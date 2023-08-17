Он выиграл все - нападающий «Сити» взял все трофеи к 23 годам
Хулиан может заканчивать.
Хулиан Альварес стал первым игроком в истории с треблом и победой на ЧМ в один сезон.
Форвард «Манчестер Сити» в в этом году стал победителем Лиги чемпионов. Его команда одолела «Интер» (1:0) в решающей игре. Ранее «горожане» выиграли АПЛ и Кубок Англии.
Также на ЧМ-2022 Альварес выиграл золото в составе сборной Аргентины.
Вот весь список трофеев Альвареса:
🏆 Кубок Либертадорес - 2018
🏆 Судамерикана
🏆 Кубок Аргентины
🏆 Суперкубок Аргентины
🏆 Кубок чемпионов
🏆 Кубок Америки
🏆 Финалиссима
🏆 Кубок мира
🏆 PАПЛ
🏆 Кубок FA Cup
🏆 Лига чемпионов
🏆 Суперкубок
3 комментария