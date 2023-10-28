Фигуристка Тутберидзе вернулась спустя полтора года – падение отбросило далеко. А где сама Этери?

Майя Хромых вернулась после продолжительной борьбы с травмами.

Но первое выступление за долгое время (на Гран-при в Красноярске) получилось грустным: падение, 8-е место после короткой и отсутствие Этери Тутберидзе у бортика.

1. Хромых выходила во взрослое катание одновременно с Камилой Валиевой. Но после уверенных прокатов на «Челленджерах», квадов, подиумов Гран-при и статуса джокера в команде Этери все пошло на спад.

На предолимпийском чемпионате России осталась 8-й (при дисквалификации Валиевой – 7-й), а потом выступила на Кубке Первого канала в марте 2022-го. И все. До сих пор это был последний соревновательный прокат Хромых.

2. В прошлом сезоне Майя попала в резерв сборной России, но так и не вышла на старт. В сентябре-2022 на тренировке порезала сухожилия пальцев руки – ее госпитализировали. Хромых обещали быстрое восстановление, через пару недель она даже приступила к тренировкам на льду, но потом одно за другим пошли снятия с соревнований.

В итоге она пропустила серию Гран-при России, чемпионат страны и все остальные турниры. Лишь в конце сезона Этери Тутберидзе рассказала о последствиях повреждения:

«Восстановили форму, четверной, а затем ужасная травма руки. С начальной позы короткой программы сделала один толчок, споткнулась, поймала зубец левой рукой, промахнулась мимо льда, и зубец уперся в руку.

Это кончилось очень плохо, была большая потеря крови, судороги. Ее увезла скорая, потом была операция. Мы очень долго возвращались после всего этого – долго снимали гипс, долго разрабатывали руку, Майя не могла поднять ее даже на 45 градусов от бедра. За это время, к сожалению, вес пошел вверх. Но она вышла, начала кататься».

В марте Хромых тренировалась без прыжков и в корсете – из-за нагрузок начались проблемы со спиной.

«Так складывается, что Майе испытание за испытанием посылается», – переживала Этери.

3. К новому сезону Хромых восстановилась – поставила программы и выступила на контрольных прокатах.

«Неделю назад мне было очень страшно, я сказала себе, что много работала и готова к этому. Моя цель на сезон – доехать до соревнований, ха-ха», – шутила она.

Хотя с этим снова возникли проблемы: Майю заявили на первый этап в Уфе, а накануне старта она снялась по медицинским показаниям. К третьей неделе серии Хромых все-таки успела – и впервые с марта-2022 выступила на соревнованиях.

4. Прокат получился неудачным: падение на тройном лутце оставило Майю без каскада. И выглядело очень болезненным.

Дорожка второго уровня и финальное вращение третьего тоже повлияли на оценку. Не спасли даже вторые компоненты дня (33,91 против 34,31 у Анны Фроловой). Майя – только 8-я, хотя отставание не выглядит катастрофическим – 8,85 балла от первого места.

В первый взрослый сезон Хромых могла бы отыграть разрыв четверными – она приземляла на турнирах тулуп и сальхов. Но теперь такого оружия у нее нет – после перерыва квады еще не восстановлены.

«Облегчили контент в произвольной, чтобы мне было немного полегче психологически».

5. Уже который этап Гран-при России в кисс-энд-край нет Тутберидзе, да и Даниил Глейхенгауз не показывается перед камерами – за всех отдувается Сергей Дудаков.

Возможно, Хромых было бы психологически легче не только с простым контентом, но и со всеми любимыми тренерами рядом.

И если на прошлой неделе отсутствие Этери объяснялось занятостью на Гран-при США, где выступал ее ученик Ника Эгадзе, то где она сейчас? Возможно, готовится к мастер-классам в Астане – там ждут уроки 31 октября и 5 ноября.

Так что штурм российского Гран-при откладывается: Майя пока не может, а Этери... не хочет?

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

3-й этап

«Красноярье»

Красноярск

Короткая программа

1. Мария Агаева – 70,91

2. Анна Фролова – 70,75

3. Елизавета Куликова – 68,18

4. Вероника Яметова – 66,97

5. Софья Важнова – 64,34

6. Елизавета Анисимова – 64,28

7. Арина Кшецкая – 62,69

8. Майя Хромых – 62,06

В тексте использованы цитаты из интервью Первого канала, ТАСС и Sport24.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев