Сложности «Трактора» без Фукале: проиграли «Локомотиву» после наброса от синей линии

Вратарь смотрел за этим с трибун.

«Локомотив» вновь обыграл «Трактор» (3:2 ОТ, счет в серии 2-0). На этот матч «Трактор» остался без основного голкипера Зака Фукале, с которым провел весь плей-офф. Интрига все равно была. За шесть минут до конца третьего периода команда Заварухина сравняла счет и перевела игру в овертайм.

Дополнительное время продлилось недолго. «Локомотив» забрал победу на 4-й минуте овертайма после позиционной атаки. Сначала Мартин Гернат вывел шайбу из-за ворот на синюю линию, откуда в сторону пятака набросил Александр Елесин. На подправлении сработал Георгий Иванов, хотя его касание не так просто разглядеть.

«Локомотив» выиграл в трех из четырех играх плей-офф, где дело доходило до овертайма. Лишь один раз команда Никитина проиграла в дополнительное время. Случилось это в третьей игре серии с «Авангардом» (1:2, ОТ). Тогда победную шайбу забросил Рид Буше.

Без основного вратаря «Трактору» пришлось нелегко. Напомним: во втором периоде предыдущей игры (2:5) Максим Шалунов въехал в Фукале, когда тот выбрасывал шайбу клюшкой. После этого Зак ушел в раздевалку. Травма оказалась серьезной, а у главного тренера Алексея Заварухина осталось много вопросов по этому моменту.

Он проговорил их после новой игры: «Случайно или не случайно произошел этот эпизод – мы не будем спорить. Надо смотреть глубже, что Шалунов сделал дальше. Он считается воспитанником челябинского хоккея. Но его поведение на площадке никуда не годится. Поднял руки сначала – да, случайное касание, травмировал игрока. Дальше – у нас уводят игрока, а он даже не постучал по скамейке. Травму получает игрок, а от него ни звонка. Это его не красит, как профессионального спортсмена ».

Мыльников провел первую полноценную игру в плей-офф: заменить Фукале оказалось сложно

На вторую игру с «Локомотивом» основной вратарь Фукале вообще не попал в заявку. Заменивший его голкипер Сергей Мыльников проводит четвертый сезон за «Трактор». В регулярке-2023/24 Мыльников сыграл 19 матчей, в четырех из которых одержал победу при 91,3% отраженных бросков. Всего в КХЛ не его счету 50 матчей, 14 побед и 91,7% ОБ.

В предыдущей игре с «Локомотивом» он вышел со скамейки при счете 1:2. Тогда Мыльников не справился – пропустил три гола с 17 бросков (82,4%). Его неуверенные действия все списали на неготовность. Сам Заварухин сказал: «Это немного наша ошибка. Но никто не думал, что Зак получит нелепую травму».

Во второй встрече Мыльников уже вышел с первых минут. Первую шайбу вратарь пропустил на 6-й минуте. Здесь была вина не только Мыльникова – полевые игроки упустили Максима Березкина. Нападающий вышел к воротам Мыльникова, отдал пас и сделал все, чтобы Артур Каюмов открыл счет.

В целом по матчу Мыльников справился. На его счету 27 сэйвов и 90% отраженных бросков. В некоторых моментах он действительно выручал команду и сделал несколько ярких спасений. До результата Фукале (93,3% ОБ) пока еще далеко, а в эпизоде с решающей шайбой Мыльников все-таки до конца не сориентировался.

Заварухин игрой вратаря все равно остался доволен: «Сергей сегодня здорово сыграл, оставлял команду в игре. К нему никаких претензий нет ».

На результат повлияли удаления «Трактора»: чуть не потеряли ведущего игрока и пропустили важный гол

После шайбы Каюмова «Трактор» довольно быстро сравнял – через минуту забил Виталий Кравцов. Соперник отлично навязал борьбу «Локомотиву»: Семен Дер-Аргунчинцев отобрал шайбу за воротами и бросил от лицевого борта. Затем Кравцов точным броском из слота реализовал момент. С равным счетом игра перешла во второй период.

Дальше «Трактор» подвели удаления. Во втором периоде пострадал защитник Артем Блажиевский. Во время удаления Бадди Робинсона игроки «Локомотива» организовали опасную атаку. Блажиевский самоотверженно бросился под шайбу.

Несмотря на повреждение, защитник продолжил играть и только в безопасный для команды момент покинул лед. На скамейке ему оказали помощь, а позже Блажиевский вернулся на лед. На этот раз для «Трактора» все обошлось.

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Потеря ведущего защитника окончательно бы сломила команду. За 12 матчей в плей-офф Блажиевский заработал 4 (1+3) очка и вышел на первое место по количеству блокированных бросков (114). Пока здоровье не подводит.

Следом вовсе случились два подряд удаления Григория Дронова и Владимира Жаркова, которые и сказались на результате. На 25 секунд «Трактор» остался с тремя игроками против пяти от «Локомотива».

Команда Никитина возможность использовала и забила еще до выхода первого хоккеиста. Тут отличился Мартин Гернат. Для защитника этот гол стал вторым в серии с «Трактором». В прошлой игре Гернат тоже забил в большинстве. Второе меньшинство Челябинск отстоял без пропущенных шайб.

Исправлять ситуацию пришлось Илье Карпухину. За шесть минут до сирены защитник забил первую шайбу в плей-офф за всю карьеру – и сразу такую важную. Именно его гол сохранил «Трактор» в игре и хотя бы довел игру до овертайма.

Несмотря на поражение, тренер Заварухин остался доволен: «Я горжусь своей командой. Мы сегодня играли хорошо, и считаю, что незаслуженно проиграли. Серия переезжает в Челябинск. Там будет совсем другой хоккей. При помощи наших болельщиков будем играть по-другому и будем что-то думать».

Фото: vk/traktor_chelyabinsk