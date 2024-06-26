🤯 «Кристал Пэлас» установил ошеломительный ценник на Эберечи Эзе. Клуб надеется отпугнуть потенциальных клиентов

«Кристал Пэлас» готовится к предложениям по Эберечи Эзе.

Ожидается, что полузащитника попытаются подписать «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».

По данным Guardian, «Пэлас» оценивает 25-летнего вингера более, чем в £60 млн .

Тем не менее, клуб надеется, что ни один клуб не сумеет удовлетворить их запросы, желая оставить игрока в команде. Эзе провел 31 матч в минувшем сезоне, забив 11 голов и сделав шесть результативных передач.

Английский клуб ожидает, что Майкл Олисе отправится в мюнхенскую «Баварию», что лишь усилит зависимость команды от Эзе.