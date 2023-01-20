Всему Головин
Блог

Промес мог стать европейской звездой, но слил карьеру из-за глупости

премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Квинси Промес Квинси Промес
Спартак Спартак
сборная Нидерландов по футболу сборная Нидерландов по футболу
Футбол Футбол

Так получилось, что в последние пару лет я часто бывал в Европе (Евро-2020, другие командировки, путешествия), туда же после универа переехали несколько знакомых. Обсуждая мои поездки и их жизнь вне России, разговор регулярно заходит про деньги.

Зарплаты, платежи за квартиру и банки отличаются в зависимости от страны, но часть деталей повторяется. Например, при внесении больше 3/5/10 тысяч евро на счет (то есть суммы, на которую даже новую «Ладу» не купишь) банк требует объяснить источник происхождения средств. Магазины – даже большие – не принимают банкноты в 500 евро. Наличные банкомат выдает купюрами по 10, 20 и 50 евро, а лимит на снятие – 200-500 евро за операцию. 

Эти и другие правила и законы чужды нам, но в Европе к ним привыкли. Возможно, местные не особо задумываются, зачем они нужны, но с детства знают, что происходит в случае нарушения. И в большинстве следуют даже тем правилам, которые кажутся абсурдными.

Тем удивительнее видеть в списке серийных нарушителей Квинси Промеса. 

Важно проговорить еще одно: я далек от мысли, что «Спартак» должен срочно вывести его из состава. Бенжамена Менди вывели из состава «Ман Сити» и сборной Франции из-за обвинений в изнасилованиях, а спустя полтора года оправдали по восьми эпизодам из десяти (еще два эпизода – впереди). Кто вернет ему 100+ матчей, несколько трофеев и миллионы евро, если случится тотальное оправдание? 

Вину Квинси по обоим эпизодам (удар ножом кузена и контрабанда наркотиков) нужно доказать, но уже очевидна хрупкость его положения: 

• Если он невиновен, почему боится сборов в ОАЭ? Не проще ли доказать невиновность, даже потратив несколько месяцев, чем отсиживаться в Москве? 

• Если он невиновен, зачем признавался в ударе ножом кузена по телефону, на основе прослушки которого статью переквалифицировали в более суровую? 

• Если он невиновен, зачем полиция прослушивала телефон? (странный вопрос для России, но логичный для Нидерландов)

Кажется, игрок и все мы понимаем, что рано или поздно вину докажут. 

Квинси серьезно влип, и меня больше всего удивляет, что это случилось с обеспеченным голландцем. 

Нидерланды наверняка неидеальная страна, в ней легализовано многое, но не вставление ножей в чужое тело, не инвестиции в четыре тонны кокаина и не отправка синтетических наркотиков в Австралию. По любым – даже самым лояльным законам и даже в самых безумных режимах – перечисленное выше = серьезное преступление. 

Голландец должен знать это лучше других, но вместо этого думал, что все пройдет незаметно. Если верить медиа, он устроил поножовщину и спродюсировал схему с наркотиками после того, как был замечен в связях с гангстерами. Квинси дружил с рэпером Djaga Djaga, в 2018-м его посадили на 14 лет за организацию убийства. Чем не повод стать аккуратнее? Только не для Промеса. 

У меня ровно одно объяснение странному поведению Квинси: он – инфантильный и плохо образованный. 

В футболе так случается даже с великими. Они показывают волшебную игру на поле, а за его пределами мыслят как дети. 

Пример – Диего Марадона. Стал ли он от этого менее любимым? Нет. Как не станет им и Квинси, а его имя навсегда останется в истории «Спартака» (лучший легионер, чемпион).

Но Марадона, несмотря на мышление подростка, сделал себя легендой. Квинси не дорос даже до европейской полузвезды. 

Потенциально он мог сверкать в крепкой команде Ла Лиги или Серии А. У него есть для этого все: просто вспомните, сколько сезонов он тащит «Спартак», как делает результат, как часто вызывался в топ-сборную даже из РПЛ и насколько выделяется на фоне партнеров по клубу. А еще сравните лучшие моменты Квинси и Хвичи в чемпионате России. Очевидно, потолок голландца – выше.  

