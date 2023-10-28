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Фигуристка Тутберидзе вернулась спустя полтора года – падение отбросило далеко. А где сама Этери?

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Майя Хромых вернулась после продолжительной борьбы с травмами.

Но первое выступление за долгое время (на Гран-при в Красноярске) получилось грустным: падение, 8-е место после короткой и отсутствие Этери Тутберидзе у бортика.

1. Хромых выходила во взрослое катание одновременно с Камилой Валиевой. Но после уверенных прокатов на «Челленджерах», квадов, подиумов Гран-при и статуса джокера в команде Этери все пошло на спад.

На предолимпийском чемпионате России осталась 8-й (при дисквалификации Валиевой – 7-й), а потом выступила на Кубке Первого канала в марте 2022-го. И все. До сих пор это был последний соревновательный прокат Хромых.

«Говорила маме: не пойду к Тутберидзе, боюсь. Но эта группа меня раскрыла». Майя Хромых сенсационно прервала доминирование Щербаковой

2. В прошлом сезоне Майя попала в резерв сборной России, но так и не вышла на старт. В сентябре-2022 на тренировке порезала сухожилия пальцев руки – ее госпитализировали. Хромых обещали быстрое восстановление, через пару недель она даже приступила к тренировкам на льду, но потом одно за другим пошли снятия с соревнований.

В итоге она пропустила серию Гран-при России, чемпионат страны и все остальные турниры. Лишь в конце сезона Этери Тутберидзе рассказала о последствиях повреждения:

«Восстановили форму, четверной, а затем ужасная травма руки. С начальной позы короткой программы сделала один толчок, споткнулась, поймала зубец левой рукой, промахнулась мимо льда, и зубец уперся в руку.

Это кончилось очень плохо, была большая потеря крови, судороги. Ее увезла скорая, потом была операция. Мы очень долго возвращались после всего этого – долго снимали гипс, долго разрабатывали руку, Майя не могла поднять ее даже на 45 градусов от бедра. За это время, к сожалению, вес пошел вверх. Но она вышла, начала кататься».

В марте Хромых тренировалась без прыжков и в корсете – из-за нагрузок начались проблемы со спиной.

«Так складывается, что Майе испытание за испытанием посылается», – переживала Этери.

3. К новому сезону Хромых восстановилась – поставила программы и выступила на контрольных прокатах.

«Неделю назад мне было очень страшно, я сказала себе, что много работала и готова к этому. Моя цель на сезон – доехать до соревнований, ха-ха», – шутила она.

Хотя с этим снова возникли проблемы: Майю заявили на первый этап в Уфе, а накануне старта она снялась по медицинским показаниям. К третьей неделе серии Хромых все-таки успела – и впервые с марта-2022 выступила на соревнованиях.

4. Прокат получился неудачным: падение на тройном лутце оставило Майю без каскада. И выглядело очень болезненным.

Дорожка второго уровня и финальное вращение третьего тоже повлияли на оценку. Не спасли даже вторые компоненты дня (33,91 против 34,31 у Анны Фроловой). Майя – только 8-я, хотя отставание не выглядит катастрофическим – 8,85 балла от первого места.

В первый взрослый сезон Хромых могла бы отыграть разрыв четверными – она приземляла на турнирах тулуп и сальхов. Но теперь такого оружия у нее нет – после перерыва квады еще не восстановлены.

«Облегчили контент в произвольной, чтобы мне было немного полегче психологически».

5. Уже который этап Гран-при России в кисс-энд-край нет Тутберидзе, да и Даниил Глейхенгауз не показывается перед камерами – за всех отдувается Сергей Дудаков.

Возможно, Хромых было бы психологически легче не только с простым контентом, но и со всеми любимыми тренерами рядом.

И если на прошлой неделе отсутствие Этери объяснялось занятостью на Гран-при США, где выступал ее ученик Ника Эгадзе, то где она сейчас? Возможно, готовится к мастер-классам в Астане – там ждут уроки 31 октября и 5 ноября.

Так что штурм российского Гран-при откладывается: Майя пока не может, а Этери... не хочет?

