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7 мин.

Главное достижение «Авангарда» – Академия для молодых игроков. Даже в омских школах хоккей – обязательный

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«Авангард» – один из самых популярных спортивных клубов России. Год назад омичи заняли третье место среди самых посещаемых хоккейных команд Европы, а в середине этого сезона замкнули топ-6.

В 2021 году «Авангард» заявил, что в апреле обогнал все хоккейные клубы мира по вниманию пользователей в соцсетях – омичи сложили просмотры и реакции на разных платформах.

Оригинальный SMM не единственная причина, которая привлекает людей в «Авангарде». Омск – исторически один из центров притяжения молодых игроков, но в ноябре 2019 года город сделал еще один шаг вперед: здесь открылся новый спортивный комплекс – Хоккейная Академия «Авангард». Она принимает домашние матчи «Омских Ястребов» – местной команды МХЛ.  

Мы исследуем хоккейные города России и их колорит совместно с Кинопоиском. По подписке Яндекс Плюс там показывают все матчи плей-офф в отличном качестве – идеальный способ следить за «Авангардом» и другими командами самой народной лигой страны. 

Как устроена Академия «Авангарда»: не только катки, но и учебные классы

Академия – одно из необычных сооружений в городе. Оно состоит из двух блоков – спортивного и гостиничного. На территории первого расположены:

  • две площадки,

  • игровой и тренажерный залы, 

  • зал с конькобежным тренажером,

  • зал кардиоподготовки,

  • бросковая зона, 

  • зона для подготовки вратарей, 

  • 13 раздевалок, 

  • медицинский и реабилитационный центры, 

  • столовая.

Второй блок – семиэтажное строение, где живут иногородние хоккеисты. Вместимость – 160 человек, двухместные и четырехместные номера. Блоки соединены закрытым теплым переходом. Общая площадь академии – чуть более 27 262 м2.

Отдельный этаж отведен под учебные классы – в Академии игроки не только тренируются, но и учатся. «Авангард» – единственный клуб в КХЛ, который дает образование на базе хоккейной секции и бесплатно предоставляет экипировку и медицинское обслуживание. За игроками следит штаб из 40 специалистов, в том числе нутрициолог – он составляет командное и индивидуальное меню. Кроме того, в штабе есть спортивные психологи – они проводят общие тренинги и личные встречи. 

Экс-сотрудники «Авангарда» Игорь Еронко и Иван Тугаринов рассказывали, что в Академии особое внимание уделяют продвинутой статистике – собирают данные по каждому игроку. Парни и их родители могут контролировать информацию в специальном приложении.

Кто играет в Академии и чего они добились

В Академии занимаются 800 игроков в возрасте от 5 до 17 лет. Но желающих попасть туда больше, поэтому до 10 лет базовая подготовка проходит на другом стадионе – в детском хоккейном центре «Авангард». Затем тренеры на основе спортивного отбора переводят лучших хоккеистов в Академию, где целенаправленно готовят их к профессиональному спорту.

Начальство «Авангарда» регулярно занимается вопросами академии. В декабре 2023 года клубный Совет директоров принял трехлетнюю стратегию развития всей системы подготовки. Руководители закрепили принципы работы в области селекции игроков, совершенствования тренеров, образовательного и медицинского сопровождения. Клуб называет ключевой задачей Академии воспитание всесторонне развитых людей, в то же время готовых к профессиональному хоккею.  

Самое мощное достижение воспитанников Академии – серебро МХЛ. В прошлом сезоне «Омские Ястребы» уступили в финале нижегородской «Чайке», в составе которой играли лидеры «Торпедо» Богдан Конюшков и Василий Атанасов.

За последние годы три команды выиграли чемпионат России по своим возрастам, еще одна взяла бронзовые медали. Семь воспитанников Академии вызывались в юниорскую сборную страны. 