Я всегда радуюсь, когда кто-то из РПЛ выстреливает в Европе. Как минимум это показатель того, что наш чемпионат тоже на уровне и умеет прокачивать игроков. В случае с Квинси особо хотелось, чтобы у искреннего парня, который много раз делал спартаковцев счастливыми, все получилось. 

Вышло не так. Сначала ему не повезло в «Севилье», где ставили латералем, а во время возрождения в «Аяксе» вспыхнули проблемы с законом и возвращение в «Спартак». 

В идеальном мире после «Аякса» (23 очка в 39 матчах) Промес должен был снова поехать в топ-5 и закрепиться там. Но в 31 год оказался невыездным из России. 

Из Москвы его не выдадут недружественной стране, здесь он не потенциальный преступник, а Антоха. 

Золотая клетка вместо развития. 

Разлагающаяся лига вместо игры с великими и против них. 

Изоляция вместо превращения в звезду европейского футбола. 

И все – из-за глупости. 

От осознания этого за талантливого человека очень грустно. 

Наш футбол не спасут ни Европа, ни переход в Азию. Футболисты и клубы сошли с ума

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Виталий Тимкив; unsplash.com/Dan V; Gettyimages.ru/Olaf Kraak – Pool, Dean Mouhtaropoulos

52 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
пвп вавиви
Головин- умеренный оппозиционер) наверное 30 тыщщ дали, а он написал материал и 15 вернул)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ape1sin
что за тенденция на спортсе на подмену понятий и ценностей? Это же беда.
"Золотая клетка вместо развития.
Изоляция вместо превращения в звезду европейского футбола.
И все – из-за глупости. "
Нет же! Нет. Свобода вместо тюрьмы. Очень высокий заработок и красивая жизнь, вместо баланды. и всё это из-за преступлений не необходимых для выживания. Какая к чёрту изоляция? изоляция у Стрельцова была. сравнивать нужно реальные альтернативы а не альтернативные спирали пространства и времени
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Спартак пичинен
От того что он на виду у российского зрителя, не делает его топом
Это обычный ниже среднего игрок
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Batitotti
Из того, что я поверхностно накопал, получается, что Промесу нужно будет пожить в России пока у него на родине не истечет срок давности привлечения к ответственности. Но по законодательству Нидерландов этот срок прерывается с начала уголовного преследования. Так что есть вероятность, что Промес "русифицируется" окончательно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
banchik1
Ответ tyuiop tyuiop
Омг, ты бы и Чикатило оправдывал играй он за Спартак
Ну они же явно невменяемые в своем маниакальном, упоротом стремлении пытаться отмазать любую гадость и подлость своего клуба или игрока своего клуба. Это является, конечно же, крайне постыдным с точки зрения интеллектуальной добросовестности.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
garp
В тексте правильные мысли, изложение не очень. Автор поспешил и, в итоге, схалтурил. Но в целом, повторюсь, справедливая печалька.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ivgr
Ответ Дмитрий Соболев
Разлагающаяся лига вместо великих. Сразу бы написали какая то Россия вместо цивилизованной Европы . Ничего не попутали в Россий такое писать ?
Ты еще добавь-типа за базар отвечаешь? И сразу станешь похож на крутого гансту, в коротких штанишках))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yurio13
хрень какая то написано, честное слово. Путешественник фигов.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ivgr
Ответ Андрей Кастуев
Хотя после этой мощной кампании против Промеса (когда, например, абсолютно одинаковые клеветнические посты появляются во множестве тг-каналов) становится понятно, откуда уши растут. Тот же не самый любимый мною Кузьмич по этому поводу очень понятно сказал.
Заговор. Точно. То допинг Валиевой, то удар ножом Промеса. Заговор проклятого запада))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ivgr
Ответ Андрей Кастуев
