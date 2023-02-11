В 1999-м Турция пережила самое страшное землетрясение в XX веке. Одно из последствий – крах клуба Суперлиги
Самая многострадальная команда страны.
Землетрясение на Востоке Турции стало самым крупным за последние два десятилетия. Его сравнивают с катастрофой 1999-го, когда был разрушен Измит. Эта трагедия отразились и на турецком футболе: клуб «Коджаэлиспор» лишился стадиона, места в Суперлиге, денег и права подписывать игроков, но сохранил любовь болельщиков.
Жертвами землетрясения 1999-го стали минимум 17 тысяч человек. В Мраморном море даже случилось небольшое цунами
Измит (не путать с Измиром на берегу Эгейского моря) – город в азиатской части Турции в 90 километрах от Стамбула. Это крупный промышленный центр, в 1990-е здесь проживало 250 тысяч человек. К 2000-му население сократилось до 200 тысяч. Причина – разрушительное землетрясение 17 августа 1999-го. Оно продолжалось меньше минуты, но стало грандиозной катастрофой для всей страны.
Трагедия случилась ночью. Люди даже не успевали проснуться, как их накрыло завалами. Землетрясение магнитудой 7,6 уничтожало города целыми кварталами, а многие уцелевшие дома позже рухнули из-за афтершоков – повторных более слабых толчков. Под завалами оказались жители не только Измита, но и Стамбула. В самом большом городе Турции погибла тысяча человек.
По официальным данным, жертвами землетрясения 1999-го стали 17 тысяч. Эту оценку часто называют заниженной. Вероятно, она учитывает не все случаи косвенных смертей. Август выдался жарким, что вместе с катастрофическими санитарными условиями способствовало распространению болезней, поэтому люди умирали не только под слоями кирпичей и бетона. К тому же несколько десятков человек погибли из-за цунами. В совсем небольшом Мраморном море поднялась трехметровая волна, которая накрыла военную-морскую базу, разрушила пирс и повредила прибрежные дома. Другим испытанием стал сильный пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Один из резервуаров дал течь и загорелся. Его тушили пять дней.
Главный клуб Измита чуть не взял золото сразу после повышения. Считается, что чемпионству помешало предательство футболистов
В 1990-х гордостью Измита стал «Коджаэлиспор». Клуб появился в 1966-м, а через 14 лет впервые пробился в высший дивизион, где, правда, не поднимался выше седьмого места и вскоре вылетел. В 1992-м «Коджаэлиспор» попытался снова и сразу же стал одной из главных сенсаций чемпионата Турции. Команда долго лидировала в таблице, но обидно смазала концовку: в последних пяти матчах выиграла только однажды, из-за чего опустилась на четвертую строчку. Для бронзы не хватило одного балла.
Позже выяснилось, что упущенная победа – это не случайность или результат ошибки, а предательство. Летом 1993 года нападающий Бюлент Уйгун перешел из «Коджаэлиспора» в «Фенербахче» и стал лучшим бомбардиром чемпионата. Однажды форвард проговорился, что в конце предыдущего сезона к сильнейшим футболистам команды обращались топ-клубы: предлагали контракты с условием, что игроки поберегут себя на поле и не допустят травм.
Первый трофей болельщикам «Коджаэлиспор» пришлось ждать еще четыре года. В 1997-м команда выиграла Кубок Турции, уложив в финале «Транбзонспор». В числе лучших игроков клуба был румынский голкипер Думитру Стынгачу с богатейшей коллекцией трофеев. Главный среди них – Кубок чемпионов, который он взял вместе со «Стяуа» в 1986-м. В Измите он закачивал карьеру, а позже помогал Дану Петреску в «Кубани» и «Динамо».
«Коджаэлиспор» тоже играл в Европе, пусть и не так удачно. В 1997-м турецкая команда вылетела от «Локомотива» во втором раунде Кубка кубков. В Москве в ворота гостей забили Евгений Харлачев и Заза Джанашия (2:1), а в Измите была безголевая ничья. Символично, что 2003-м грузинский нападающий сам оказался в «Коджаэлиспоре».
После землетрясения «Коджаэлиспор» погряз в кризисе, а затем вылетел в любительскую лигу. Но команда собирала по 20 тысяч даже там
В сезоне-1998/99 у болельщиков из Измита вновь появилась надежда на медали, но на этот раз клуб стал пятым. В июле «Коджаэлиспор» боролся за выход в Кубок УЕФА через Кубок Интертото, но проиграл «Дуйсбургу», а в августе случилось землетрясение, которое стало сильнейшим ударом по будущему клуба.