А где Тутберидзе? Ее видели на турнирах в США и Европе, а в России – пока нет

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

3-й этап

«Красноярье»

Красноярск

Короткая программа

1. Мария Агаева – 70,91

2. Анна Фролова – 70,75

3. Елизавета Куликова – 68,18

4. Вероника Яметова – 66,97

5. Софья Важнова – 64,34

6. Елизавета Анисимова – 64,28

7. Арина Кшецкая – 62,69

8. Майя Хромых – 62,06

В тексте использованы цитаты из интервью Первого канала, ТАСС и Sport24.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

39 комментариев

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Владислава Крюкова
Ответ Александр Шульгин
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Что у неё развалилось? Её девочки в призах на всех этапах были. Два предыдущих этапа выиграла её девочка. В юниорах 1 и 2 место на этапах её. О чем вы? Тутберидзе обязана публиковать свой график что-ли? Что за бредовые мысли. Она и раньше не всегда ездила со своими учениками по этапам.
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Александр Шульгин
Ответ Revery
Просто поразительно, насколько нефартовое поколение ВУХ. Одна травмировалась и завершила, вторая полтора года не вылезает из травм (а если этот сезон не попрёт, то я боюсь, что и Майя закончит), у третьей допинговый скандал, потенциальная потеря титулов и карьера под вопросом. И тотальный бан для всего рос фк. Девчонки из ТЩК хоть немного золотые времена зацепить успели, пособирали сливочки, а тут...
ТЩК тоже не повезло, повезло Медведевой и Загитовой они могли полностью пользоваться своей популярность и возможностью выступать во всем мире
+18
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Владислава Крюкова
Какая глупая статья🤨 Зачем писать о Хромых, которая заняла 8 место, и о Тутберидзе , которой даже нет на этапе? Почему не написать о девочках, которые заняли 1,2,3 место?
+22
-12
+10
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Revery
Просто поразительно, насколько нефартовое поколение ВУХ.
Одна травмировалась и завершила, вторая полтора года не вылезает из травм (а если этот сезон не попрёт, то я боюсь, что и Майя закончит), у третьей допинговый скандал, потенциальная потеря титулов и карьера под вопросом. И тотальный бан для всего рос фк.
Девчонки из ТЩК хоть немного золотые времена зацепить успели, пособирали сливочки, а тут...
+16
-6
+10
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oldparakhod
Кто то включил вентилятор...
+10
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Владислава Крюкова
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Зачем она вам там? Где Плющенко на этапе? Рукавицина почему не было на прошлом? Москвина где на этом?
+11
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Владислава Крюкова
Ответ Anna Morgan
На вопрос мой ответите?
У нее миллион причин может быть , для того чтобы отсутствовать на этапах. Как я вам отвечу, почему её нет? Претензия ваша в чем сейчас? Вам график работы тренера не опубликовали? Не отчитались перед вами? Отсутствие какого-то из тренеров не является чем -то не обычным, как мы видим на примерах других ТШ, но претензии предъявляют только одному.
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EmperorNazer
Ответ Revery
Просто поразительно, насколько нефартовое поколение ВУХ. Одна травмировалась и завершила, вторая полтора года не вылезает из травм (а если этот сезон не попрёт, то я боюсь, что и Майя закончит), у третьей допинговый скандал, потенциальная потеря титулов и карьера под вопросом. И тотальный бан для всего рос фк. Девчонки из ТЩК хоть немного золотые времена зацепить успели, пособирали сливочки, а тут...
Ну а какие сливочки могли пособирать Майя с Дашей? Они бы никогда не стали звездами калибра ТЩК хотя бы потому, что главные старты им не светили в любом случае. Ну и уровень у них был не тот, при всем уважении. А допинговый скандал Камилы называть "невезением" некорректно. Это не каприз фортуны, а серьезный проступок, ответственность за который лежит на самой Валиевой и ее окружении.
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Delirium
Ответ Anna Morgan
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Не вполне понятно, почему Тутберидзе должна там быть? ТШТ- триумвират, все трое тренируют. Это уже не говоря о том, что оголтелым все не так. Поедет на этап- "как она могла оставить Камилу и Соню?!!", не поедет на этап: "Как она могла не поддержать Аделию и Майю"...
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Сладкий пончик
Ответ Блинчик
Очень показательно, что Глейх с этим неликвидом не приехал. Глейх только там, где блат и бабосы. А Хромых для ТШТ - массовка.
Да, БК очень похожи на неликвид 😅. Самый неликвид прям.
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Адриана
Ответ oldparakhod
Кто то включил вентилятор...
Кто то его и не выключал.
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Храбрая виолончелистка
А кто-то всё продолжает посылать свои запросы во вселенную и озвучивать свои тайные желания с фигой в кармане. А Майе пожелаю отобраться на ЧР вопреки таким "жалельщикам" сердобольным и мнимым сочувствующим.