"Если он невиновен, зачем полиция прослушивала телефон? (странный вопрос для России, но логичный для Нидерландов)" - тут понятно, что автор все же не так часто бывал в просвещенной Европе. "Кажется, игрок и все мы понимаем, что рано или поздно вину докажут" - ну, казаться может что угодно. Наверняка имела место драка после застолья. Однако такое бывает везде и совсем не каждая тяжёлая травма после такой заварушки является намеренно причиненной. То, что парень из гетто обожает ошиваться со своими темнокожими бро (и не всегда ответственно обходится с деньгами, веря на слово) у половины из которых проблемы с законом - новость? Это к единоличному продюсированию наркотрафика, который тихонечко пришивается Промесу в статье (на sports, не статья УК Нидерландов). Я понимаю, фонтанировать после такого инфоповода - свято для современной журналистики, но давайте хотя бы не приписывать человеку (прямо/косвенно) то, в чем он не обвиняется или пока доказательств нет. Вот такого в просвещенной Европе уж точно не бывает!
То есть наркотики подбросили (4 тонны), а удар ножом-мелочи, типа культура у них такая)))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tigranodovar
Ответ mcowen
хз насчет лучше (мне Пермь очень понравилась при посещении), суть то в том, что в гетто рядом с тобой живут неоднозначные люди, которые влияют на формирование твоей личности, а как оно внешне выглядит не так важно
В России просто под гетто понимают высокоэтажную плотную застройку, а там криминализированные районы с жителями с определенным объединяющим качеством, как национальность, религия или бедность.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ivgr
Ответ dvarlamov
Во всей статье только один верный пассаж. Про Менди, которому абсолютно безнаказанно попросту сломали жизнь и карьеру. Да и не ему одному, в оплатах демократии это нынче прямо норма. Шансов на быстрое справедливое разбирательство у Промеса попросту нет, вернись в Нидерланды его ждут СИЗО и слом карьеры.Реального срока при этом не будет, но незаработанные деньги и расшатанные нервы никто не вернёт. Поэтому ведёт он себя единственным возможным способом, а разбирательствами с правосудием займётся по окончании карьеры. Хайпа там уже не словишь и пройдёт все тихо, мирно и без больших потерь. А винить его в том,что стал жертвой ужасного, на самом деле,тренда-как от тюрьмы и сумы зарекаться. Умный он или глупый,тут совсем неважно-индюк тоже думал, да в суп попал
То есть удар ножом и контрабанда наркотиков-это мелочи? А с чего вы решили что разбирательство будет несправедливым то? Он же не белый. А в чем он стал жертвой, какого тренда. То есть если вы кого то ударите ножом, а потом попытаетесь отправить 4 тонны кокаина, то вы типа жертва системы-какое интресное лицемерие.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
zer
Головин решил набросить на вентилятор по всем темам? какая следующая?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ivgr
А почему не выдадут, он же не гражданин России
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mr.Hahn
Господи, кака же чушь!
Драка с родственником, очевидно, была, похоже, что и удар ножом был. Вопрос в том, как квалифицирует это суд и какое наказание в итоге вынесет.

Остальная часть статьи - про наркотрафик и прочую лабуду, не выдерживает никакой критики. Прочему даже обвинение не вынесли по этому делу. Пока что вся его вина состоит в том, что он перевёл большую сумму денег человеку, замешанному в торговле наркотиками. Само по себе это даже на мелкое правонарушение не тянет. А в то, что Промес - аналог Пабло Эскобара, «прячущийся на виду», я, извините, не верю. Вот версия о том, что в этом был замешан тот самый родственник-жертва поножовщины или кто-то из его близких и он таким образом рассчитался за его долг мне видится более жизнеспособной.

Однако господин Головин уже признал Промеса виновным по всем пунктам и даже добавил «перца» от себя. Что говорит о его низком профессиональном и интеллектуальном уровне. Только и всего.

