«Вот что такое выпрыгнуть из штанов». Туктамышева разделась в прыжке – задумка или случайность?
Елизавета Туктамышева катает самый горячий номер в шоу Этери Тутберидзе.
Настолько горячий, что во время прыжка с нее слетают штаны. Что-о-о?
Туктамышева присоединилась к ледовому шоу «Чемпионы на льду» и весь апрель зажигает рядом с учениками Тутберидзе. Позади выступления в Сибири, на Дальнем Востоке, в Москве и Петербурге.
Для масштабного тура Елизавета подготовила новый номер. Выбрала сразу несколько песен Рианны – Bitch Better Have My Money, Rude Boy и Umbrella.
«Очень люблю ее и горячие танцы на льду», – призналась Туктамышева.
Лиза повторяет движения, которые Рианна показывала в клипах и на концертах. Но главное вдохновение – это, конечно, красный комбинезон певицы с выступления на Супербоуле в 2023-м.
У Туктамышевой этот наряд составной – и не просто так. В середине номера она снимает сначала куртку, затем штаны – и остается в черном комбинезоне с короткими кожаными шортами. Это отсылка к образу из клипа.
На части с Umbrella появляется и зонтик.
По задумке Лиза снимает красную куртку после вращения – спокойно стоя на льду. А затем резким движением стягивает штаны.
Но на шоу во Владивостоке получилось эффектнее (и, вероятно, куда опаснее): брюки слетели во время прыжка еще в первой части программы.
Туктамышева устояла на ногах и рассмеялась, отбросив брюки.
«Легким движением руки брюки превращаются… в элегантные шорты! Теперь вы поняли, что значит фраза «выпрыгнуть из штанов», – прокомментировала она непреднамеренный трюк в соцсетях.
Лиза обыграла казус так, что заметили не все. Например, Татьяна Тарасова восприняла переодевание в прыжке буднично:
«Тут обычная трансформация костюма. Хорошо, что неожиданно сорвала штаны, внизу же у нее были шорты. Мне понравилось, но это не классно и не оригинально. Просто трансформация костюма, так делают многие».
Может, оставить такой способ смены костюма?
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Но отыграла она ситуацию блестяще.
Молодцом!