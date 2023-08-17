Хулиан может заканчивать.

Хулиан Альварес стал первым игроком в истории с треблом и победой на ЧМ в один сезон.

Форвард «Манчестер Сити» в в этом году стал победителем Лиги чемпионов. Его команда одолела «Интер» (1:0) в решающей игре. Ранее «горожане» выиграли АПЛ и Кубок Англии.

Также на ЧМ-2022 Альварес выиграл золото в составе сборной Аргентины.

Вот весь список трофеев Альвареса:

🏆 Кубок Либертадорес - 2018

🏆 Судамерикана

🏆 Кубок Аргентины

🏆 Суперкубок Аргентины

🏆 Кубок чемпионов

🏆 Кубок Америки

🏆 Финалиссима

🏆 Кубок мира

🏆 PАПЛ

🏆 Кубок FA Cup

🏆 Лига чемпионов

🏆 Суперкубок