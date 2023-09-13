Наброс на ворота
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Красота из КХЛ: игрок проехал всю площадку без ускорения, но с обводкой и точным броском

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Даниил Гутик
Адмирал Адмирал
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
Хоккей Хоккей

Новый лидер «Адмирала».

Владивосток на старте сезона пока слабо напоминает ту оборонительную машину, что мы видели весной. Перед матчем с «Куньлунем» у команды было пять поражений в шести матчах (единственная победа – над «Спартаком», 6:2). Но при этом нельзя сказать, что «Адмирал» выглядит серо, а его игроки незаметны. Например, 22-летний Даниил Гутик прямо сейчас переживает лучшее время в карьере.

Нападающий набрал уже 8 очков (4+4) в этой регулярке КХЛ – больше, чем в сумме за два предыдущих сезона в «Адмирале» (2 и 4). При этом Гутик удивляет не только статистикой, но и, собственно, своей игрой. Посмотрите на его гол в матче с «Куньлунем»: подхватил шайбу в собственной зоне, проехал всю площадку, обыграл соперника и бросил в угол из центра зоны.

Еще раз – момент с обводкой и броском.

Конечно, в этом эпизоде пассивно действовала вся пятерка «Куньлуня». Обычно команда допускает много бросков, но ее хотя бы подтаскивают вратари (56 сэйвов Смита с «Амуром»). Но и Мэтт Джарасик с броском Гутика не справился.

Даниил начинал карьеру в Ярославле – там же заиграл в МХЛ. Потом случился переход в молодежку «Динамо», а дальше попал в «Адмирал». Изначально он подписал двухсторонний контракт на два сезона. В апреле 2023-го продлил его на один год. Сказалась и близость к дому: Гутик родом с Дальнего Востока, но провел детство в Хабаровске.

На уровне МХЛ Даниил считался перспективным и выходил в ведущих звеньях всех команд. В «Адмирале» вынужденно перестроился на игру в четвертом звене. Относился философски: никого сразу не считают лидером на новом месте. С таким подходом Гутик за два года дорос до первой тройки, где выходит с Шэном и Варфоломеевым. В среднем он играет за матч более 15 минут.

Год назад «Адмирал» временно отправлял форварда в Ангарск, чтобы тот получил практику в ВХЛ. После возвращения и успешного матча с магнитогорским «Металлургом» Даниил рассказывал: «Где-то в глубине души понимал, что это, наверное, мой последний шанс заиграть. Наверное, после «Ермака» я ничего не боюсь, хотя Ангарск дал мне много практики».

Тамбиев много раз объяснял, что с Гутиком проводилась серьезная работа. Он хвалил Даниила за правильное восприятие критики. В марте Тамбиев анонсировал новый этап: «Сейчас у него пойдет становление – через предсезонку, чтобы его травмы миновали, чтобы он занял свою нишу в команде, стабильно играл. Он даже не представляет, сколько я буду от него требовать».

В регулярке-2023/24 Гутик набил статистику в игре со «Спартаком»: 2+2 – после двух матчей без очков на старте сезона. Интересно, что его результативная серия растянулась уже на пять игр – так ярко он никогда не играл. Близкие показатели демонстрирует его партнер Павел Шэн, у которого 6 очков. В сезоне-2022/23 Шэн имел всего 7 за 52 матча регулярки.

Именно гол Гутика формально принес «Адмиралу» вторую победу в сезоне. Шэн выступил в нем ассистентом.

Адмирал – Куньлунь 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
Дата проведения
21 сентября, 12.30, «Фетисов Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 2 Шевченко (Горшков, Чебыкин)
2:0 – 5 Гутик (Шэн)
2:1 – 30 Йип (Оттенбрайт, Родуолд)
3:1 – 53 Граовац (Паутов)

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