроков клуба должен сразиться в FIFA 22) среди владельцев токена все еще проводятся.

«Арсенал» недавно запросил пояснения от Socios после журналистского расследования

В начале марта все тот же Off The Pitch рассказал, что Александр Дрейфус (основатель Chiliz&Socios.com) мог искусственно поддерживать ценность своей криптовалюты Chiliz для инвесторов, задерживая заранее согласованные в договорах крупные выплаты в крипте консультантам из Кореи – вывод большого количества валюты на рынок может повлиять на их биржевую цену.

Криптокомпания отвергла обвинения, заявив, что вовлеченная сумма денег была недостаточно большой, чтобы повлиять на цену крипты (менее 0,3 процентов), и ситуацию с выплатами уже исправили.

Но опять вмешалась ассоциация болельщиков: «Клубы слишком быстро вступают в партнерские отношения, которые стремятся монетизировать вовлечение фанатов, и продвигают продукты, которые вводят в заблуждение и часто слишком упрощенно описывают природу криптоинвестиций».

Из клубов публично отреагировал только «Арсенал» – обратились в Socios за дополнительными разъяснениями. Что неудивительно – в прошлом году за «безответственную» рекламу токена $AFC в соцсетях лондонцы получили предупреждение от британского управления по стандартам рекламы (ASA). Регулятор посчитал, что они «воспользовались неопытностью или доверчивостью потребителей» и недостаточно проиллюстрировали риски инвестирования в криптовалюты.

И еще несколько причин для беспокойства АПЛ: фанатское давление, мутные спонсоры «Сити», фейковые письма от мошенников

Фанатские группы еще в прошлом ноябре на встрече с АПЛ поделились тревогой, что при отсутствии должного регулирования соблазн покупать токены с целью подзаработать может ударить по домашним бюджетам.

Лигу также напрягло мимолетное сотрудничество «Ман Сити» с криптовалютным стартапом 3key Technologies – клуб в итоге вышел из сделки, когда выяснилось, что связался с компанией-призраком без работников, активных контактов и цифровых следов. История лишь убедила АПЛ, что крипторынок – пока мутноватое место. С ноября лига официально расследует растущие связи между клубами и криптокомпаниями.

А в январе тысячи британских пользователей получили фейк-письма с красивой историей: тренер сборной Англии Гарет Саутгейт якобы заработал состояние на биткоинах (5000 процентов за пять лет) и раскрыл лазейку к богатству в популярном американском шоу Эллен ДеДженерес. Адресатов предупреждали: все настолько серьезно, что федеральный резервный банк даже пытался предотвратить выход выдуманного интервью Саутгейта в эфир. По ссылкам в письме можно было повторить путь тренера – попасть на криптосервис, требующий депозит в размере 150 фунтов. Итог: люди потеряли деньги и нарвались на взломы в соцсетях.

Пока неясно, к чему конкретно приведет тотальный анализ крипторынка со стороны АПЛ, но лига вынуждена рассматривать риски криптоиндустрии, потому что она, вероятно, заполнит спонсорскую пустоту после возможного вынужденного ухода букмекеров. Уже с этой осени в рекламе беттинга не должно быть футболистов, тренеров, футбольной формы и стадионов клубов, дальше возможны другие запреты – например, запрет такой рекламы на форме.

АПЛ думает не только о запретах, но и заработке – обсуждает партнерство с единой NFT-платформой, планируемый доход от 220 до 434 миллионов фунтов за 4 года

Невзаимозаменяемые токены NFT (non-fungible tokens) – более популярный продукт из криптовселенной с общемировым рынком в 22 миллиарда долларов. Это уникальный цифровой объект – гифка, изображение, карточка. Его нельзя просто так скачать или скопировать, ну или поменять на такой же (как, например, те же фан-токены).

В июле прошлого года португальский криптостартап RealFevr заработал миллионы долларов за 75 000 пакетов NFT с фрагментами кадров из португальской лиги, которые ушли за 27 часов, а еще 5000 редких наборов (Super Rare) распродали за минуту. Год назад уникальную NFT-карточка Криштиану Роналду продали за 290 тысяч долларов, а уже в этом токен Эрлинга Холанда ушел за 600 тысяч.

