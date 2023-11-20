⚖️ «116-е обвинение...». Менди подал в суд на «Манчестер Сити» - ему не платили зарплату во время расследования дела об изнасиловании 😨
Защитник «Лорьяна» Бенжамен Менди подал в суд на «Манчестер Сити» за невыплату зарплаты в период с сентября 2021-го по июнь 2023-го.
Французский футболист подал многомиллионный иск на бывший клуб, который прекратил выплачивать ему зарплату из-за расследования, связанного с обвинениями в изнасиловании.
В итоге все обвинения были сняты, но положенных денег Менди так и не получил.
Фанаты встали на сторону игрока.
💭 «Думаю, что будет справедливо, если «Сити» отправят в Чемпионшип. Они заслужили это».
💭 «Он невиновен. Почему они удерживают его зарплату?».
💭 «Они всегда уклоняются от наказания за мошенничество, а теперь наказывают невинного человека».
💭 «Они должны заплатить ему. Его оправдали».
💭 «116-е обвинение...».
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