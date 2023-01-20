Промес мог стать европейской звездой, но слил карьеру из-за глупости
Так получилось, что в последние пару лет я часто бывал в Европе (Евро-2020, другие командировки, путешествия), туда же после универа переехали несколько знакомых. Обсуждая мои поездки и их жизнь вне России, разговор регулярно заходит про деньги.
Зарплаты, платежи за квартиру и банки отличаются в зависимости от страны, но часть деталей повторяется. Например, при внесении больше 3/5/10 тысяч евро на счет (то есть суммы, на которую даже новую «Ладу» не купишь) банк требует объяснить источник происхождения средств. Магазины – даже большие – не принимают банкноты в 500 евро. Наличные банкомат выдает купюрами по 10, 20 и 50 евро, а лимит на снятие – 200-500 евро за операцию.
Эти и другие правила и законы чужды нам, но в Европе к ним привыкли. Возможно, местные не особо задумываются, зачем они нужны, но с детства знают, что происходит в случае нарушения. И в большинстве следуют даже тем правилам, которые кажутся абсурдными.
Тем удивительнее видеть в списке серийных нарушителей Квинси Промеса.
Важно проговорить еще одно: я далек от мысли, что «Спартак» должен срочно вывести его из состава. Бенжамена Менди вывели из состава «Ман Сити» и сборной Франции из-за обвинений в изнасилованиях, а спустя полтора года оправдали по восьми эпизодам из десяти (еще два эпизода – впереди). Кто вернет ему 100+ матчей, несколько трофеев и миллионы евро, если случится тотальное оправдание?
Вину Квинси по обоим эпизодам (удар ножом кузена и контрабанда наркотиков) нужно доказать, но уже очевидна хрупкость его положения:
• Если он невиновен, почему боится сборов в ОАЭ? Не проще ли доказать невиновность, даже потратив несколько месяцев, чем отсиживаться в Москве?
• Если он невиновен, зачем признавался в ударе ножом кузена по телефону, на основе прослушки которого статью переквалифицировали в более суровую?
• Если он невиновен, зачем полиция прослушивала телефон? (странный вопрос для России, но логичный для Нидерландов)
Кажется, игрок и все мы понимаем, что рано или поздно вину докажут.
Квинси серьезно влип, и меня больше всего удивляет, что это случилось с обеспеченным голландцем.
Нидерланды наверняка неидеальная страна, в ней легализовано многое, но не вставление ножей в чужое тело, не инвестиции в четыре тонны кокаина и не отправка синтетических наркотиков в Австралию. По любым – даже самым лояльным законам и даже в самых безумных режимах – перечисленное выше = серьезное преступление.
Голландец должен знать это лучше других, но вместо этого думал, что все пройдет незаметно. Если верить медиа, он устроил поножовщину и спродюсировал схему с наркотиками после того, как был замечен в связях с гангстерами. Квинси дружил с рэпером Djaga Djaga, в 2018-м его посадили на 14 лет за организацию убийства. Чем не повод стать аккуратнее? Только не для Промеса.
У меня ровно одно объяснение странному поведению Квинси: он – инфантильный и плохо образованный.
В футболе так случается даже с великими. Они показывают волшебную игру на поле, а за его пределами мыслят как дети.
Пример – Диего Марадона. Стал ли он от этого менее любимым? Нет. Как не станет им и Квинси, а его имя навсегда останется в истории «Спартака» (лучший легионер, чемпион).
Но Марадона, несмотря на мышление подростка, сделал себя легендой. Квинси не дорос даже до европейской полузвезды.
Потенциально он мог сверкать в крепкой команде Ла Лиги или Серии А. У него есть для этого все: просто вспомните, сколько сезонов он тащит «Спартак», как делает результат, как часто вызывался в топ-сборную даже из РПЛ и насколько выделяется на фоне партнеров по клубу. А еще сравните лучшие моменты Квинси и Хвичи в чемпионате России. Очевидно, потолок голландца – выше.
Я всегда радуюсь, когда кто-то из РПЛ выстреливает в Европе. Как минимум это показатель того, что наш чемпионат тоже на уровне и умеет прокачивать игроков. В случае с Квинси особо хотелось, чтобы у искреннего парня, который много раз делал спартаковцев счастливыми, все получилось.
Вышло не так. Сначала ему не повезло в «Севилье», где ставили латералем, а во время возрождения в «Аяксе» вспыхнули проблемы с законом и возвращение в «Спартак».
В идеальном мире после «Аякса» (23 очка в 39 матчах) Промес должен был снова поехать в топ-5 и закрепиться там. Но в 31 год оказался невыездным из России.
Из Москвы его не выдадут недружественной стране, здесь он не потенциальный преступник, а Антоха.
Золотая клетка вместо развития.
Разлагающаяся лига вместо игры с великими и против них.
Изоляция вместо превращения в звезду европейского футбола.
И все – из-за глупости.
От осознания этого за талантливого человека очень грустно.
Наш футбол не спасут ни Европа, ни переход в Азию. Футболисты и клубы сошли с ума
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Виталий Тимкив; unsplash.com/Dan V; Gettyimages.ru/Olaf Kraak – Pool, Dean Mouhtaropoulos
"Золотая клетка вместо развития.
Изоляция вместо превращения в звезду европейского футбола.
И все – из-за глупости. "
Нет же! Нет. Свобода вместо тюрьмы. Очень высокий заработок и красивая жизнь, вместо баланды. и всё это из-за преступлений не необходимых для выживания. Какая к чёрту изоляция? изоляция у Стрельцова была. сравнивать нужно реальные альтернативы а не альтернативные спирали пространства и времени
Это обычный ниже среднего игрок
Драка с родственником, очевидно, была, похоже, что и удар ножом был. Вопрос в том, как квалифицирует это суд и какое наказание в итоге вынесет.
Остальная часть статьи - про наркотрафик и прочую лабуду, не выдерживает никакой критики. Прочему даже обвинение не вынесли по этому делу. Пока что вся его вина состоит в том, что он перевёл большую сумму денег человеку, замешанному в торговле наркотиками. Само по себе это даже на мелкое правонарушение не тянет. А в то, что Промес - аналог Пабло Эскобара, «прячущийся на виду», я, извините, не верю. Вот версия о том, что в этом был замешан тот самый родственник-жертва поножовщины или кто-то из его близких и он таким образом рассчитался за его долг мне видится более жизнеспособной.
Однако господин Головин уже признал Промеса виновным по всем пунктам и даже добавил «перца» от себя. Что говорит о его низком профессиональном и интеллектуальном уровне. Только и всего.
И да, Квинси по своим качествам не тянет на европейскую звезду. Максимум, на игрока ротации в клубе уровня Боруссии Дортмунд или условного Интера.
Шансов на быстрое справедливое разбирательство у Промеса попросту нет, вернись в Нидерланды его ждут СИЗО и слом карьеры.Реального срока при этом не будет, но незаработанные деньги и расшатанные нервы никто не вернёт.
Поэтому ведёт он себя единственным возможным способом, а разбирательствами с правосудием займётся по окончании карьеры.
Хайпа там уже не словишь и пройдёт все тихо, мирно и без больших потерь.
А винить его в том,что стал жертвой ужасного, на самом деле,тренда-как от тюрьмы и сумы зарекаться.
Умный он или глупый,тут совсем неважно-индюк тоже думал, да в суп попал
Это просто жесть, у нас в Краснодаре таких районов просто нет.
Не говорю за всех, но я бы там с удовольствием жил