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Он выиграл все - нападающий «Сити» взял все трофеи к 23 годам

Хулиан Альварес Хулиан Альварес
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Хулиан может заканчивать.

Хулиан Альварес стал первым игроком в истории с треблом и победой на ЧМ в один сезон.

Форвард «Манчестер Сити» в в этом году стал победителем Лиги чемпионов. Его команда одолела «Интер» (1:0) в решающей игре. Ранее «горожане» выиграли АПЛ и Кубок Англии.

Также на ЧМ-2022 Альварес выиграл золото в составе сборной Аргентины.

Вот весь список трофеев Альвареса:

🏆 Кубок Либертадорес - 2018

🏆 Судамерикана

🏆 Кубок Аргентины

🏆 Суперкубок Аргентины

🏆 Кубок чемпионов

🏆 Кубок Америки

🏆 Финалиссима

🏆 Кубок мира

🏆 PАПЛ

🏆 Кубок FA Cup

🏆 Лига чемпионов

🏆 Суперкубок

3 комментария

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Шурик Шурик
Великолепный игрок, но под киборгом Холандом он не раскроется на 100%. Нужно идти в команду, где он будет примой в нападении
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kokos07
Заслуживает место в основе, но Голланд слишком хорош
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kostyan89
Еще клубный чемпионат мира остался) Возьмет его и может точно уходить))
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