Последний шанс Луны Хендрикс на Евро? Она лучшая без наших, но дрожит под давлением
Луна Хендрикс в очередной раз идет за золотом чемпионата Европы по фигурному катанию. Предыдущие попытки принесли одну медаль – серебро.
Возьмет ли бельгийка долгожданный трофей или опять упустит?
Хендрикс всегда высоко, но не справляется с давлением и надеждами
24-летняя Луна второй сезон несет на себе звание флагмана европейской фигурки. Казалось, она больше всех выиграла из-за отстранения россиянок. Ведь ей удавалось показать себя еще при наших, а в их отсутствие бельгийка резко продвинулась наверх.
Главный успех Хендрикс при россиянках – бронза Гран-при Италии в олимпийском сезоне. Тогда она обошла японок Сатоко Мияхару и Маи Михару, а уступила лишь Анне Щербаковой и Майе Хромых. После короткой Луна даже лидировала, но в сражении ее стабильности и четверных от россиянок победил сложный контент.
Впрочем, стабильность – не самая сильная сторона Луны. И, несмотря на падения, ошибки и сбои, она всегда оказывалась рядом с наградами даже в жесткой конкуренции.
На ЧМ-2021 упала в короткой, но наверстала идеальной произвольной, итог – 5-е место. На Евро-2022 уступила лишь Камиле Валиевой в первый день, а потом дважды упала в произвольной – и все равно оказалась 4-й. На Олимпиаде в Пекине обошлось без падений, хотя недочетов хватало – но Луна вошла в топ-10 (8-е место).
После Игр Хендрикс взяла серебро чемпионата мира (уже без наших) и возглавила европейское фигурное катание.
Вот только с чемпионатами Европы у нее не лучшая история отношений: хоть Луна ни разу не выпадала из десятки (7, 5, 4 и 2 места), складывалось ощущение, что именно на этом турнире она не до конца реализовывает себя.
Главный и самый яркий пример – прошлогодний турнир. Туда Хендрикс ехала безоговорочным фаворитом. Перед выступлением в Эспоо были уже и серебро ЧМ, и первая победа на этапах Гран-при. В декабре она неидеально провела финал – осталась лишь с бронзой. А затем посыпалась и на чемпионате Европы.
Второй раз в сезоне Хендрикс не перешла отметку в 200 баллов (первый – в финале ГП) и вообще показала худший результат за три года. И это действительно упущенный шанс, ведь и чемпионка Европы Анастасия Губанова получила лишь 199,91 балла, так что среднее выступление Луны почти гарантировало золото.
Кто лучшая фигуристка мира прямо сейчас?
Вместо того, чтобы использовать такой шанс, Хендрикс сначала сорвала каскад в короткой – и обещала поплакать в отеле: «Я очень разочарована, это не тот уровень, на котором я могу кататься. Я, наверное, поплачу сейчас в отеле, выпущу все эмоции – и начну заново».
А потом не справилась и с произвольной: два падения, недокруты и потерянный каскад. Даже с таким набором Луна оказалась всего в 6 баллах от золота.
«Я не знаю, в чем причина. Я нормально себя чувствую, на тренировках все получается, все тренировки здесь были удачные. Проблема в голове. Видимо, я не готова ментально. Это большой спорт – и это сложно».
На чемпионате мира, взяв бронзу Луна признала, что сломалась под прессингом: «Сезон получился довольно сложным, я чувствовала давление, все говорили мне, что я одна из фаворитов, и это сильно мешало».
Этот чемпионат Европы – последний шанс?
Тогда же Хендрикс отметила, что к концу сезона многое поменялось – она снова получала удовольствие от катания, а работа с психологом приносила плоды. Значит, осенью она должна справиться с очередными надеждами, которые возлагали на нее.
Мало что поменялось за это время: россиянки не вернулись, Луна все так же в лидерах, ее вторая оценка росла, но больших титулов так и не было.
С чем же Хендрикс подходит к чемпионату Европы в Каунасе?
➕ В течение сезона она не выпадала из топ-3: победа на Гран-при США, третье место на этапе в Китае и серебро финала.
➕ У нее вторые компоненты в мире. В среднем Хендрикс получала за две программы 106,01 балла во второй оценке. Это всего на балл меньше, чем у двукратной чемпионки мира Каори Сакамото, которая в этом сезоне непобедима.
Ближайшая представительница Европы – Анастасия Губанова – 20-я в мире по этому показателю (91,00). Пропасть.
➕ Лучшее выступление в сезоне (на Гран-при США) принесло личный рекорд – 221,38 балла. Несмотря на ошибки на следующих турнирах, меньше 200 Хендрикс не набирала. А средняя сумма в сезоне – 208,71.
Ближе всего из соперниц на Евро – соотечественница Нина Пинзарроне – 185,95 балла в среднем, рядом и Губанова – 184,30. При этом обе не набирали больше 200, а Губанова не добиралась даже до 190.
Наша чемпионка Европы проваливает сезон и злится на судей – что с ней происходит?
➖ Луна все еще срывает программы. После уверенного старта в США последовали привычные проблемы: на Гран-при Китая сделала бабочку в короткой, а потом ошиблась на всех каскадах в произвольной.
В финале тоже не было идеальных прокатов: недочеты на прыжках и слабая произвольная оставили бельгийку с серебром, хотя она предпочла бы бронзу с чистыми прокатами.
➖ Если вторая оценка – показатель любви судей и радость для Хендрикс, то техника – скорее слабая сторона. По средней базовой стоимости двух программ Луна не входит даже в топ-20 мировой фигурки (88,22). Хотя для Евро это не так страшно – лучше ситуация только у Пинзарроне (91,47).
А вот баллы за технику с учетом надбавок GOE в среднем составляют 102,7 – это 8-й показатель в мире и лучший в Европе.
➖ Не очень значимый, но все же занятный факт: Хендрикс потеряла статус чемпионки Бельгии. Она пропускала национальный турнир, его с легкостью выиграла Пинзарроне. Так что именно Нина едет в Литву в статусе чемпионки.
***
Чемпионат Европы снова пройдет без российских фигуристок, и снова главный фаворит – Луна Хендрикс. Будет ли у нее еще один такой шанс – сказать невозможно, но пример с той же Пинзарроне показывает: новое поколение уже давит.
Поэтому правильнее было бы хвататься за возможность, но покажет ли Луна чистые прокаты в нужный момент?
Узнаем уже на этой неделе.
Спор про эротичные наряды Луны Хендрикс – надоела или пусть продолжает?
Чемпионат Европы по фигурному катанию-2024
Каунас, Литва
11 января, четверг
Женщины, короткая программа
14:15
13 января, суббота
Женщины, произвольная программа
14:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции – на платформе Okko.
Фото: Raniero Corbelletti/AFLO, Xu Yanan, www.imago-images.de/Global Look Press
Да походу финка с прошлогоднего ЧЕ...