⚖️ «116-е обвинение...». Менди подал в суд на «Манчестер Сити» - ему не платили зарплату во время расследования дела об изнасиловании 😨

Защитник «Лорьяна» Бенжамен Менди подал в суд на «Манчестер Сити» за невыплату зарплаты в период с сентября 2021-го по июнь 2023-го.

Французский футболист подал многомиллионный иск на бывший клуб, который прекратил выплачивать ему зарплату из-за расследования, связанного с обвинениями в изнасиловании.

В итоге все обвинения были сняты, но положенных денег Менди так и не получил.

Фанаты встали на сторону игрока.

💭 «Думаю, что будет справедливо, если «Сити» отправят в Чемпионшип. Они заслужили это».

💭 «Он невиновен. Почему они удерживают его зарплату?».

💭 «Они всегда уклоняются от наказания за мошенничество, а теперь наказывают невинного человека».

💭 «Они должны заплатить ему. Его оправдали».

💭 «116-е обвинение...».