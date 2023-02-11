В 1999-м Турция пережила самое страшное землетрясение в XX веке. Одно из последствий – крах клуба Суперлиги

Самая многострадальная команда страны.

Землетрясение на Востоке Турции стало самым крупным за последние два десятилетия. Его сравнивают с катастрофой 1999-го, когда был разрушен Измит. Эта трагедия отразились и на турецком футболе: клуб «Коджаэлиспор» лишился стадиона, места в Суперлиге, денег и права подписывать игроков, но сохранил любовь болельщиков.

Жертвами землетрясения 1999-го стали минимум 17 тысяч человек. В Мраморном море даже случилось небольшое цунами

Измит (не путать с Измиром на берегу Эгейского моря) – город в азиатской части Турции в 90 километрах от Стамбула. Это крупный промышленный центр, в 1990-е здесь проживало 250 тысяч человек. К 2000-му население сократилось до 200 тысяч. Причина – разрушительное землетрясение 17 августа 1999-го. Оно продолжалось меньше минуты, но стало грандиозной катастрофой для всей страны.

Трагедия случилась ночью. Люди даже не успевали проснуться, как их накрыло завалами. Землетрясение магнитудой 7,6 уничтожало города целыми кварталами, а многие уцелевшие дома позже рухнули из-за афтершоков – повторных более слабых толчков. Под завалами оказались жители не только Измита, но и Стамбула. В самом большом городе Турции погибла тысяча человек.

По официальным данным, жертвами землетрясения 1999-го стали 17 тысяч. Эту оценку часто называют заниженной. Вероятно, она учитывает не все случаи косвенных смертей. Август выдался жарким, что вместе с катастрофическими санитарными условиями способствовало распространению болезней, поэтому люди умирали не только под слоями кирпичей и бетона. К тому же несколько десятков человек погибли из-за цунами. В совсем небольшом Мраморном море поднялась трехметровая волна, которая накрыла военную-морскую базу, разрушила пирс и повредила прибрежные дома. Другим испытанием стал сильный пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Один из резервуаров дал течь и загорелся. Его тушили пять дней.

Главный клуб Измита чуть не взял золото сразу после повышения. Считается, что чемпионству помешало предательство футболистов

В 1990-х гордостью Измита стал «Коджаэлиспор». Клуб появился в 1966-м, а через 14 лет впервые пробился в высший дивизион, где, правда, не поднимался выше седьмого места и вскоре вылетел. В 1992-м «Коджаэлиспор» попытался снова и сразу же стал одной из главных сенсаций чемпионата Турции. Команда долго лидировала в таблице, но обидно смазала концовку: в последних пяти матчах выиграла только однажды, из-за чего опустилась на четвертую строчку. Для бронзы не хватило одного балла.

Позже выяснилось, что упущенная победа – это не случайность или результат ошибки, а предательство. Летом 1993 года нападающий Бюлент Уйгун перешел из «Коджаэлиспора» в «Фенербахче» и стал лучшим бомбардиром чемпионата. Однажды форвард проговорился, что в конце предыдущего сезона к сильнейшим футболистам команды обращались топ-клубы: предлагали контракты с условием, что игроки поберегут себя на поле и не допустят травм.

Первый трофей болельщикам «Коджаэлиспор» пришлось ждать еще четыре года. В 1997-м команда выиграла Кубок Турции, уложив в финале «Транбзонспор». В числе лучших игроков клуба был румынский голкипер Думитру Стынгачу с богатейшей коллекцией трофеев. Главный среди них – Кубок чемпионов, который он взял вместе со «Стяуа» в 1986-м. В Измите он закачивал карьеру, а позже помогал Дану Петреску в «Кубани» и «Динамо».

Стынгачу остается верен «Коджаэлиспор» даже спустя годы

«Коджаэлиспор» тоже играл в Европе, пусть и не так удачно. В 1997-м турецкая команда вылетела от «Локомотива» во втором раунде Кубка кубков. В Москве в ворота гостей забили Евгений Харлачев и Заза Джанашия (2:1), а в Измите была безголевая ничья. Символично, что 2003-м грузинский нападающий сам оказался в «Коджаэлиспоре».

После землетрясения «Коджаэлиспор» погряз в кризисе, а затем вылетел в любительскую лигу. Но команда собирала по 20 тысяч даже там

В сезоне-1998/99 у болельщиков из Измита вновь появилась надежда на медали, но на этот раз клуб стал пятым. В июле «Коджаэлиспор» боролся за выход в Кубок УЕФА через Кубок Интертото, но проиграл «Дуйсбургу», а в августе случилось землетрясение, которое стало сильнейшим ударом по будущему клуба.

