Фигуристка Тутберидзе вернулась спустя полтора года – падение отбросило далеко. А где сама Этери?
Майя Хромых вернулась после продолжительной борьбы с травмами.
Но первое выступление за долгое время (на Гран-при в Красноярске) получилось грустным: падение, 8-е место после короткой и отсутствие Этери Тутберидзе у бортика.
1. Хромых выходила во взрослое катание одновременно с Камилой Валиевой. Но после уверенных прокатов на «Челленджерах», квадов, подиумов Гран-при и статуса джокера в команде Этери все пошло на спад.
На предолимпийском чемпионате России осталась 8-й (при дисквалификации Валиевой – 7-й), а потом выступила на Кубке Первого канала в марте 2022-го. И все. До сих пор это был последний соревновательный прокат Хромых.
«Говорила маме: не пойду к Тутберидзе, боюсь. Но эта группа меня раскрыла». Майя Хромых сенсационно прервала доминирование Щербаковой
2. В прошлом сезоне Майя попала в резерв сборной России, но так и не вышла на старт. В сентябре-2022 на тренировке порезала сухожилия пальцев руки – ее госпитализировали. Хромых обещали быстрое восстановление, через пару недель она даже приступила к тренировкам на льду, но потом одно за другим пошли снятия с соревнований.
В итоге она пропустила серию Гран-при России, чемпионат страны и все остальные турниры. Лишь в конце сезона Этери Тутберидзе рассказала о последствиях повреждения:
«Восстановили форму, четверной, а затем ужасная травма руки. С начальной позы короткой программы сделала один толчок, споткнулась, поймала зубец левой рукой, промахнулась мимо льда, и зубец уперся в руку.
Это кончилось очень плохо, была большая потеря крови, судороги. Ее увезла скорая, потом была операция. Мы очень долго возвращались после всего этого – долго снимали гипс, долго разрабатывали руку, Майя не могла поднять ее даже на 45 градусов от бедра. За это время, к сожалению, вес пошел вверх. Но она вышла, начала кататься».
В марте Хромых тренировалась без прыжков и в корсете – из-за нагрузок начались проблемы со спиной.
«Так складывается, что Майе испытание за испытанием посылается», – переживала Этери.
3. К новому сезону Хромых восстановилась – поставила программы и выступила на контрольных прокатах.
«Неделю назад мне было очень страшно, я сказала себе, что много работала и готова к этому. Моя цель на сезон – доехать до соревнований, ха-ха», – шутила она.
Хотя с этим снова возникли проблемы: Майю заявили на первый этап в Уфе, а накануне старта она снялась по медицинским показаниям. К третьей неделе серии Хромых все-таки успела – и впервые с марта-2022 выступила на соревнованиях.
4. Прокат получился неудачным: падение на тройном лутце оставило Майю без каскада. И выглядело очень болезненным.
Дорожка второго уровня и финальное вращение третьего тоже повлияли на оценку. Не спасли даже вторые компоненты дня (33,91 против 34,31 у Анны Фроловой). Майя – только 8-я, хотя отставание не выглядит катастрофическим – 8,85 балла от первого места.
В первый взрослый сезон Хромых могла бы отыграть разрыв четверными – она приземляла на турнирах тулуп и сальхов. Но теперь такого оружия у нее нет – после перерыва квады еще не восстановлены.
«Облегчили контент в произвольной, чтобы мне было немного полегче психологически».
5. Уже который этап Гран-при России в кисс-энд-край нет Тутберидзе, да и Даниил Глейхенгауз не показывается перед камерами – за всех отдувается Сергей Дудаков.
Возможно, Хромых было бы психологически легче не только с простым контентом, но и со всеми любимыми тренерами рядом.
И если на прошлой неделе отсутствие Этери объяснялось занятостью на Гран-при США, где выступал ее ученик Ника Эгадзе, то где она сейчас? Возможно, готовится к мастер-классам в Астане – там ждут уроки 31 октября и 5 ноября.
Так что штурм российского Гран-при откладывается: Майя пока не может, а Этери... не хочет?
А где Тутберидзе? Ее видели на турнирах в США и Европе, а в России – пока нет
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
3-й этап
«Красноярье»
Красноярск
Короткая программа
1. Мария Агаева – 70,91
2. Анна Фролова – 70,75
3. Елизавета Куликова – 68,18
4. Вероника Яметова – 66,97
5. Софья Важнова – 64,34
6. Елизавета Анисимова – 64,28
7. Арина Кшецкая – 62,69
8. Майя Хромых – 62,06
В тексте использованы цитаты из интервью Первого канала, ТАСС и Sport24.
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Одна травмировалась и завершила, вторая полтора года не вылезает из травм (а если этот сезон не попрёт, то я боюсь, что и Майя закончит), у третьей допинговый скандал, потенциальная потеря титулов и карьера под вопросом. И тотальный бан для всего рос фк.
Девчонки из ТЩК хоть немного золотые времена зацепить успели, пособирали сливочки, а тут...
Единственная, кто реально составлял конкуренцию двум старшим - Камила. Но с учётом допинга тоже непонятно.
Усачёва так и вовсе умудрилась порваться без ультра-си даже. То есть и в период Медведевой/Загитовой была бы героем одного взрослого сезона.
Раз он и с БК не приехал = они тоже неликвид?