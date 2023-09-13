Новый лидер «Адмирала».

Владивосток на старте сезона пока слабо напоминает ту оборонительную машину, что мы видели весной. Перед матчем с «Куньлунем» у команды было пять поражений в шести матчах (единственная победа – над «Спартаком», 6:2). Но при этом нельзя сказать, что «Адмирал» выглядит серо, а его игроки незаметны. Например, 22-летний Даниил Гутик прямо сейчас переживает лучшее время в карьере.

Нападающий набрал уже 8 очков (4+4) в этой регулярке КХЛ – больше, чем в сумме за два предыдущих сезона в «Адмирале» (2 и 4). При этом Гутик удивляет не только статистикой, но и, собственно, своей игрой. Посмотрите на его гол в матче с «Куньлунем»: подхватил шайбу в собственной зоне, проехал всю площадку, обыграл соперника и бросил в угол из центра зоны.

Еще раз – момент с обводкой и броском.

Конечно, в этом эпизоде пассивно действовала вся пятерка «Куньлуня». Обычно команда допускает много бросков, но ее хотя бы подтаскивают вратари (56 сэйвов Смита с «Амуром»). Но и Мэтт Джарасик с броском Гутика не справился.

Даниил начинал карьеру в Ярославле – там же заиграл в МХЛ. Потом случился переход в молодежку «Динамо», а дальше попал в «Адмирал». Изначально он подписал двухсторонний контракт на два сезона. В апреле 2023-го продлил его на один год. Сказалась и близость к дому: Гутик родом с Дальнего Востока, но провел детство в Хабаровске.

На уровне МХЛ Даниил считался перспективным и выходил в ведущих звеньях всех команд. В «Адмирале» вынужденно перестроился на игру в четвертом звене. Относился философски: никого сразу не считают лидером на новом месте. С таким подходом Гутик за два года дорос до первой тройки, где выходит с Шэном и Варфоломеевым. В среднем он играет за матч более 15 минут.

Год назад «Адмирал» временно отправлял форварда в Ангарск, чтобы тот получил практику в ВХЛ. После возвращения и успешного матча с магнитогорским «Металлургом» Даниил рассказывал: «Где-то в глубине души понимал, что это, наверное, мой последний шанс заиграть. Наверное, после «Ермака» я ничего не боюсь, хотя Ангарск дал мне много практики».

Тамбиев много раз объяснял, что с Гутиком проводилась серьезная работа. Он хвалил Даниила за правильное восприятие критики. В марте Тамбиев анонсировал новый этап: «Сейчас у него пойдет становление – через предсезонку, чтобы его травмы миновали, чтобы он занял свою нишу в команде, стабильно играл. Он даже не представляет, сколько я буду от него требовать».

В регулярке-2023/24 Гутик набил статистику в игре со «Спартаком»: 2+2 – после двух матчей без очков на старте сезона. Интересно, что его результативная серия растянулась уже на пять игр – так ярко он никогда не играл. Близкие показатели демонстрирует его партнер Павел Шэн, у которого 6 очков. В сезоне-2022/23 Шэн имел всего 7 за 52 матча регулярки.

Именно гол Гутика формально принес «Адмиралу» вторую победу в сезоне. Шэн выступил в нем ассистентом.