До трагедии в чемпионате Турции успели провести два тура: «Коджаэлиспор» сыграл вничью с «Гезтепе» и «Фенербахче». Третий матч прошел только в середине сентября. Из-за землетрясения лига распорядилась приостановить все игры на три недели. Стадион в Измите пострадал не очень сильно, но проводить встречи на нем было нельзя. Почти сразу клубу предложили сняться с соревнований с сохранением прописки в турнире. Но руководство «Коджаэлиспора» решительно отказалось.

Мехмет Сефа Сирмен регулярно появлялся на публике в шарфе клуба

В то время мэром Измита и президентом клуба был один и тот же человек – Мехмет Сефа Сирмен. Успехи команды и политическая карьера для него были неразрывно связаны. «Коджаэлиспор» он возглавил в 1989-м, а через четыре года (как раз по ходу того почти золотого сезона) его избрали главой города. Мэр понимал: если команда снимется с чемпионата, игроки разбегутся, и строить клуб придется заново. К тому же Мехмет считал, что футбол поможет отвлечься от трагедии: «Мы не покинем лигу, потому что жителям Измита не хватает счастливых моментов. А их сейчас может подарить разве что игра «Коджаэлиспора».

Со счастливыми моментами получилось туго. Осеннюю часть сезона команда провалила и к концу первого круга замыкала таблицу. На результатах сказался отток лидеров: то, чего так опасался Мехмет Сирмен, все же случилось. Лига разрешила футболистам в одностороннем порядке расторгать соглашения с клубом. Так, например, из команды ушел лучший защитник, игрок сборной Мерт Коркмаз и полузащитник Зеки Онатлы, выступавший за «Коджаэлиспор» почти все 1990-е. К тому же до января все встречи клуба из Измита проходили строго на выезде. Хотя к футболистам и относились с сочувствием, поддержки родных трибун явно не хватало. От вылета команду спасло возвращение на родной стадион: во втором круге домашних матчей было гораздо больше, так что «Коджаэлиспор» выкарабкался аж на 12-е место (при 18 участниках).

И все же худшее было только впереди. В 2002-м команда во второй раз выиграла Кубок Турции, но уже через год вылетела из Суперлиги. Мехмет Сирмен покинул пост президента, оставив в наследство солидные долги. К концу десятилетия они выросли до 100 миллионов долларов, и «Коджаэлиспору» запретили покупать новых игроков. Еще недавно клубу сопереживали даже болельщики других команд, а через несколько сезонов от него отвернулись все спонсоры и покровители. В 2011-м из-за долгов на базе даже отключили свет и воду. К этому моменту команда играла уже в третьем по силе дивизионе, через два года вылетела в четвертый, а в 2014-м отправилась в любительскую региональную лигу.

И все же в Измите продолжали болеть за «Коджаэлиспор». Хотя команда лишилась профессионального статуса, она ставила рекорды посещаемости. В 2014-м домашний матч клуба в любительском дивизионе собрал почти 21 тысячу зрителей. Через четыре года в городе построили новый стадион, и он тоже неплохо заполнялся. Например, в марте 2020-го (прямо перед локдауном) на встречу «Коджаэлиспора» в третьей лиге пришли 28 тысяч человек.

Клуб никак не мог расплатиться с долгами, за что его штрафовали снятием очков. К тому же запрет на подписание новых футболистов так и не сняли. Тогда фанаты провели кампанию по сбору денег в интернете, просили помочь другие клубы, на призыв откликнулись в Суперлиге. «Адана Демирспор» и «Сивасспор» перечисляли часть средств от проданных на свои матчи билеты. В благодарность за это «Коджаэлиспор» развесил по стадиону шарфы команд-доноров. Лишь в 2019-м клуб закрыл долги и ему вновь разрешили подписывать профессиональных футболистов.

Запрет на трансферы продлился 10 лет. Правда, до успехов 1990-х команде еще очень далеко. В прошлом сезоне она вернулась в первую лигу, но тут же вылетела.

Фото: East News/PIERRE VERDY / AFP; Gettyimages.ru/ U.S. Navy; kocaelispor.com.tr; twitter.com/fatmakaplan; diken.com.tr