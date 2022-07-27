«Мы готовы к камбэку. Нужно доказать, что 0:5 в Польше – не по игре». Аймбетов и Благоевич на пресс-конференции перед ответным матчем

В преддверии ответной игры Лиги конференций против «Ракува» нападающий «Астаны» Абат Аймбетов и главный тренер Срджан Благоевич на пресс-конференции ответили на вопросы журналистов.

– Я повторю слова, которые сказал после первой игры. Сложное и неприятное поражение. Нам нужно думать только о завтрашней игре. Внутри команды мы договорились, что наша основная задача – дать бой, постараться улучшить впечатление и доказать, что 0:5 – не по игре, и что разница между командами не такая большая. Я уверен, что у моих футболистов есть достаточно мотиваций и амбиций. C нашей стороны ожидайте боя, – сказал Благоевич.

– Как команда ментально готовится к ответному матчу?

– Очень болезненный счет. Думаю, это поражение даст дополнительную мотивацию игрокам, чтобы они могли доказать 5:0 не показывает разницу в качестве между двумя командами.

– Что сказал вице-премьер Казахстана после первой игры?

– Я не знаю. Мне лично ничего не говорил.

– Несмотря на первую игру, что вы думаете об уровне игроков «Ракува»?

– После просмотра пары игр «Ракува» станет понятно, это команда, играющая в очень агрессивный футбол, с хорошей организацией, играет с высокой интенсивностью. Если «Ракув» пройдет дальше, то будет близок к групповой стадии. Это очень организованная команда с хорошими игроками, я отношусь к ней с уважением. Но я сосредоточен на завтрашнем матче.

– Та же ошибка Милошевича. Когда Заруцкий получит свой шанс?

– Я постоянно буду отвечать на ваши вопросы одинаково. У нас два лучших вратаря. Да, Милошевич ошибся в матчах против «Шахтера» и «Ракува», но ошибаются все. Я тоже как тренер допускаю ошибки. Повторюсь, я верю в Марко, верю в Сашу, верю во всех игроков, и вы никогда не услышите ни одного плохого слова о моих игроках.

– Досмагамбетов играл на позиции, в которой раньше никогда не играл. Почему бы не выпустить того же Басманова?

– Мы выбрали из-за определенных тактических соображений. Но не получилось этого сделать.

– Выйдет ли Аймбетов в стартовом составе?

– Не буду говорить заранее. Завтра все увидите. Сейчас будет тренировка, и там будет все понятно, кто и как себя чувствует, затем решим, кто будет играть.

– Готов ли Томасов?

– Нет.

– Не думаете ли Вы, что основной вратарь такого клуба, как «Астана», не должен совершать такие ошибки так часто?

– Я соглашусь, что он совершил ошибку, но, повторюсь, ошибаются все. Не знаю, как еще ответить на ваш вопрос. Я считаю, что он совершил серьезную ошибку в матчах против «Ракува», «Шахтера» и «Турана».

– И с «Актобе»…

– Хорошо, я не буду с вами спорить.

– На завтра продано чуть больше тысячи билетов, что является очень маленьким показателем для «Астаны». Согласны ли вы с тем, что уже потерян так называемый дух «Астана Арены»?

– Мы должны своими действиями постараться сделать так, чтобы болельщиков на стадионе было больше. Я уверен, что все, кто любит «Астану», – придут, даже несмотря на 0:5, и покажут любовь к клубу даже в такие трудные минуты. В чемпионате и Кубке мы идем на втором месте, и мы ожидаем поддержку наших фанатов. В такие трудные моменты, уверен, они поддержат нас.

– С начала сезона в клубе имеются финансовые проблемы, проблемы с составом, теперь еще проблемы с результатами. Не посещали ли вас мысли об уходе из клуба?

- Да, у нас есть проблемы, и никто это не скрывает. Но я не хочу оправдываться. Хочу, чтобы в конце мы сказали: «да, у нас были проблемы, но мы справились». Понимаю, поражение от «Ракува» получилось очень болезненным, но у меня нет мыслей покинуть клуб.

– Что с Томасовым?

– Марин заболел, несколько дней у него была температура. Только вчера он вышел потренироваться на поле и понял, что еще не готов. Завтра посмотрим. Возможно, он будет на скамейке запасных, но будет трудно завтра на него рассчитывать.

В свою очередь, Аймбетов заявил, что верит в камбэк и готов провести полный матч.

– Мы не заслужили пять голов. Завтра хотим это доказать. Нет ничего невозможного, все по воле Всевышнего. Если он захочет, то можем выиграть с крупным счетом

– Готовы ли завтра сыграть полный матч? Нет ли никаких травм?

– Я готов завтра выйти на поле. Думаю, я набрал оптимальную форму. Все покажет игра.

– Главный тренер сказал, что самое главное – дать бой, а вы говорите, что верите в камбэк.

– Мы верим в камбэк. Почему бы нет? Это футбол, тут все возможно.

Напомним, матч «Астана» – «Ракув» состоится 28 июля в 21:00 на «Астана Арене». Прямую трансляцию покажет Qazsport.

Фото: ФК «Астана» / Владимир Шаповалов