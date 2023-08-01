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«Было бы неплохо подписать его прежде, чем Гвардиола разрушит карьеру еще одного дриблера». Фанаты «Челси» хотят перехватить игрока у «Сити»

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Фабрицио Романо
Майкл Олисе Майкл Олисе
Футбол Футбол

По информации Фабрицио Романо, «Челси» и «Ман Сити» интересуются вингером «Кристал Пэлас» Майклом Олисе.

21-летний игрок имеет опыт занятий в академиях обеих команд, но судьба привела его в «Рединг», а показать себя в АПЛ ему удалось в «Кристал Пэлас».

Французский футболист считается крайне перспективным нападающим, но фанаты «Челси» видят в трансфере еще и имиджевый интерес.

💭 «Было бы неплохо завершить подписание Олисе, прежде чем Гвардиола разрушит карьеру еще одного дриблера. Чего только стоит Бернарду, Марез и Грилиш».

💭 «Очень интересная борьба намечается».

💭 «Этот парень не так уж хорош, чтобы подписывать его в команду, в которой числится больше 30 игроков. Пожалуйста, давайте использовать тех, кто у нас слишком есть».

💭 «Продайте Стерлинга и купите его».

💭 «Стерлинга можно назвать самым опытным игроком нынешнего «Челси», но, пожалуйста, продайте уже его. Он себя не оправдал».

💭 «Ну и зачем он нам, помимо унижения «Сити»?.

💭 «Было бы неплохо показать, что мы в состоянии конкурировать с «самыми жирными кошельками», но куда его девать?»

В прошлом сезоне Олисе провел 37 матчей в АПЛ, отметившись двумя голами и 11 результативными передачами.

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