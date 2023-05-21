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💙⚽️ Лучший броманс АПЛ. Перед матчем с «Челси» Грилиш придерживал место для Холанда на скамейке запасных, не пустил даже Эдерсона

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Футбол Футбол

Все мы иногда Джек.

Грилиш уморительно придерживал место на скамейке запасных для Эрлинга Холанда перед матчем с «Челси», оставив Эдерсона ни с чем.

Англичанин и норвежец очень сблизились за время, проведенное вместе в «Манчестер Сити», став отличным дуэтом как на поле, так и за его пределами. Однако во вчерашнем матче они остались в запасе, потому что титул АПЛ уже был в кармане у «горожан», а впереди у них еще два важнейших финала: Кубка Англии и Лиги чемпионов.

Перед началом матча, когда все футболисты рассаживались на скамейке запасных, Грилиш расположился рядом с Рорди и стал ждать Холанда. Сначала к соседнему месту подошел Эдерсон, но Джек развернул бразильца, и тот побрел в обратную сторону.

Норвежец шел следом за голкипером, и, как только Грилиш увидел друга, он похлопал по креслу, показывая, что оно свободно. Эрлинг проворно пробрался к вакантному месту и приземлился рядом с другом.

Напоминаю, что мы не можем использовать видео из-за ограничений авторских прав.

В соцсетях этот момент вызвал множество откликов:

💬 «Мне начинает нравиться эта дружба Джека и Эрлинга».

💬 «Бедный Эдерсон собирался пойти туда, но ему пришлось сесть в другом месте».

💬 «Они буквально лучшие друзья».

💬 «Настоящий броманс».

💬 «Он хотел сидеть вместе с лучшим другом, чтобы обсуждать всю фигню, лол. Это же я».

После окончания матча Грилиш в эфире SkySports рассказал о своей связи с Холандом:

«У нас прекрасные отношения. Мы много тренируемся вместе, живем в одном здании, я несколько раз помогал ему. Когда у вас такие отношения вне поля, на поле все становится намного проще».

Затем в интервью англичанина ворвался Холанд со словами: «Я чертовски люблю тебя, ты же это знаешь».

Эти двое нашли друг друга! 🥰

4 комментария

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Ya Tolik
Ответ Reright18
Комментарий удален модератором
Премного благодарен, видео все таки поинтереснее будет=)
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Ноно Гомес
Эрлинг наверно тоже любит курить и пить как Джек)))
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Reright18
Комментарий удален модератором
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stpn1503
Рорди) Походу Родри обкурился и стал немного Варди
0
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FEZ10
Ответ Reright18
Комментарий удален модератором
Правильно ,по… нам на авторские права
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