Легенда «Авангарда» Хартли работает с тренерами Академии

Главная цель для многих игроков Академии – «Авангард», и клуб регулярно поддерживает связь с воспитанниками. Одна из последних активностей: в декабре 20 игроков Академии участвовали в «Когнитивном челлендже», где три недели участники решали интеллектуальные задания. Победителем стал капитан «Авангарда»-2007 Климентий Щербань. В качестве награды он провел день с основной командой: потренировался, посетил командное собрание, пообщался с генменеджером Антоном Курьяновым, посмотрел матч из ложи, а после побывал в раздевалке. 

Четыре года назад «Авангард» публично ставил задачу – к сезону-2022/23 ввести в основную команду 13 воспитанников омской школы хоккея. Тогда эта цель не была выполнена, но в последнее время становится более близкой. Сейчас во взрослой команде – 7 местных.

Четверо из них в старших возрастах занимались в Академии: Михаил Гуляев, Никита Холодилин, Илья Рейнгардт, Александр Филатьев. Первые двое в этом сезоне стали игроками основного состава. По ходу регулярки «Авангард» переподписал с ними контракты. Гуляев высоко котируется и на международной арене: на драфте НХЛ-2023 он был выбран «Колорадо» в первом раунде – под общим 31-м номером. 

При этом у Академии нет цели подготовить максимум молодых игроков именно к «Авангарду». Клуб готов распоряжаться некоторыми хоккеистами как активами. Прошлым летом омичи обменяли в «Северсталь» проспектов Тимофея Давыдова и Тимура Муханова на уже состоявшегося Игоря Гераськина.

Гераськин в «Авангарде» так и не заиграл, и позднее клуб отправил его в «Металлург», а взамен получил Дамира Жафярова – сейчас нападающий второго звена. Давыдов стал самым результативным защитником «Северстали» в регулярке (21 очко), Муханов был признан лучшим новичком КХЛ в октябре.  

Тренеры Академии постоянно проходят курсы повышения квалификации. Один из их консультантов – легендарный канадец Боб Хартли. В 2021 году он привел «Авангард» к первому в истории Кубку Гагарина, а за два десятилетия до этого выиграл Кубок Стэнли вместе с «Колорадо Эвеланш».

Хартли не работал из Омска на постоянной основе — приезжал на консультации несколько раз в год. «Академия – воплощение мечты любого ребенка, – говорил Боб во время предыдущего визита. – Она соответствует самым высоким стандартам. Этим ребятам очень повезло: у них есть возможность совмещать занятия любимым делом с обучением. Если бы сейчас я был таким же молодым парнем, как они, то мечтал бы оказаться в Академии». 

Академия работает с омскими школами. В некоторых из них уроки хоккея – обязательный предмет

«Авангард» ищет таланты везде где возможно. С зимы 2018 года клуб при поддержке своего главного спонсора и властей Омской области реконструирует открытые спортивные площадки – меняет борта, заливает лед, пристраивает теплые раздевалки с сушильными комнатами.

Отремонтированные коробки обычно находятся рядом с общеобразовательными школами. Сейчас к проекту «Авангарда» по массовому хоккею подключены 32 школы. В 17 из них из них тренируются по три команды – сборные 1-2, 3-4 и 5-6 классов. Занятия считаются дополнительным образованием.

Еще в 15 школах ситуация обратная: третий урок физкультуры для учеников 1-2 классов введен как обязательный предмет. Осенью и поздней весной ученики занимаются флорболом в спортзалах школ, а при комфортных условиях зимой – хоккеем на льду.

«Авангард» экипирует маленьких игроков – в раздевалке при каждой школе есть по 20 комплектов формы. Тренировки проходят по методикам клуба. Периодически тренеры Академии проводят занятия с игроками из школ. Благодаря программе хоккеем занимаются 5000 школьников. Лучших из них приглашают в секцию «Авангарда».

Второй год подряд клуб провел детский турнир по дворовому хоккею. Отборочные матчи проходили на открытых площадках, а решающие – в G-Drive Арене. Финал состоялся 10 марта – команды сыграли в фиджитал-формате: часть матча провели на льду, часть – за игровой приставкой. Победителем офлайн-финала стала команда «Сибирские Хаски», ее приз – тренировка с «Авангардом».   

Построить коробку, запустить тренировочный процесс, организовать соревнования и в результате найти маленькую звездочку – такой план клуба на этом направлении работы.

Хоккейная Академия разрастается и за пределами Омска. По франшизе франшизе школы работают 10 школ – по одной в Москве, Сочи, Воронеже, Красноярске, Ульяновске, Новосибирске, Тюмени, Иваново, Ижевске и Ставрополе. Партнеры «Авангарда» работают по методикам основной Академии.  Фото: Хоккейная Академия «Авангард»//

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10 комментариев
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Гулял по Омску прошлой зимой - очень много ребят с клюшками встречал. Реально круто.
+13
0
+13
Это все круто. В городе реально хоккейный бум. Но с точки зрения производства талантов пока рано делать выводы. На мой взгляд, о том, что омская школа хоккея вышла на новый уровень, можно будет говорить тогда, когда она станет выпускать реально звездных игроков. Мы научились стабильно выпускать крепких хоккеистов, часть из которых дотягивается до НХЛ. Но настоящих звезд, в отличие от школ Челябинской области, Москвы, Новокузнецка и т.д. у нас пока нет. Да, есть Ткачев - безусловная звезда, но лишь по меркам КХЛ, есть Чинахов, Грицюк, Михеев, которые доросли или дорастут до среднего уровня НХЛ, но они далеко не Малкин, Овечкин, Кучеров, и даже не Кузнецов, Тарасенко, Бучневич. Возможно настоящей звездой стал бы Черепанов, но... Так же при всем подъеме российской школы вратарей, Омск никак не может воспитать даже основного голкипера для Авангарда, не говоря уж об экспорте. Я уверен, что это все будет, но подождать лет пять еще придется.
+8
-2
+6
Вот так и надо заниматься детским спортом.
Создать условия для тренировок и обязательно для учебы!
Не все дети станут спортсменами , но все дети должны иметь базовые знания хотя бы.
+5
0
+5
Да это кайф и лучше молодым пацанам заниматься спортом чем в подъезде соль и парилки курить !👍
+2
0
+2
если это в действительности, то рад за детишек
так держать!
+2
0
+2
Вот это я понимаю, развитие детского спорта!😎
+1
0
+1
Ответ Hola Hola
Это все круто. В городе реально хоккейный бум. Но с точки зрения производства талантов пока рано делать выводы. На мой взгляд, о том, что омская школа хоккея вышла на новый уровень, можно будет говорить тогда, когда она станет выпускать реально звездных игроков. Мы научились стабильно выпускать крепких хоккеистов, часть из которых дотягивается до НХЛ. Но настоящих звезд, в отличие от школ Челябинской области, Москвы, Новокузнецка и т.д. у нас пока нет. Да, есть Ткачев - безусловная звезда, но лишь по меркам КХЛ, есть Чинахов, Грицюк, Михеев, которые доросли или дорастут до среднего уровня НХЛ, но они далеко не Малкин, Овечкин, Кучеров, и даже не Кузнецов, Тарасенко, Бучневич. Возможно настоящей звездой стал бы Черепанов, но... Так же при всем подъеме российской школы вратарей, Омск никак не может воспитать даже основного голкипера для Авангарда, не говоря уж об экспорте. Я уверен, что это все будет, но подождать лет пять еще придется.
ну конечно, любая отдача от школы - это 10-15 лет. чем раньше начали, тем быстрее получат эффект
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Выглядит очень здорово.
Вот что значит действительно делать, а не просто говорить. Некоторым персонажам из ска, считающим себя тренером, на заметку.
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