И да, Квинси по своим качествам не тянет на европейскую звезду. Максимум, на игрока ротации в клубе уровня Боруссии Дортмунд или условного Интера.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Шаповалов
Ответ Владислав Сабельников
Посмотрел на его "ужасное гетто". Это просто жесть, у нас в Краснодаре таких районов просто нет. Не говорю за всех, но я бы там с удовольствием жил
Ну не надо, да в Краснодаре есть проблемы с парковками, из-за чего даже опрятные районы выглядят не очень, НО говорить что в Краснодаре нет таких районов - не стоит, они есть, правда и цена на них выше
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ТимТалер
"Можно вывезти футболиста из Гетто, но вывести Гетто из футболиста - никогда".
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mcowen
Ответ Император Перми
Да, был текст про это ужасное голландское гетто. Правда выглядит оно лучше, чем центр миллионника Перми, где я живу.
хз насчет лучше (мне Пермь очень понравилась при посещении), суть то в том, что в гетто рядом с тобой живут неоднозначные люди, которые влияют на формирование твоей личности, а как оно внешне выглядит не так важно
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Спиридонов
Головин верен себе. Пару-тройку русофобских клише вставил в свою статейку.)))
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tyuiop tyuiop
Ответ Stas.P
Я понимаю, что преувеличение, но у нас в Перми центр хоть и застроен брежневками, хрущевками, но не так уж и плох, есть место и красоте.
Да, есть места не хуже чем в гетто))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tyuiop tyuiop
Ответ Андрей Кастуев
"Если он невиновен, зачем полиция прослушивала телефон? (странный вопрос для России, но логичный для Нидерландов)" - тут понятно, что автор все же не так часто бывал в просвещенной Европе. "Кажется, игрок и все мы понимаем, что рано или поздно вину докажут" - ну, казаться может что угодно. Наверняка имела место драка после застолья. Однако такое бывает везде и совсем не каждая тяжёлая травма после такой заварушки является намеренно причиненной. То, что парень из гетто обожает ошиваться со своими темнокожими бро (и не всегда ответственно обходится с деньгами, веря на слово) у половины из которых проблемы с законом - новость? Это к единоличному продюсированию наркотрафика, который тихонечко пришивается Промесу в статье (на sports, не статья УК Нидерландов). Я понимаю, фонтанировать после такого инфоповода - свято для современной журналистики, но давайте хотя бы не приписывать человеку (прямо/косвенно) то, в чем он не обвиняется или пока доказательств нет. Вот такого в просвещенной Европе уж точно не бывает!
Омг, ты бы и Чикатило оправдывал играй он за Спартак
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dvarlamov
Во всей статье только один верный пассаж. Про Менди, которому абсолютно безнаказанно попросту сломали жизнь и карьеру. Да и не ему одному, в оплатах демократии это нынче прямо норма.
Шансов на быстрое справедливое разбирательство у Промеса попросту нет, вернись в Нидерланды его ждут СИЗО и слом карьеры.Реального срока при этом не будет, но незаработанные деньги и расшатанные нервы никто не вернёт.
Поэтому ведёт он себя единственным возможным способом, а разбирательствами с правосудием займётся по окончании карьеры.
Хайпа там уже не словишь и пройдёт все тихо, мирно и без больших потерь.
А винить его в том,что стал жертвой ужасного, на самом деле,тренда-как от тюрьмы и сумы зарекаться.
Умный он или глупый,тут совсем неважно-индюк тоже думал, да в суп попал
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
petrvolgograd
про 500 евро-это зависит от страны. в Италии принимают даже в деревнях магазины, главное, чтобы у них была сдача и машинка для проверки денег.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Стас Перов
Статья статейка статейка. И читают ведь. Потомучто Квинси.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владислав Сабельников
Ответ Император Перми
Да, был текст про это ужасное голландское гетто. Правда выглядит оно лучше, чем центр миллионника Перми, где я живу.
Посмотрел на его "ужасное гетто".
Это просто жесть, у нас в Краснодаре таких районов просто нет.
Не говорю за всех, но я бы там с удовольствием жил
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий