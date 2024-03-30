Главное достижение «Авангарда» – Академия для молодых игроков. Даже в омских школах хоккей – обязательный

«Авангард» – один из самых популярных спортивных клубов России. Год назад омичи заняли третье место среди самых посещаемых хоккейных команд Европы, а в середине этого сезона замкнули топ-6.

В 2021 году «Авангард» заявил, что в апреле обогнал все хоккейные клубы мира по вниманию пользователей в соцсетях – омичи сложили просмотры и реакции на разных платформах.

Оригинальный SMM не единственная причина, которая привлекает людей в «Авангарде». Омск – исторически один из центров притяжения молодых игроков, но в ноябре 2019 года город сделал еще один шаг вперед: здесь открылся новый спортивный комплекс – Хоккейная Академия «Авангард». Она принимает домашние матчи «Омских Ястребов» – местной команды МХЛ.

Мы исследуем хоккейные города России и их колорит совместно с Кинопоиском. По подписке Яндекс Плюс там показывают все матчи плей-офф в отличном качестве – идеальный способ следить за «Авангардом» и другими командами самой народной лигой страны.

Как устроена Академия «Авангарда»: не только катки, но и учебные классы

Академия – одно из необычных сооружений в городе. Оно состоит из двух блоков – спортивного и гостиничного. На территории первого расположены:

две площадки,

игровой и тренажерный залы,

зал с конькобежным тренажером,

зал кардиоподготовки,

бросковая зона,

зона для подготовки вратарей,

13 раздевалок,

медицинский и реабилитационный центры,

столовая.

Второй блок – семиэтажное строение, где живут иногородние хоккеисты. Вместимость – 160 человек, двухместные и четырехместные номера. Блоки соединены закрытым теплым переходом. Общая площадь академии – чуть более 27 262 м2.

Отдельный этаж отведен под учебные классы – в Академии игроки не только тренируются, но и учатся. «Авангард» – единственный клуб в КХЛ, который дает образование на базе хоккейной секции и бесплатно предоставляет экипировку и медицинское обслуживание. За игроками следит штаб из 40 специалистов, в том числе нутрициолог – он составляет командное и индивидуальное меню. Кроме того, в штабе есть спортивные психологи – они проводят общие тренинги и личные встречи.

Экс-сотрудники «Авангарда» Игорь Еронко и Иван Тугаринов рассказывали, что в Академии особое внимание уделяют продвинутой статистике – собирают данные по каждому игроку. Парни и их родители могут контролировать информацию в специальном приложении.

Кто играет в Академии и чего они добились

В Академии занимаются 800 игроков в возрасте от 5 до 17 лет. Но желающих попасть туда больше, поэтому до 10 лет базовая подготовка проходит на другом стадионе – в детском хоккейном центре «Авангард». Затем тренеры на основе спортивного отбора переводят лучших хоккеистов в Академию, где целенаправленно готовят их к профессиональному спорту.

Начальство «Авангарда» регулярно занимается вопросами академии. В декабре 2023 года клубный Совет директоров принял трехлетнюю стратегию развития всей системы подготовки. Руководители закрепили принципы работы в области селекции игроков, совершенствования тренеров, образовательного и медицинского сопровождения. Клуб называет ключевой задачей Академии воспитание всесторонне развитых людей, в то же время готовых к профессиональному хоккею.

Самое мощное достижение воспитанников Академии – серебро МХЛ. В прошлом сезоне «Омские Ястребы» уступили в финале нижегородской «Чайке», в составе которой играли лидеры «Торпедо» Богдан Конюшков и Василий Атанасов.

За последние годы три команды выиграли чемпионат России по своим возрастам, еще одна взяла бронзовые медали. Семь воспитанников Академии вызывались в юниорскую сборную страны.

Легенда «Авангарда» Хартли работает с тренерами Академии

Главная цель для многих игроков Академии – «Авангард», и клуб регулярно поддерживает связь с воспитанниками. Одна из последних активностей: в декабре 20 игроков Академии участвовали в «Когнитивном челлендже», где три недели участники решали интеллектуальные задания. Победителем стал капитан «Авангарда»-2007 Климентий Щербань. В качестве награды он провел день с основной командой: потренировался, посетил командное собрание, пообщался с генменеджером Антоном Курьяновым, посмотрел матч из ложи, а после побывал в раздевалке.

Четыре года назад «Авангард» публично ставил задачу – к сезону-2022/23 ввести в основную команду 13 воспитанников омской школы хоккея. Тогда эта цель не была выполнена, но в последнее время становится более близкой. Сейчас во взрослой команде – 7 местных.

Четверо из них в старших возрастах занимались в Академии: Михаил Гуляев, Никита Холодилин, Илья Рейнгардт, Александр Филатьев. Первые двое в этом сезоне стали игроками основного состава. По ходу регулярки «Авангард» переподписал с ними контракты. Гуляев высоко котируется и на международной арене: на драфте НХЛ-2023 он был выбран «Колорадо» в первом раунде – под общим 31-м номером.

При этом у Академии нет цели подготовить максимум молодых игроков именно к «Авангарду». Клуб готов распоряжаться некоторыми хоккеистами как активами. Прошлым летом омичи обменяли в «Северсталь» проспектов Тимофея Давыдова и Тимура Муханова на уже состоявшегося Игоря Гераськина.

Гераськин в «Авангарде» так и не заиграл, и позднее клуб отправил его в «Металлург», а взамен получил Дамира Жафярова – сейчас нападающий второго звена. Давыдов стал самым результативным защитником «Северстали» в регулярке (21 очко), Муханов был признан лучшим новичком КХЛ в октябре.

Тренеры Академии постоянно проходят курсы повышения квалификации. Один из их консультантов – легендарный канадец Боб Хартли. В 2021 году он привел «Авангард» к первому в истории Кубку Гагарина, а за два десятилетия до этого выиграл Кубок Стэнли вместе с «Колорадо Эвеланш».

Хартли не работал из Омска на постоянной основе — приезжал на консультации несколько раз в год. «Академия – воплощение мечты любого ребенка, – говорил Боб во время предыдущего визита. – Она соответствует самым высоким стандартам. Этим ребятам очень повезло: у них есть возможность совмещать занятия любимым делом с обучением. Если бы сейчас я был таким же молодым парнем, как они, то мечтал бы оказаться в Академии».

Академия работает с омскими школами. В некоторых из них уроки хоккея – обязательный предмет

«Авангард» ищет таланты везде где возможно. С зимы 2018 года клуб при поддержке своего главного спонсора и властей Омской области реконструирует открытые спортивные площадки – меняет борта, заливает лед, пристраивает теплые раздевалки с сушильными комнатами.

Отремонтированные коробки обычно находятся рядом с общеобразовательными школами. Сейчас к проекту «Авангарда» по массовому хоккею подключены 32 школы. В 17 из них из них тренируются по три команды – сборные 1-2, 3-4 и 5-6 классов. Занятия считаются дополнительным образованием.

Еще в 15 школах ситуация обратная: третий урок физкультуры для учеников 1-2 классов введен как обязательный предмет. Осенью и поздней весной ученики занимаются флорболом в спортзалах школ, а при комфортных условиях зимой – хоккеем на льду.

«Авангард» экипирует маленьких игроков – в раздевалке при каждой школе есть по 20 комплектов формы. Тренировки проходят по методикам клуба. Периодически тренеры Академии проводят занятия с игроками из школ. Благодаря программе хоккеем занимаются 5000 школьников. Лучших из них приглашают в секцию «Авангарда».

Второй год подряд клуб провел детский турнир по дворовому хоккею. Отборочные матчи проходили на открытых площадках, а решающие – в G-Drive Арене. Финал состоялся 10 марта – команды сыграли в фиджитал-формате: часть матча провели на льду, часть – за игровой приставкой. Победителем офлайн-финала стала команда «Сибирские Хаски», ее приз – тренировка с «Авангардом».

Построить коробку, запустить тренировочный процесс, организовать соревнования и в результате найти маленькую звездочку – такой план клуба на этом направлении работы.

Хоккейная Академия разрастается и за пределами Омска. По франшизе франшизе школы работают 10 школ – по одной в Москве, Сочи, Воронеже, Красноярске, Ульяновске, Новосибирске, Тюмени, Иваново, Ижевске и Ставрополе. Партнеры «Авангарда» работают по методикам основной Академии. Фото: Хоккейная Академия «Авангард»/ /

Реклама 18+. ООО «Кинопоиск»