Девушка, разумеется, болеет за «Арсенал».

Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) признала Сака лучшим молодым футболистом сезона-2022/23. В голосовании участвовали игроки АПЛ – на награду также претендовали Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Джейкоб Рэмзи («Астон Вилла»), Эван Фергюсон («Брайтон») и Мойсес Кайседо («Челси»).

Отметим, что Сака также попал в число шести номинантов на приз лучшему игроку прошедшего сезона.

В сезоне-2022/23 Сака забил 14 голов и отдал 11 ассистов в 38 матчах за «Арсенал» в АПЛ.

Девушку Сака зовут Толами Бенсон - ей 22 года, она на год старше Букайо.

Предполагается, что пара начала встречаться в конце 2020 года, но до недавнего времени держала свои отношения в секрете. Они не делятся совместными фотографиями и еще недавно даже не были подписаны друг на друга в социальных сетях.

Слухи об отношениях начались, когда в прошлом году Бенсон опубликовала фотографию с кем-то в маске.

Их роман позже был раскрыт фанатами в феврале, когда пара поделилась отдельными фотографиями на яхте в Дубае. А затем уже болельщики могли их заметить вместе на трибунах матча сборной Англии.

У англичанки более 35 тысяч подписчиков в инстаграме.