АПЛ считает NFT более перспективной моделью криптосотрудничества, чем запуск фан-токенов. The Times писали, что лига внедрит новый вид коммерции «медленно и осторожно».

«NFT-направление видится более жизнеспособным, чем фан-токены, потому что создает для клубов и инвесторов новые цифровые активы, которые интересно коллекционировать, обменивать или продавать – это подход, основанный на фундаментальных потребностях человека. При этом также возникает чувство принадлежности к клубу и к футболу в целом, но с более понятным инвестиционным потенциалом, – поделился мнением Иван Рындин, управляющий партнер компании Sportsoft, разработчика цифровых решений в спортивной индустрии. – Есть ощущение, что фан-токены – промежуточное решение, эксперимент с форматами взаимоотношений, попытка найти применимость для новых технологий и, если получится, заработать. Насколько экологичными в итоге для клубов будут эти деньги – все еще большой вопрос».

По данным The Athletic, АПЛ уже подписала контракт с NFT-платформой ConsenSys из Бруклина. Но ей достанется не все, видеосегмент NFT лига может отдать создателю сверхпопулярной коллекции NBA Top Shot – канадской компании Dapper Labs.

Интересно, что главным фаворитом на эксклюзивный контракт с АПЛ считался французский стартап Sorare, который уже работает с Ла Лигой. Компания с оценкой в 4,3 млрд долларов специализируется на уникальных карточках футболистов (те самые NFT Роналду и Холанда – их продукт). Но, похоже, смутил один нюанс – с октября прошлого года деятельность Sorare проверяет британская комиссия по азартным играм. Возникли подозрения, что их «альтернативный» фэнтези-футбол тянет на организацию азартных игр без соответствующей лицензии. Sorare все еще надеется на продолжение переговоров с АПЛ.

Опасения АПЛ из-за крипторынка понятны. Чтобы их снять, нужны четкие правила и время

Руководитель криптостартапа RealFevr Фред Антуньеш считает, что беспокойство из-за новых цифровых рынков «абсолютно нормально, это неотъемлемая часть работы с «подрывными» технологиями». Поиск новых источников доходов логичен – клубы и лиги ищут способы быстрого восстановления в постковидную эпоху.

Похоже, сложность взаимодействия английских клубов с криптопартнерами оказались проблемой роста. Никто не мешает им ответственнее относиться к информированию болельщиков о «рисках инвестирования в криптовалюты» (привет, «Арсенал») и тщательнее проверять партнеров (привет, «Ман Сити»), а АПЛ – разработать понятные рамки для таких взаимодействий. Платформы вроде не скрывают условия от потребителя – от привязки к криптовалюте до колебания цен в зависимости от рынка.

Сама по себе подобная монетизация взаимодействия клуба со своими фанами – вопрос дискуссионный, а для Англии, наверное, даже философский. Но это точно можно обсудить с болельщиками до официального запуска фан-токенов – даже платформы предлагают функцию предварительного спроса предложений.

Кажется, если фанат просто хочет стать поближе к клубу, то опция подзаработать на токенах ему изначально малоинтересна, что уже сокращает риски. А криптоинвесторы очень вряд ли заходят на такой рынок проголосовать за дизайн клубного автобуса или экипировки.

Но вероятные спекуляции все равно выглядят тревожным сигналом для молодого рынка фан-токенов – если трейдеры вытеснят трушных болельщиков, то токен будет не такой уж и фан. Об этом стоит задуматься, если, конечно, лиги и клубы как-то беспокоит такой риск.

И в финале главное: в конечном счете именно фанаты (их интерес или отсутствие его) решат, нужно ли им такое взаимодействие с клубами.

Фото: socios.com; sorare.com; thefsa.org.uk; twitter.com/alex_dreyfus; REUTERS/Ian Walton, Tony Obrien; Gettyimages.ru/Michael Regan