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Адриана
Ответ Владислава Крюкова
Какая глупая статья🤨 Зачем писать о Хромых, которая заняла 8 место, и о Тутберидзе , которой даже нет на этапе? Почему не написать о девочках, которые заняли 1,2,3 место?
Вот! И это самое интересное, на главной полдня висел Пётр, который не первый, и не второй ,а сейчас Майя и Тутберидзе, её нет, но в сердцах и умах ( если таковые имеются) она постоянно.
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Сладкий пончик
Тока подумалось какой спокойный, хороший этап. Захожу, а тут на главной... Мда. Не оскудеет рука пишущего.
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22somebody22
Если бы она тренилась не в ТШТ,кто-то стал бы уделять ей столько внимания?Может/не может/пока не может...Да кто она вообще такая,чтобы посвящать ей посты?
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FanofKamilaValieva
Все скучают по Тутберидзе - видимо, все влюблены в эту прекрасную даму - да?
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Peter Varfolomeyev
С одной стороны, категорически осуждаю включение Майи в сборную при наличии более достойных кандидатур, но при этом не могу не отметить, какая она молодец. Несмотря на все проблемы, борется, не заканчивает. И радует, что штаб при всех этих проблемах не выкинул ее восвояси в своей привычной манере, значит наверно потенциал для роста есть. Очень хочется пожелать ей удачи! Радует присутствие Дудакова в качестве группы поддержки. Из всего ТШТ он кажется самым человечным и адекватным, ему давно уже пора открывать свою школу, а вот Этери и Глейх крайне мне не приятны, за километр видно, какие мерзкие и бессовестные карьеристы они оба, спортсмены для них всегда были и будут расходным материалом.
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Peter Varfolomeyev
Ответ EmperorNazer
Ну а какие сливочки могли пособирать Майя с Дашей? Они бы никогда не стали звездами калибра ТЩК хотя бы потому, что главные старты им не светили в любом случае. Ну и уровень у них был не тот, при всем уважении. А допинговый скандал Камилы называть "невезением" некорректно. Это не каприз фортуны, а серьезный проступок, ответственность за который лежит на самой Валиевой и ее окружении.
Всегда это поражает)) они переживают не из-за того, что принимала препарат, а из-за того, что попалась
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Милиана
Майя,удачи,здоровья,верим,что всё получится!
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Voronok
Могли бы и проверить, где Этери, прежде чем писать, вроде это несложная работа для журналиста, но вам главное набросить
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Amneris
Ответ EmperorNazer
Ну а какие сливочки могли пособирать Майя с Дашей? Они бы никогда не стали звездами калибра ТЩК хотя бы потому, что главные старты им не светили в любом случае. Ну и уровень у них был не тот, при всем уважении. А допинговый скандал Камилы называть "невезением" некорректно. Это не каприз фортуны, а серьезный проступок, ответственность за который лежит на самой Валиевой и ее окружении.
Естественно, они не были конкурентками ни Саши, ни Ане. Если б прыгали 5 квадов или чисто выкатывали программы со старшими квадами - другой разговор, но по факту они просто были запасными игроками.
Единственная, кто реально составлял конкуренцию двум старшим - Камила. Но с учётом допинга тоже непонятно.
Усачёва так и вовсе умудрилась порваться без ультра-си даже. То есть и в период Медведевой/Загитовой была бы героем одного взрослого сезона.
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Блинчик
Ответ Сладкий пончик
Да, БК очень похожи на неликвид 😅. Самый неликвид прям.
Глейх был с БК? Я не смотрел, не знаю. Ну, так БК - их первая пара, с ними грех не посидеть в КиКе. А для Хромых роза Глейха не цвела.
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FlowerF
Ответ Блинчик
Глейх был с БК? Я не смотрел, не знаю. Ну, так БК - их первая пара, с ними грех не посидеть в КиКе. А для Хромых роза Глейха не цвела.
Вы же сами написали: "Глейх с этим неликвидом не приехал".
Раз он и с БК не приехал = они тоже неликвид?
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Железная Леди
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Ответ Владислава Крюкова
Какая глупая статья🤨 Зачем писать о Хромых, которая заняла 8 место, и о Тутберидзе , которой даже нет на этапе? Почему не написать о девочках, которые заняли 1,2,3 место?
о девочках напишут после ПП. Интервью у них уже взяли.
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Delirium
Ответ Anna Morgan
Ну, раз ее нет на российский соревнованиях , а на иностранных есть с грузинским спортсменом, то она не должна вообще работать в России.
Забавное мнение. Этери тренирует спортсменов сборных России и Грузии. Все это согласовано с ФФКР. На чем базируется ваше мнение о том что Этери должна или не должна непонятно.
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