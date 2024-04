«Вот что такое выпрыгнуть из штанов». Туктамышева разделась в прыжке – задумка или случайность?

Елизавета Туктамышева катает самый горячий номер в шоу Этери Тутберидзе.

Настолько горячий, что во время прыжка с нее слетают штаны. Что-о-о?

Туктамышева присоединилась к ледовому шоу «Чемпионы на льду» и весь апрель зажигает рядом с учениками Тутберидзе. Позади выступления в Сибири, на Дальнем Востоке, в Москве и Петербурге.

Для масштабного тура Елизавета подготовила новый номер. Выбрала сразу несколько песен Рианны – Bitch Better Have My Money, Rude Boy и Umbrella.

«Очень люблю ее и горячие танцы на льду», – призналась Туктамышева.

Лиза повторяет движения, которые Рианна показывала в клипах и на концертах. Но главное вдохновение – это, конечно, красный комбинезон певицы с выступления на Супербоуле в 2023-м.

У Туктамышевой этот наряд составной – и не просто так. В середине номера она снимает сначала куртку, затем штаны – и остается в черном комбинезоне с короткими кожаными шортами. Это отсылка к образу из клипа.

На части с Umbrella появляется и зонтик.

По задумке Лиза снимает красную куртку после вращения – спокойно стоя на льду. А затем резким движением стягивает штаны.

Но на шоу во Владивостоке получилось эффектнее (и, вероятно, куда опаснее): брюки слетели во время прыжка еще в первой части программы.

Туктамышева устояла на ногах и рассмеялась, отбросив брюки.

«Легким движением руки брюки превращаются… в элегантные шорты! Теперь вы поняли, что значит фраза «выпрыгнуть из штанов», – прокомментировала она непреднамеренный трюк в соцсетях.

Лиза обыграла казус так, что заметили не все. Например, Татьяна Тарасова восприняла переодевание в прыжке буднично:

«Тут обычная трансформация костюма. Хорошо, что неожиданно сорвала штаны, внизу же у нее были шорты. Мне понравилось, но это не классно и не оригинально. Просто трансформация костюма, так делают многие».

Может, оставить такой способ смены костюма?

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press