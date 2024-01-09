Последний шанс Луны Хендрикс на Евро? Она лучшая без наших, но дрожит под давлением

Луна Хендрикс в очередной раз идет за золотом чемпионата Европы по фигурному катанию. Предыдущие попытки принесли одну медаль – серебро.

Возьмет ли бельгийка долгожданный трофей или опять упустит?

Хендрикс всегда высоко, но не справляется с давлением и надеждами

24-летняя Луна второй сезон несет на себе звание флагмана европейской фигурки. Казалось, она больше всех выиграла из-за отстранения россиянок. Ведь ей удавалось показать себя еще при наших, а в их отсутствие бельгийка резко продвинулась наверх.

Главный успех Хендрикс при россиянках – бронза Гран-при Италии в олимпийском сезоне. Тогда она обошла японок Сатоко Мияхару и Маи Михару, а уступила лишь Анне Щербаковой и Майе Хромых. После короткой Луна даже лидировала, но в сражении ее стабильности и четверных от россиянок победил сложный контент.

Впрочем, стабильность – не самая сильная сторона Луны. И, несмотря на падения, ошибки и сбои, она всегда оказывалась рядом с наградами даже в жесткой конкуренции.

На ЧМ-2021 упала в короткой, но наверстала идеальной произвольной, итог – 5-е место. На Евро-2022 уступила лишь Камиле Валиевой в первый день, а потом дважды упала в произвольной – и все равно оказалась 4-й. На Олимпиаде в Пекине обошлось без падений, хотя недочетов хватало – но Луна вошла в топ-10 (8-е место).

После Игр Хендрикс взяла серебро чемпионата мира (уже без наших) и возглавила европейское фигурное катание.

Вот только с чемпионатами Европы у нее не лучшая история отношений: хоть Луна ни разу не выпадала из десятки (7, 5, 4 и 2 места), складывалось ощущение, что именно на этом турнире она не до конца реализовывает себя.

Главный и самый яркий пример – прошлогодний турнир. Туда Хендрикс ехала безоговорочным фаворитом. Перед выступлением в Эспоо были уже и серебро ЧМ, и первая победа на этапах Гран-при. В декабре она неидеально провела финал – осталась лишь с бронзой. А затем посыпалась и на чемпионате Европы.

Второй раз в сезоне Хендрикс не перешла отметку в 200 баллов (первый – в финале ГП) и вообще показала худший результат за три года. И это действительно упущенный шанс, ведь и чемпионка Европы Анастасия Губанова получила лишь 199,91 балла, так что среднее выступление Луны почти гарантировало золото.

Вместо того, чтобы использовать такой шанс, Хендрикс сначала сорвала каскад в короткой – и обещала поплакать в отеле: «Я очень разочарована, это не тот уровень, на котором я могу кататься. Я, наверное, поплачу сейчас в отеле, выпущу все эмоции – и начну заново».

А потом не справилась и с произвольной: два падения, недокруты и потерянный каскад. Даже с таким набором Луна оказалась всего в 6 баллах от золота.

«Я не знаю, в чем причина. Я нормально себя чувствую, на тренировках все получается, все тренировки здесь были удачные. Проблема в голове. Видимо, я не готова ментально. Это большой спорт – и это сложно».

На чемпионате мира, взяв бронзу Луна признала, что сломалась под прессингом: «Сезон получился довольно сложным, я чувствовала давление, все говорили мне, что я одна из фаворитов, и это сильно мешало».

Этот чемпионат Европы – последний шанс?

Тогда же Хендрикс отметила, что к концу сезона многое поменялось – она снова получала удовольствие от катания, а работа с психологом приносила плоды. Значит, осенью она должна справиться с очередными надеждами, которые возлагали на нее.

Мало что поменялось за это время: россиянки не вернулись, Луна все так же в лидерах, ее вторая оценка росла, но больших титулов так и не было.

С чем же Хендрикс подходит к чемпионату Европы в Каунасе?

➕ В течение сезона она не выпадала из топ-3: победа на Гран-при США, третье место на этапе в Китае и серебро финала.

➕ У нее вторые компоненты в мире. В среднем Хендрикс получала за две программы 106,01 балла во второй оценке. Это всего на балл меньше, чем у двукратной чемпионки мира Каори Сакамото, которая в этом сезоне непобедима.

Ближайшая представительница Европы – Анастасия Губанова – 20-я в мире по этому показателю (91,00). Пропасть.

➕ Лучшее выступление в сезоне (на Гран-при США) принесло личный рекорд – 221,38 балла. Несмотря на ошибки на следующих турнирах, меньше 200 Хендрикс не набирала. А средняя сумма в сезоне – 208,71.

Ближе всего из соперниц на Евро – соотечественница Нина Пинзарроне – 185,95 балла в среднем, рядом и Губанова – 184,30. При этом обе не набирали больше 200, а Губанова не добиралась даже до 190.

➖ Луна все еще срывает программы. После уверенного старта в США последовали привычные проблемы: на Гран-при Китая сделала бабочку в короткой, а потом ошиблась на всех каскадах в произвольной.

В финале тоже не было идеальных прокатов: недочеты на прыжках и слабая произвольная оставили бельгийку с серебром, хотя она предпочла бы бронзу с чистыми прокатами.

➖ Если вторая оценка – показатель любви судей и радость для Хендрикс, то техника – скорее слабая сторона. По средней базовой стоимости двух программ Луна не входит даже в топ-20 мировой фигурки (88,22). Хотя для Евро это не так страшно – лучше ситуация только у Пинзарроне (91,47).

А вот баллы за технику с учетом надбавок GOE в среднем составляют 102,7 – это 8-й показатель в мире и лучший в Европе.

➖ Не очень значимый, но все же занятный факт: Хендрикс потеряла статус чемпионки Бельгии. Она пропускала национальный турнир, его с легкостью выиграла Пинзарроне. Так что именно Нина едет в Литву в статусе чемпионки.

***

Чемпионат Европы снова пройдет без российских фигуристок, и снова главный фаворит – Луна Хендрикс. Будет ли у нее еще один такой шанс – сказать невозможно, но пример с той же Пинзарроне показывает: новое поколение уже давит.

Поэтому правильнее было бы хвататься за возможность, но покажет ли Луна чистые прокаты в нужный момент?

Узнаем уже на этой неделе.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2024

Каунас, Литва

11 января, четверг

Женщины, короткая программа

14:15

13 января, суббота

Женщины, произвольная программа

14:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции – на платформе Okko.

Фото: Raniero Corbelletti/AFLO, Xu Yanan, www.imago-images.de/Global Look Press