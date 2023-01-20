Промес мог стать европейской звездой, но слил карьеру из-за глупости

Так получилось, что в последние пару лет я часто бывал в Европе (Евро-2020, другие командировки, путешествия), туда же после универа переехали несколько знакомых. Обсуждая мои поездки и их жизнь вне России, разговор регулярно заходит про деньги.

Зарплаты, платежи за квартиру и банки отличаются в зависимости от страны, но часть деталей повторяется. Например, при внесении больше 3/5/10 тысяч евро на счет (то есть суммы, на которую даже новую «Ладу» не купишь) банк требует объяснить источник происхождения средств. Магазины – даже большие – не принимают банкноты в 500 евро. Наличные банкомат выдает купюрами по 10, 20 и 50 евро, а лимит на снятие – 200-500 евро за операцию.

Эти и другие правила и законы чужды нам, но в Европе к ним привыкли. Возможно, местные не особо задумываются, зачем они нужны, но с детства знают, что происходит в случае нарушения. И в большинстве следуют даже тем правилам, которые кажутся абсурдными.

Тем удивительнее видеть в списке серийных нарушителей Квинси Промеса.

Важно проговорить еще одно: я далек от мысли, что «Спартак» должен срочно вывести его из состава. Бенжамена Менди вывели из состава «Ман Сити» и сборной Франции из-за обвинений в изнасилованиях, а спустя полтора года оправдали по восьми эпизодам из десяти (еще два эпизода – впереди). Кто вернет ему 100+ матчей, несколько трофеев и миллионы евро, если случится тотальное оправдание?

Вину Квинси по обоим эпизодам (удар ножом кузена и контрабанда наркотиков) нужно доказать, но уже очевидна хрупкость его положения:

• Если он невиновен, почему боится сборов в ОАЭ? Не проще ли доказать невиновность, даже потратив несколько месяцев, чем отсиживаться в Москве?

• Если он невиновен, зачем признавался в ударе ножом кузена по телефону, на основе прослушки которого статью переквалифицировали в более суровую?

• Если он невиновен, зачем полиция прослушивала телефон? (странный вопрос для России, но логичный для Нидерландов)

Кажется, игрок и все мы понимаем, что рано или поздно вину докажут.

Квинси серьезно влип, и меня больше всего удивляет, что это случилось с обеспеченным голландцем.

Нидерланды наверняка неидеальная страна, в ней легализовано многое, но не вставление ножей в чужое тело, не инвестиции в четыре тонны кокаина и не отправка синтетических наркотиков в Австралию. По любым – даже самым лояльным законам и даже в самых безумных режимах – перечисленное выше = серьезное преступление.

Голландец должен знать это лучше других, но вместо этого думал, что все пройдет незаметно. Если верить медиа, он устроил поножовщину и спродюсировал схему с наркотиками после того, как был замечен в связях с гангстерами. Квинси дружил с рэпером Djaga Djaga, в 2018-м его посадили на 14 лет за организацию убийства. Чем не повод стать аккуратнее? Только не для Промеса.

У меня ровно одно объяснение странному поведению Квинси: он – инфантильный и плохо образованный.

В футболе так случается даже с великими. Они показывают волшебную игру на поле, а за его пределами мыслят как дети.

Пример – Диего Марадона. Стал ли он от этого менее любимым? Нет. Как не станет им и Квинси, а его имя навсегда останется в истории «Спартака» (лучший легионер, чемпион).

Но Марадона, несмотря на мышление подростка, сделал себя легендой. Квинси не дорос даже до европейской полузвезды.

Потенциально он мог сверкать в крепкой команде Ла Лиги или Серии А. У него есть для этого все: просто вспомните, сколько сезонов он тащит «Спартак», как делает результат, как часто вызывался в топ-сборную даже из РПЛ и насколько выделяется на фоне партнеров по клубу. А еще сравните лучшие моменты Квинси и Хвичи в чемпионате России. Очевидно, потолок голландца – выше.

Я всегда радуюсь, когда кто-то из РПЛ выстреливает в Европе. Как минимум это показатель того, что наш чемпионат тоже на уровне и умеет прокачивать игроков. В случае с Квинси особо хотелось, чтобы у искреннего парня, который много раз делал спартаковцев счастливыми, все получилось.

Вышло не так. Сначала ему не повезло в «Севилье», где ставили латералем, а во время возрождения в «Аяксе» вспыхнули проблемы с законом и возвращение в «Спартак».

В идеальном мире после «Аякса» (23 очка в 39 матчах) Промес должен был снова поехать в топ-5 и закрепиться там. Но в 31 год оказался невыездным из России.

Из Москвы его не выдадут недружественной стране, здесь он не потенциальный преступник, а Антоха.

Золотая клетка вместо развития.

Разлагающаяся лига вместо игры с великими и против них.

Изоляция вместо превращения в звезду европейского футбола.

И все – из-за глупости.

От осознания этого за талантливого человека очень грустно.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Виталий Тимкив; unsplash.com/Dan V; Gettyimages.ru/Olaf Kraak – Pool, Dean Mouhtaropoulos