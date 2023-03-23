Наброс на ворота
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Шестеркин и Кузнецов – герои мультсериала, а хоккей полностью анимирован. НХЛ и Disney придумали, как показывать матчи детям

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Так лига привлекает юную аудиторию.

Неделю назад «Рейнджерс» на выезде обыграли «Вашингтон» со счетом 5:3 – и этот матч заметно выделялся на фоне остальных. Как минимум для конкретной возрастной аудитории.

Конечно, игра интересна голом Кэйна и передачей Шестеркина, но фишка была в другом – впервые трансляция НХЛ проходила с элементами анимации. Параллельно с основным эфиром шла мульт-версия всех событий на каналах Disney, Disney+, Disney XB и ESPN+.

Вот так анонсировали матч:

Реальные хоккеисты сыграли вместе с персонажами из мультфильма

НХЛ и Disney договорились обо всем за месяц до игры. Цель такого сотрудничества – привлечение новой аудитории.

«Зрители каналов Disney и DIsney XD в среднем на 30 лет моложе аудитории ESPN, – рассказал Variety Илан Бен-Ханан, старший вице-президент по программам и новым продуктам ESPN. – Естественно, мы должны искать новые подходы, чтобы привлечь их внимание».

Матч получил название Big City Greens Classic: в прямом эфире на канале Disney вместо хоккеистов моделировались персонажи из мультфильма «Семейка Грин в городе». Так Игорь Шестеркин превратился в бабушку Элис, а вратарь «Вашингтона» Кемпер – в Билла Грина, Винсент Трочек и Евгений Кузнецов тоже стали героями анимации. Кроме того, вся площадка и обстановка вокруг нее отсылала к миру из сериала.

При показе использовалась технология NHL Edge, которая позволяет отслеживать все движения шайбы – инфраструктура для этого есть на каждой арене НХЛ. А система камер и датчиков помогала моделировать действия игроков.

Но не только хоккеисты превратились в мультяшек. Комментаторы Дрю Картер и Кевин Уикс стали ведущими специальной трансляции матча. За несколько дней до эфира они переоделись в костюмы для захвата движения, чтобы создать образы в стиле «Семейка Грин в городе», и в день игры работали на аудиторию каналов Disney.

Но заранее никто не понимал, как же все это будет выглядеть. Даже исполнительный вице-президент НХЛ по развитию бизнеса и инновациям Дэвид Лехански после анонса трейлера задавался вопросом, что подумают люди: «Первая анимационная игра НХЛ в прямом эфире? Это мультфильм? Матч НХЛ с живой анимацией вокруг?». В итоге получился абсолютно уникальный продукт, а зрителей впечатлило полное погружение в анимацию.

Эфир «Вашингтон» – «Рейнджерс» сильно отличался от всех подобных проектов в спорте: это не просто была игра с наложением поверх нее анимации где-нибудь в паузах, а настоящий хоккейный матч с движением хоккеистов в реальном времени. К слову, и сами хоккеисты участвовали в раскрутке эксклюзивного проекта – например, раздавали интервью на фоне стенда с мультфильмом.

В итоге трансляцию на канале Disney Channel посмотрели около 140 тысяч человек

Почему выбран именно этот мультсериал и какие еще подобные проекты есть в спорте

Мультсериал «Семейка Грин в городе» – один из самых популярных проектов у детской аудитории: он рассказывает о жизни Крикета Грина, который вместе с отцом и сестрой переехал к бабушке Элис. Премьера состоялась в 2018-м и с тех пор уже вышло три сезона (79 серий), а в разработке находится полнометражный мультфильм. В 2020 году «Семейка Грин в городе» выиграл дневную премию «Эмми» в номинации «Выдающиеся индивидуальные достижения в анимации».

Совместные проекты с НХЛ выгодны всем. Представители креативной студии ESPN объясняли: «Такой матч больше нужен для случайных молодых зрителей, чем для привычной аудитории ESPN».

НХЛ, ESPN и Disney заключили семилетний контракт на вещание весной 2021 года – и уже тогда шли разговоры, что такое объединение выведет освещение хоккея на новый уровень. НХЛ же не только привлекает новую аудиторию, но и тестирует собственные технологические разработки. Например, та самая технология NHL Edge.

Disney и ESPN всегда упоминаются рядом – и это неудивительно: компании принадлежат потоковые сети ESPN. Это первый подобный опыт трансляций НХЛ на каналах с привлечением третьей стороны – телеканалов Disney. Кстати, этого могло и не быть: матчи лиги вернулись на ESPN только в 2021-м, после паузы в 17 лет. Уже через год после возвращения компания с мышиными ушами получала 90 млн долларов только с рекламы в будущем сезоне.

При этом, по слухам, Disney как основной вещатель ежегодно платит лиге 400 млн долларов за эксклюзивные права на трансляции. До матча «Вашингтон» – «Рейнджерс» все сводилось к обычным трансляциям. Сейчас же эксперимент напоминает тематическое внедрение вселенной Marvel в трансляции матчей НБА и эксперименты НФЛ с Nickelodeon.

Оба проекта в других видах спорта имеют особенности. Nickelodeon меняет трансляцию матчей НФЛ только детально. Туда добавляются виртуальные анимационные элементы после тачдаунов, по стадиону летает дирижабль, показано больше статистики. Есть и дополнительные мультяшные вставки в сам матч – с использованием отдельных героев из мультсериалов Nickelodeon.

ESPN и Marvel заключили сотрудничество на десять лет, чтобы дополнять показ матчей НБА. Весной 2021 года состоялась первая игра под названием NBA: Marvel’s Arena of Heroes. Суть в том, что несколько игроков получают очки Marvel за статистические достижения на площадке, а Мстители за этим наблюдают. Позже НБА помогала Marvel с раскруткой новой «Черной пантеры».

Для НХЛ Big City Greens Classic – тоже не первый поп-культурный проект. В свое время лично Стэн Ли представлял «NHL Guardians» – но хоккейные герои совсем не прижились. А самая главная хоккейная история Disney заваливает очередной сезон НХЛ и будет претендовать на Коннора Бедарда (или Мичкова – если свалиться на дно не получится) этим летом.

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Фото: Instagram/capitalskevweekes

1 комментарий

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Дмитрий Романов
Скоро будет ИИ отрисовывать игру и игроков и не нужны эти ваши драмы
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