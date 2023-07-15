Глаз Народа
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110 лет назад «Уимблдон» чуть не подожгла неизвестная. Она боролась за право женщин голосовать

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Битва за равенство.

Зимой 1913-го ночной сторож Всеанглийского лаун-теннисного клуба задержал женщину, пробравшуюся на территорию. Вещи, которые она принесла с собой, намекали на готовившийся поджог. Личность женщины так и осталась в тайне, но было хорошо известно, чего она добивалась, потому что подобная акция была далеко не первой.

Протест суфражисток в Лондоне в 1913-м из-за первого ареста их соратницы

Эта история произошла в Лондоне 26 февраля. Газеты писали, что неподалеку от места задержания обнаружили черную кожаную сумку и корзину для платья, в которых лежали парафиновое масло, дрова, опилки, садовые инструменты и полотенце. Там же нашли записку: «Никакого мира, пока женщины не получат право голосовать».

***

В 1832-м после избирательной реформы британских женщин официально лишили возможности участвовать в выборах. Раньше право голосовать зависело от владения собственностью и формально не было связано с полом (хотя после свадьбы женщины все же были обязаны передавать право собственности мужьям). К концу 1860-х незамужним женщинам-налогоплательщицам разрешили голосовать на местных выборах. Борьба продолжалась: шла агитация против дискриминации, активистки основывали общественные группы, занимавшиеся политическим просвещением женщин и лоббированием в органах власти. С 1870-х движение стало общенациональным и пользовалось в основном мирными методами. К 1890-м голосовать на местных выборах смогли и замужние женщины, но о всеобщем избирательном праве говорить было пока рано.

В 1903-м Эммелин Панкхерст вместе с дочерьми основала в Манчестере Женский социально-политический союз. Панкхерст была опытной активисткой: именно она вместе с мужем создала Женскую лигу, которая добилась права голосовать для некоторых замужних женщин. Через несколько лет после смерти мужа Эммелин организовала новое объединение, на этот раз с более радикальными методами. Союз был известен демонстрастрациями, битьем стекол, поджогами, стычками с полицейскими, нападениями на чиновников, подрывами самодельных бомб. Попадая в тюрьму, женщины устраивали голодовки и из-за этого подвергались принудительному кормлению. В 1906-м в Daily Mail впервые прозвучал термин «суфражистка», впоследствии союз стал выпускать собственный журнал под таким названием.

Официальными цветами союза с 1908-го были зеленый, белый и фиолетовый (Green White Violet = Give Women Vote), и это роднило его с «Уимблдоном», который начал использовать похожие цвета годом позже. Суфражистки связаны с «Уимблдоном» еще и тем, что в одноименном районе Лондона было отделение союза. Сначала его участницы устраивали агрессивные акции в других частях города, но как раз зимой 1913-го поменяли подход. В Уимблдоне одним из первых под удар попало поле для гольфа. Активистки вырезали «Голоса женщинам» на дерне возле первой лунки рядом со знаменитой Уимблдонской мельницей. Еще одной целью в Уимблдоне стала трибуна стадиона футбольного клуба «Кристал Пэлас».

Фартук из дома Эммелин Панкхерст в Манчестере, где возникло суфражистское движение (сейчас там музей)

Союз наверняка хотел, чтобы все акции гремели в прессе, но они вызывали у местных жителей слишком сильное возмущение. Однажды на самих суфражисток напали во время воскресного собрания, и их пришлось защищать полицейским.

***

Суд над суфражисткой, которая хотела поджечь Всеанглийский клуб, состоялся на следующий день. Он отказалась рассказать хоть какие-то сведения о себе, но The Times сообщила, что ей около 35 лет, а Western Mail напечатала ее фото на скамье подсудимых.

Суфражистка не признала вину, но против нее дал показания сторож. Писали, что его назначили недавно, и в ночь несостоявшегося поджога он впервые заступил на работу.  «Вскоре после 10 часов вечера в среду я видел обвиняемую, которая, должно быть, перелезла через изгородь рядом с закрытым центральным кортом», – рассказал сторож. Женщину приговорили к двум месяцам тюремного заключения.

За день до происшествия во Всеанглийском клубе суфражистки попытались поджечь крокетный павильон в Рохэмптоне. Их заметили работники, и двум нарушительницам пришлось скрыться, не осуществив задуманное. Сопровождавшего их мужчину успели арестовать. На месте обнаружили около четырех литров бензина и два чемодана, в одном из которых лежал кусок картона с надписью: «Мы сделали это, потому что миссис Панкхерст отказались освободить под залог». Эммелин, как и ее дочери, несколько раз оказывалась под арестом.

Эммелин Панкхерст арестовывают на организованном ею марше с целью обратиться к королю Георгу V (май-1914)

Союз Панкхерст просуществовал до 1917-го. Британские суфражистки начали расходиться во взглядах на приоритеты и методы, от союза отделились несколько новых организаций, а сам он в итоге исчез. Панкхерст и ее дочь Кристабель основали Женскую партию.

В 1918-м Палата лордов предоставила право голосовать женщинам старше 30 лет. А в 1928-м избирательные права получили все женщины старше 21 года.

Через 70 с лишним лет «Уимблдон» снова оказался в центре борьбы за равенство, на этот раз в теннисе. Благодаря Винус Уильямс и поддержавшим ее топам турнир, хоть и последним из «Большим шлемов», но все-таки начал платить женщинам равные призовые с мужчинами.

За что я ненавижу «Уимблдон»

В 2005-м Винус Уильямс надоело быть второсортной – она потребовала от «Уимблдона» равных призовых. И выиграла многолетнюю борьбу женщин

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Фото: Gettyimages.ru/Hulton Archive, Richard Stonehouse, Jimmy Sime/Central Press; blog.britishnewspaperarchive.co.uk

1 комментарий

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ДжоНов
Жаль меня там не было. Вдвоём бы мы точно его сожгли.
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