До трагедии в чемпионате Турции успели провести два тура: «Коджаэлиспор» сыграл вничью с «Гезтепе» и «Фенербахче». Третий матч прошел только в середине сентября. Из-за землетрясения лига распорядилась приостановить все игры на три недели. Стадион в Измите пострадал не очень сильно, но проводить встречи на нем было нельзя. Почти сразу клубу предложили сняться с соревнований с сохранением прописки в турнире. Но руководство «Коджаэлиспора» решительно отказалось.
В то время мэром Измита и президентом клуба был один и тот же человек – Мехмет Сефа Сирмен. Успехи команды и политическая карьера для него были неразрывно связаны. «Коджаэлиспор» он возглавил в 1989-м, а через четыре года (как раз по ходу того почти золотого сезона) его избрали главой города. Мэр понимал: если команда снимется с чемпионата, игроки разбегутся, и строить клуб придется заново. К тому же Мехмет считал, что футбол поможет отвлечься от трагедии: «Мы не покинем лигу, потому что жителям Измита не хватает счастливых моментов. А их сейчас может подарить разве что игра «Коджаэлиспора».
Со счастливыми моментами получилось туго. Осеннюю часть сезона команда провалила и к концу первого круга замыкала таблицу. На результатах сказался отток лидеров: то, чего так опасался Мехмет Сирмен, все же случилось. Лига разрешила футболистам в одностороннем порядке расторгать соглашения с клубом. Так, например, из команды ушел лучший защитник, игрок сборной Мерт Коркмаз и полузащитник Зеки Онатлы, выступавший за «Коджаэлиспор» почти все 1990-е. К тому же до января все встречи клуба из Измита проходили строго на выезде. Хотя к футболистам и относились с сочувствием, поддержки родных трибун явно не хватало. От вылета команду спасло возвращение на родной стадион: во втором круге домашних матчей было гораздо больше, так что «Коджаэлиспор» выкарабкался аж на 12-е место (при 18 участниках).
И все же худшее было только впереди. В 2002-м команда во второй раз выиграла Кубок Турции, но уже через год вылетела из Суперлиги. Мехмет Сирмен покинул пост президента, оставив в наследство солидные долги. К концу десятилетия они выросли до 100 миллионов долларов, и «Коджаэлиспору» запретили покупать новых игроков. Еще недавно клубу сопереживали даже болельщики других команд, а через несколько сезонов от него отвернулись все спонсоры и покровители. В 2011-м из-за долгов на базе даже отключили свет и воду. К этому моменту команда играла уже в третьем по силе дивизионе, через два года вылетела в четвертый, а в 2014-м отправилась в любительскую региональную лигу.
И все же в Измите продолжали болеть за «Коджаэлиспор». Хотя команда лишилась профессионального статуса, она ставила рекорды посещаемости. В 2014-м домашний матч клуба в любительском дивизионе собрал почти 21 тысячу зрителей. Через четыре года в городе построили новый стадион, и он тоже неплохо заполнялся. Например, в марте 2020-го (прямо перед локдауном) на встречу «Коджаэлиспора» в третьей лиге пришли 28 тысяч человек.
Клуб никак не мог расплатиться с долгами, за что его штрафовали снятием очков. К тому же запрет на подписание новых футболистов так и не сняли. Тогда фанаты провели кампанию по сбору денег в интернете, просили помочь другие клубы, на призыв откликнулись в Суперлиге. «Адана Демирспор» и «Сивасспор» перечисляли часть средств от проданных на свои матчи билеты. В благодарность за это «Коджаэлиспор» развесил по стадиону шарфы команд-доноров. Лишь в 2019-м клуб закрыл долги и ему вновь разрешили подписывать профессиональных футболистов.
Запрет на трансферы продлился 10 лет. Правда, до успехов 1990-х команде еще очень далеко. В прошлом сезоне она вернулась в первую лигу, но тут же вылетела.
По Турции ударило мощнейшее землетрясение. Трагедия задела и спорт
Фото: East News/PIERRE VERDY / AFP; Gettyimages.ru/ U.S. Navy; kocaelispor.com.tr; twitter.com/fatmakaplan; diken.com.tr
(Ну и расстояние между местом, где было землетрясение в 1999 г и Хатаем 800+ км... Мы же не перестраиваем Ростов-на-Дону после ураганов в Москве)
Произошедшее 12 января 2010 года в Республике Гаити землетрясение забрало жизнь 222 570 человек. Согласно официальным данным, различные ранения получили 311 000 человек. Без вести пропали 869 человек. Сумма материального ущерба от случившейся катастрофы составила 5,6 миллиардов евро. Эпицентр землетрясения находился в 22 километрах от столицы Республики Гаити Порт-о-Пренс. Сила первого подземного толчка составила 7 баллов. После этого было зарегистрировано множество повторных. Сила некоторых составляла более 5 баллов.
Невероятная посещаемость для любительского клуба, даже если билеты бесплатно раздают.